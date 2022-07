Nederland kan aanvallend geen vuist maken tegen Frankrijk en raakt Europese titel kwijt

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn de Europese titel kwijt. De ploeg van Mark Parsons weerde zich kranig in de kwartfinale tegen Frankrijk, dat in de eerste verlenging de beslissing forceerde. Dominique Janssen vloerde Kadidiatou Diani en na tussenkomst van de Var besloot scheidsrechter Ivana Martincic tot een strafschop. De trap van Eve Perissert was zelfs de uitblinkende keeper Daphne van Domselaar te machtig: 1-0.

Een van de titelfavorieten

Nederland capituleerde dus pas laat tegen Frankrijk, voorafgaande aan het EK tot een van de titelfavorieten gebombardeerd. De Oranjevrouwen speelden in het New York Stadium in Rotherham met de passie en de energie die bondscoach Parsons graag ziet, maar gelet op de kansenverhouding viel er op de overwinning van Les Bleues niets af te dingen. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre stond nooit eerder in de finale van een EK of WK en treft woensdag in Milton Keynes Duitsland.

Na de moeizame duels met Portugal en Zwitserland hield Nederland de rijen knap gesloten tegen de snelle en fysiek sterke Fransen, maar aanvallend kon de ploeg geen vuist maken. Frankrijk kwam tot dertien schoten op doel, Nederland tot slechts één. Vivianne Miedema, net op tijd hersteld van corona, miste de kracht om haar rol van doelpuntenmaker waar te maken. Het werd een teleurstellend EK voor de aanvoerder, die de wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland miste, en bleef steken op 94 interlandgoals.

Parsons had zijn elftal op een aantal plaatsen aangepast. Naast Miedema verving Victoria Pelova op links de naar huis teruggekeerde Lieke Martens. Op rechts koos Parsons voor Lineth Beerensteyn. Zij moest met haar snelheid voor diepgang zorgen, maar ook de vaak opkomende Franse back Sakine Karchaoui afstoppen. De basisplaats voor Beerensteyn ging ten koste van Jill Roord.

Ook in de laatste linie had Parsons ingegrepen. Aniek Nouwen, die na haar enkelblessure in de openingswedstrijd tegen Zweden een onzekere indruk maakte tegen Zwitserland, moest nu genoegen nemen met een reserverol. Dominique Janssen verhuisde naar het centrum van de verdediging, haar favoriete positie die ze ook bij VfL Wolfsburg inneemt. Haar plaats op links werd ingenomen door de jonge Kerstin Casparij.

Stormloop bleef uit

De verwachting was dat Frankrijk direct volle druk zou zetten op de verdediging van Oranje, maar een stormloop bleef aanvankelijk uit. Met verzorgd voetbal zocht Nederland de weg naar het Franse doel en twee knappe voorzetten van Casparij zorgde voor enige dreiging. De 21-jarige Casparij is een van de jonge speelsters van FC Twente die zich op het EK nadrukkelijk laat zien. Verdedigend had ze wel de handen vol aan de snelle en fysiek sterke Kandidiatoi Diani, die vanaf de rechterkant voor veel Frans gevaar zorgde.

Na twintig minuten trok Frankrijk de strop strakker aan. Nederland werd naar achteren gedrukt en het was Van Domselaar, die andere jonge belofte van FC Twente, die zich opnieuw onderscheidde. Ze toonde zich opnieuw een waardig vervanger van de geblesseerd afgehaakte Sari van Veenendaal, die vanaf de tribunes in het New York Stadium toekeek. Van Domselaar staat al in de belangstelling van diverse topclubs in Europa en zou na het EK best weleens een mooie transfer kunnen maken.

Van Domselaar redde fraai op schoten van Diani, Charlotte Bilbault en Delphine Cascarino. De Franse dreiging groeide met de minuut, maar Van Domselaar had het geluk waarop een goede keeper doorgaans kan vertrouwen. Cascarino raakte de paal en tweemaal stond Stefanie van der Gragt een Franse treffer in de weg. De verdediger zonder club blokkeerde schoten van Delvine Malard en George Gegoro. Nederland kwam in die moeilijke fase maar spaarzaam voor het Franse doel.

Iets meer offensieve houvast

Dat Nederland in de eerste 45 minuten niet op achterstand stond, was een meevaller. In de drie groepswedstrijden, tegen Italië, België en IJsland, waren de Fransen steeds in de eerste helft op voorsprong gekomen. Nu kregen ze wel de kansen, maar waren ze minder effectief. Parsons greep in en bracht Roord voor Beerensteyn, die opnieuw weinig liet zien. Roord ging op tien spelen, terwijl Van de Donk opschoof naar de rechterkant. Het was dezelfde tactische wissel als in de tweede helft tegen Zweden.

Tegen Zweden zorgde de ingreep direct voor resultaat, met de snelle gelijkmaker van Roord. Ook nu kreeg Nederland iets meer offensieve houvast. Uit een hoekschop van Sherida Spitse kwam de bal bij Miedema, die er ongelukkig voor stond en hoog over schoot. Later moest de Franse keeper Pauline Peyrard-Magnin voor het eerst serieus in actie komen na een kopbal van Van der Gragt. Aan de andere kant greep Van Domselaar weer kordaat in bij een schot van Malard en een kopbal van Renard.

Met nog twintig minuten te spelen koos Parsons met het inbrengen van Esmee Brugts voor een extra aanvallend accent. De jonge linksbuiten van PSV nam de plaats in van de leeggespeelde Van de Donk en Pelova ging op rechts spelen. In de slotfase drong Frankrijk nog even sterk aan, tot een treffer kwam het opnieuw niet. Gegoro kopte van dichtbij naast, Cascarino knalde op de vuisten van Van Domselaar, die daarna ook nog een kopbal van Renard uit het doel ranselde. Daarna volgde de verlenging die Nederland uiteindelijk toch fataal werd.

Lees ook:

Victoria Pelova had op meer gehoopt dan drie invalbeurten op EK Voetbal

De teleurstelling bij Victoria Pelova is wat weggezakt. Maar toch. ‘Ik ging naar het EK toe met het idee dat ik echt belangrijk kon zijn voor het team.’