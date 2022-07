Nederland begint EK met verdienstelijk gelijkspel

Nederland heeft in de eerste wedstrijd op het EK de sportieve schade beperkt weten te houden. Tegen Zweden, een van de favorieten voor de Europese titel, behaalden de Oranjevrouwen een verdienstelijk gelijkspel: 1-1. De vraag is echter hoe groot de personele schade is, want al in de eerste helft moesten Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen geblesseerd het veld verlaten.

In Bramall Lane, het stadion van Sheffield United, herpakte Nederland zich na een matige eerste helft. Na rust ontspon zich voor 21.342 toeschouwers een enerverende wedstrijd, waarin beide ploegen kansen kregen op de overwinning. Daphne van Domselaar, al na ruim twintig minuten in het veld gekomen voor Van Veenendaal, onderscheidde zich een aantal malen knap. Zo redde ze fraai op een schot van Fridolina Rolfö.

Het EK krijgt woensdag een vervolg voor Nederland, in Leigh tegen Portugal. Het land dat op de Europese titelstrijd het geschorste Rusland vervangt, speelde zaterdag 2-2 tegen Zwitserland. Het is de vraag of Van Veenendaal en Nouwen voldoende hersteld zijn voor dat duel.

Parsons kiest voor oude garde

Parsons begon met de elf speelsters, die ook de basis vormden in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland en het oefenduel met Finland. De Brit, die de afgelopen tijd opgaf over de kwaliteit van de jonge speelsters en de breedte van zijn selectie, koos dus uiteindelijk toch voor de oude garde. De opstelling van zaterdag verschilde slechts op één plek van de opstelling in de laatste wedstrijd van Sarina Wiegman op de Olympische Spelen. Met alleen Jill Roord op de plaats van Shanice van de Sanden.

Maar de Brit moest noodgedwongen al snel verjongen. Bij een ongelukkige botsing in het strafschopgebied bleven Sari van Veenendaal en Stefanie van der Gragt geblesseerd achter. Van der Gragt leek het grootste slachtoffer, maar uiteindelijk was het Van Veenendaal die na ruim twintig minuten met een armblessure het veld moest verlaten. De aanvoerdersband ging naar Vivianne Miedema en niet naar Sherida Spitse, die vóór Van Veenendaal voor korte tijd aanvoerder was.

Van Veenendaal werd vervangen door de 22-jarige Daphne van Domselaar, die pas een keer eerder het doel van Oranje verdedigde. Vlak voor rust kreeg zij gezelschap van Marisa Olislagers, haar één jaar jongere ploeggenote bij FC Twente. Olislagers verving Aniek Nouwen, die met een enkelblessure niet verder kon. Olislagers ging aan de linkerkant spelen en Dominique Janssen verhuisde naar het centrum van de defensie, de positie die ze ook bij haar club VfL Wolfsburg bezet.

Verdediging ziet er bij eerste goal niet goed uit

Tussen beide wisselingen door had Zweden de score geopend. Aan de rechterkant passeerde Kosovare Asllani kinderlijk eenvoudig Nouwen en haar voorzet kwam terecht bij Jonna Andersson, die simpel de 0-1 kon binnen tikken. De verdediging van Nederland zag er bij de goal niet goed uit. Andersson stond zo vrij als een vogel en werd geen strobreed in de weg gelegd.

Nederland had in de eerste helft aanvallend weinig laten zien. In de rust greep Parsons in. Hij posteerde Daniëlle van de Donk aan de rechterkant en Roord verhuisde naar de positie achter Miedema. Die omzetting had al snel succes. Roord kreeg de bal via Fridolina Rolfö gelukkig voor de voeten en de speelster van VfL Wolfsburg aarzelde geen moment. Uit de draai passeerde zij Hedvig Lindahl: 1-1.

Het was niet de eerste keer dat Roord doeltreffend was in de openingswedstrijd van Nederland op een groot toernooi. Op het WK van 2019 maakte zij in Le Havre in de extra tijd de winnende treffer tegen Nieuw-Zeeland (1-0). Destijds was Roord, tot haar grote frustratie, de vaste nummer twaalf van de nationale ploeg. Ze kreeg van Wiegman nooit het vertrouwen, maar onder Parsons is zij uitgegroeid tot een vaste waarde.

Met nog ruim tien minuten te spelen bracht Parsons Lineth Beerensteyn voor Roord. De snelle en fysiek sterke aanvalster, die volgend jaar uitkomt voor Juventus, ging in de punt van de aanval spelen. Miedema schoof een linie terug op de positie van Roord. Bij Arsenal speelde ze hele seizoen al op tien en op die plek voelt zij zich heel comfortabel. Maar in de nationale ploeg is ze de vaste spits, al is het voor Parsons wel een optie om Miedema een linie terug te zetten.

Zweden hoopt teleurstelling weg te spoelen

Zweden hoopt op het EK de teleurstelling weg te spoelen van de verloren olympische finale van vorig jaar in Japan. Nadat in de halve finale de VS overtuigend met 3-0 werden verslagen, struikelde Zweden in de eindstrijd na strafschoppen tegen Canada. Dat kwam hard aan, want na de Europese titel in 1984 wonnen de Scandinavische vrouwen nimmer meer een eindtoernooi.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Nederland kreeg bondscoach Peter Gerhardsson een domper te verwerken. Zijn sterspeelster Stina Blackstenius bleek niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De aanvalster van Arsenal werd aan het eind van een lang seizoen in Engeland al gehinderd door een dijbeenblessure en die ging in de voorbereiding op het EK weer opspelen. Gerhardsson bracht Blackstenius na zeventig minuten, maar ook zij kon Zweden niet aan de zege helpen.

De belangstelling voor het EK voor vrouwen is groot. Er zijn al meer dan een half miljoen kaarten verkocht, ook aan mannen.