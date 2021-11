Nederland blameert zich in Montenegro en laat eerste kans op WK-ticket liggen

Het Nederlands elftal had een kans voor open doel om het ticket voor het WK in Qatar zaterdagavond al veilig te stellen, maar verprutste die op beschamende wijze. In een bedroevend optreden tegen de nummer 73 van de wereldranglijst, die ook nog eens drie belangrijke spelers miste, gaf Oranje in Podgorica een 0-2 voorsprong in de laatste fase helemaal weg: 2-2.

Nederland moet nu alsnog aan de bak tegen Noorwegen dinsdag in een lege Kuip. Lang zag het er naar uit dat Oranje in Montenegro het WK-ticket al zou grijpen. Omdat de Noren eerder op de avond de tanden hadden stukgebeten op Letland (0-0) was winst in het Gradski Stadion voldoende geweest om de reis naar Qatar te kunnen gaan boeken. Nu heeft Oranje in poule G nog altijd twee punten voorsprong op Noorwegen en Turkije, maar het mag dinsdag niet verliezen. Dan zou zelfs de ontsnappingsroute via de play-offs nog gemist kunnen worden.

Na twee doelpunten van Memphis Depay leek Nederland kort na rust op rozen te zitten, ondanks zeer matig voetbal met amper kansen. Maar door het verdwijnen van de tactische discipline in het elftal en nog meer slordigheden wist Montenegro op gelijke hoogte te komen.

Kwestie van gemakzucht

“Ik weet niet wat moet zeggen, ongelooflijk. Ik ben sprakeloos”, was het eerste dat aanvoerder Virgil van Dijk na afloop uitbracht. “Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We wilden allemaal de bal hebben, aanvallen, scoren, maar je moet wel blijven zorgen dat het verdedigend werkt. Op hun counters ontstond ruimte omdat onze organisatie niet goed was.”

Van Dijk sloot niet uit dat het een kwestie van ‘gemakzucht’ was. “Dat gelijkspel van Noorwegen had ons een extra boost moeten geven. Als het lelijk moet, moet het lelijk. Dat hadden moeten doen. Je mag hier, met alle respect, nóóit een 2-0 voorsprong weggeven. Je moet het zakelijk uitspelen en niet allemaal naar voren gaan. We hadden hier kwalificatie veilig moeten stellen.”

Vooral de zogeheten vedetten zakten door het ijs. Oranje had de hele wedstrijd moeite om kansen te creëren. Het speelde op het stroeve veld slordig en in een veel te laag tempo, toonde een groot gebrek aan creativiteit en liet zich in duels regelmatig aftroeven. Frenkie de Jong liet zien dat hij zijn vormcrisis bij Barcelona mee naar Oranje had genomen en liet defensief steken vallen. Georginio Wijnaldum liep er wat verloren bij en ook Klaassen bleef nagenoeg onzichtbaar.

Bijna weer de avond van Depay

De Jong en Wijnaldum gingen voortijdig naar de kant en met hun vervangers Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch in het veld liep het volledig mis. Depay vond in tegenstelling tot Van Dijk juist dat er in de laatste fase te weinig werd aangevallen. “We moeten blijven voetballen. Het was teveel tikkie-breed. Je moet zorgen dat je niet verliest. Dit kan niet. Dit is kinderlijk”, zei Depay.

Het leek aanvankelijk weer zijn avond te worden. In zijn 74ste interland voerde hij met twee doelpunten zijn totaal in Oranje op tot 37 treffers. Op de eeuwige topscorerslijst ging hij Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooij voorbij en evenaart hij nu Dennis Bergkamp en Arjen Robben.

Depay en Oranje hadden daarbij overigens wel het geluk dat de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande in de eerste helft in een onschuldig contact tussen Marko Jankovic en Davy Klaassen een strafschop zag. Depay schoot het cadeautje probleemloos binnen. Negen minuten na de rust toonde de spits van Barcelona zijn klasse bij een van de weinige geslaagde aanvallen van Oranje. Uit een strakke voorzet van Denzel Dumfries hakte hij de bal van achter het standbeen voorbij keeper Matija Sarkic: 0-2. Het was al Depay’s elfde doelpunt in deze WK-kwalificatie.

Geen vuiltje leek er aan de lucht, ondanks het zouteloze spel. Van Gaal was zoals verwacht gestart met Arnaut Danjuma en Donyell Malen als vleugelaanvallers. Ook zij wisten amper voor gevaar te zorgen. Malen, op de voor hem onwennige positie als rechtsbuiten, werd al in de rust vervangen door Steven Bergwijn. Met vrij snel de comfortabele 0-2 voorsprong op zak, leek het verzet van Montenegro wel gebroken.

“Superdom”

Maar Nederland bracht zichzelf in de problemen door dom balverlies. Uit een counter dook invaller Ilja Vukotic op uit de rug van Stefan de Vrij, waarna ook Bijlow kansloos was. De 1-2 werd een paar minuten later gevolgd door een mokerslag. Uit een hoge voorzet liet Daley Blind zich in een luchtduel simpel aftroeven door Nikola Vujovic.

Van Gaal vond niet dat zijn wissels het elftal uit het lood hadden geslagen. De bondscoach had geen directe verklaring voor de ineenstorting. “Als je met 2-0 voorstaat hoef je niet meer zo nodig. Dan moet je bal rondspelen, maar wij leden te gemakkelijk balverlies waardoor zij countermogelijkheden kregen”, zei Van Gaal. Hij noemt het misschien een kwestie van een gebrek aan ‘focus’. “Dat je er met je brein bij moet blijven en je functies moet blijven voeren. Dat was op een gegeven moment minder verzorgd.”

Depay: “We doen onszelf tekort maar ook de fans die meegereisd zijn en de mensen thuis. Het is zonde. We werken hard, maar in tien minuten geven we het compleet weg. Dat is superdom.”

