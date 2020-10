Nederlaag voor PSV met zes spelers minder: ‘Elke keer als er is getest, zijn we bezorgd over de uitslag’

“Het is dansen op een scheermes.” Zo omschreef trainer Roger Schmidt de huidige situatie in het voetbal rond corona. Het aantal besmettingen loopt in de hele maatschappij fors op, ook in het betaald voetbal. Toch mag dat voorlopig doorgaan, vanwege de genomen maatregelen. Werken die dan? Na zes speelronden staat de teller inmiddels op ruim 150 positieve Covid-19-tests. Zo steeg bij AZ, met gisteren twee nieuwe positieve tests, het totaal al naar vijftien besmettingen. PSV miste in de topper tegen ­Vitesse vanwege het virus maar liefst zes spelers.

Trainer Schmidt moest daarom fors improviseren met zijn opstelling. De Duitser zei zich echter meer zorgen te maken over de gezondheid van zijn spelers en hun families. “Wat als een besmette speler echt ziek wordt, moeten wij dan nog aan voetballen denken? Wij doen er alles aan om de regels te volgen, maar de situatie is op dit moment niet onder controle.” Zou het voetbal stilgelegd moeten worden? “Dat is een moeilijke beslissing”, vond Schmidt. Voetbal geeft de fans in een leven met veel beperkingen tenminste wat afleiding, zei hij. “Wij hebben dus een zware opdracht.”

Het kabinet maakte voor het profvoetbal een uitzondering op het verbod op teamsporten. Minister Van Ark gaf dit weekend aan nog achter dat ­besluit te staan. De KNVB vindt dat de strenge protocollen werken en dat de situatie nog controleerbaar is. Voor de clubs zijn de tv-gelden en de sponsors die in beeld komen van groot economisch belang, hoewel de wedstrijden in lege stadions momenteel vooral geld kosten.

Russisch roulette

Een van de problemen is dat de voetbalprofs niet in een gesloten bubbel leven, maar buiten de club met ­iedereen in contact kunnen komen. Volgens PSV-spits Eran Zahavi, die tegen Vitesse na een coronapauze zijn rentree maakte, zorgt de situatie voor veel onrust. “Elke keer als er is getest, zijn we bezorgd over de uitslag. De trainer kan pas een opstelling maken als de uitslagen er zijn.”

In de Russische roulette waar het testen in het voetbal op begint te lijken, werd PSV zaterdag opnieuw flink getroffen. Met Dumfries, Baumgartl en Delanghe werd een nieuw trio positief bevonden, waardoor het huidige aantal in de Eindhovense selectie tot zes steeg. Ook Gakpo en Rosario waren daarom in Arnhem niet inzetbaar. Slechts drie veldspelers bleven er over op de bank. De club besloot geen ­reserves van Jong PSV mee te nemen, omdat ook in dat elftal weer nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

Zo beïnvloedt het rondwarende ­virus al wekenlang de competitie, die zich in macabere decors afspeelt. PSV-Vitesse, toch een topper, werd in een naargeestig Gelredome afgewerkt, waarbij corona grote invloed had. Schmidt was genoodzaakt zijn halve elftal door elkaar te husselen en veranderde het systeem in een 4-3-1-2-concept, stuurde Mauro Jr. als onwennige linksback het veld in en gaf de aanvoerdersband aan Hendrix, vorige week nog bankzitter. Vreemd genoeg begon Malen op de bank, terwijl de ­international zelf na afloop meldde dat hij fit was. Götze was niet eens ­afgereisd naar Arnhem.

Beroerde eerste helft

Het leidde er allemaal toe dat PSV een beroerde eerste helft speelde. Met de zeer matige aankoop Sangaré en een niet afgetrainde Ihattaren in de basis slaagde de koploper er 32 minuten lang niet in zelfs maar één bal­contact in het strafschopgebied van Vitesse te hebben. Volgens Schmidt was het zoeken naar ritme en een goede organisatie. Vitesse, dat ook Bruns miste wegens corona, stond bij de rust verdiend met 1-0 voor; ­Rasmussen had uit een hoekschop van Wittek raak gekopt.

In de tweede helft werd de coronaschaduw over het duel uiteindelijk verdreven door ouderwets gedoe over de Var. Na een sterk begin van PSV en de 1-1 van Boscagli maakte Openda op het randje van buitenspel de 2-1. Van de Var kreeg hij het voordeel van de twijfel. In blessuretijd leek PSV de eerste nederlaag in Arnhem in 23 jaar alsnog te kunnen voorkomen, toen ­arbiter Nijhuis naar de stip wees. Doekhi zou Hendrix hebben getorpedeerd. Na consultatie van – alweer – de Var draaide Nijhuis zijn beslissing terug, tot woede van Schmidt. “De scheidsrechter heeft de wedstrijd ­beslist”, foeterde de Duitser. “De Var zou voor eerlijkheid zorgen, het ­tegendeel is waar. Voetbal is geen sport van slowmotions, het is een contactsport.” Dat laatste blijkt ook wekelijks in het laboratorium.