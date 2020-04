Nederland loopt op rolletjes tijdens lockdown

Nederland is in coronatijd massaal gaan skaten, skeeleren, hardlopen en wielrennen. Verkopers zien spectaculaire stijgingen.

Wie zich in de openbare ruimte waagt, kan de indruk krijgen dat Nederland in coronatijd best op rolletjes loopt. Of beter: op wieltjes, kleine en grote. In parken, op fietspaden en rustige buitenwegen wordt snel duidelijk dat Nederland na de sluiting van sportaccommodaties redelijk massaal is overgestapt op individuele vormen van sporten, zoals hardlopen, wielrennen maar vooral ook skaten en skeeleren.

Zoals de zussen Terbraake en vader Hans. Eigenlijk had Laura Terbraake (17) nog steeds liever op het hockeyveld gestaan. Maar die sport ligt plat, net als het sportcentrum van de Nijmeegse universiteit waar zus Naomi (21) normaal veel aan fitness doet. Dus kochten ze een paar inline-skates. Daarop besloot vader Hans (55) zijn verstofte exemplaren ook van zolder te halen. Een paar keer per week maakt hij nu met zijn dochters een tochtje. “Ik fiets normaal elke dag twee keer een kwartier naar mijn werk bij DHL, waar ik administrateur ben. Maar nu werk ik al vier weken thuis. Vanmorgen hoorde ik dat mensen dikker worden van het thuiswerken. Dat wil ik niet. En mijn tuin is al klaar. Dan is dit een leuk alternatief.”

De verkopers ervaren de hype in hun winkels, zegt Edwin Steijn van Ooms Sport in Den Haag. “We verkopen veel nieuwe skates, maar er komen ook veel mensen voor een wieltje, een remdopje, die hun oude willen opknappen.” Importeur en groothandel Sportimex in Roosendaal stevent deze maand voor de verkoop van skates af op een omzet die twaalf keer zo hoog ligt als in april 2019, zegt Harold van der Heijden. “Na de hype in de jaren negentig was de verkoop helemaal ingezakt, zeker de laatste jaren. Maar de laatste maand is de vraag geëxplodeerd. Die is nu vele malen groter dan het aanbod. Het is ongekend.”

Het plezier in de sport herontdekken

Leveringsproblemen zijn er nog niet. “Vergeet niet dat de markt in Italië, Spanje en Frankrijk volledig stilligt”, zegt Van der Heijden. Wat deze opleving op lange termijn brengt? “Een deel van de mensen die nu skaten blijft hangen. We hebben mooie fietspaden. De mensen herontdekken het plezier in deze sport.”

Ook het wielrennen en mountainbiken wordt vrij massaal beoefend in coronatijd. Vooral de verkoop van sportfietsen in het goedkopere segment tot 1000 euro is fors gestegen. “Zeg maar rustig dat die via internet is geëxplodeerd”, zegt Jelle Meijer, directeur van 12GoBiking in Moordrecht, de grootste fietsenzaak van Nederland. “Dit was de afgelopen jaren een krimpende markt. We zitten nu op een toename van zo’n 400 procent tegenover vorig jaar.”

Loopschoenen gaan als een speer

Overigens gaat niet iedereen goed voorbereid op weg, hebben ze bij de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) gemerkt. “Wij horen dat ook van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waar wij veel contact mee hebben in verband met de mountainbikers. Veel beginners rijden helaas nog zonder helm”, zegt een woordvoerster.

Dat ook het hardlopen in de anderhalvemetersamenleving aan populariteit heeft gewonnen, lijdt geen twijfel. “Tennisschoenen worden er nul verkocht, maar als het om de loopschoenen gaat loopt het storm. Vooral via internet. Er zijn zelfs runningwinkels die nu met reclames speciaal inspelen op die voetballer die niet kan sporten, en die naar binnen te lokken”, zegt Hans Boulogne, vertegenwoordiger van Asics Nederland.

