Nederlaag komt hard aan bij Serena Williams, haar 24ste grandslamtitel lijkt verder weg dan ooit

Onder de 7477 toeschouwers die donderdag weer welkom waren in de Rod Laver Arena en getuige waren van de uitschakeling van Serena Williams, ontbrak Margaret Court. In een radio-interview onthulde de 78-jarige Australische oud-tenniskampioene dat ze van de toernooiorganisatie geen uitnodiging had ontvangen voor de Australian Open. Op afstand bereikte haar donderdag het nieuws dat ze nog altijd de enige speelster is met 24 grandslamtitels.

Court is een controversieel persoon. Geprezen vanwege haar prestaties op de tennisbaan, gehaat vanwege haar homofobe uitspraken. Er stak vorig jaar een storm van protest op toen ze werd gehuldigd met het 50-jarig jubileum van haar grandslam in 1970. Spelers en oud-spelers zagen het eerbetoon als een aanval in de rug van de lhbti-gemeenschap en stelden voor de naam van de Margaret Court Arena op Melbourne Park te veranderen.

Evenaring record

De toernooidirectie verklaarde destijds dat ze het niet eens is met de denkbeelden van Court, maar dat zij werd geëerd als sportvrouw. Nu is ze er dus niet bij, omdat ze naar eigen zeggen niet welkom was. Haar naam ging de afgelopen tien dagen wel rond op Melbourne Park, waar Serena Williams op weg leek te zijn naar de evenaring van Courts record van 24 grandslamtitels. Maar opnieuw slaagde die missie niet, de 39-jarige Amerikaanse verloor in de halve finales van Naomi Osaka: 6-3, 6-4.

Die nederlaag kwam hard aan bij Williams. Bij het verlaten van de Rod Laver Arena legde ze de linkerhand op haar hart, maar ze vertelde later niet dat ze met dat gebaar een definitief afscheid van de Australian Open, of van de tennissport, inluidde. “Als ik ermee stop, zal ik dat tegen niemand zeggen,” zei Williams voordat ze overmand door emoties en in tranen de persconferentie voor gezien hield.

Williams heeft altijd ontkend dat het record van Court een obsessie voor haar was. Het was zeker wel een doel, erkende ze nadat ze na de geboorte van dochter Alexis Olympia in 2018 terugkeerde op de tennisbaan. Vier keer was Williams de afgelopen drie jaar nog een zege verwijderd van nummer 24, maar ze verloor twee keer in de finale van Wimbledon en twee keer in de eindstrijd van de US Open.

‘De lente van 1926'

Tot aan de halve finales tegen Osaka had Williams indruk gemaakt met haar spel op Melbourne Park, waar ze in 2017, twee maanden zwanger, haar 23ste en laatste grote titel won. Ze oogde vooral fit en daar, mede door blessures, mankeerde het in het verleden nog weleens aan. Na de triomf op Simona Halep werd haar gevraagd wanneer ze zich voor het laatst zo comfortabel had gevoeld in lange intense rally’s, zei ze lachend: “Ik denk dat dat in de lente van 1926 was.”

Tegen de imponerende Osaka stond ze echter vaak aan de grond genageld, verrast door de krachtige en precieze slagen van de Japanse, die in de finale met Jennifer Brady opnieuw een Amerikaanse speelster treft. Williams bleef door de nederlaag steken op 362 zeges in de grandslams, exact evenveel als haar generatiegenoot Roger Federer. De Zwitser veroverde sinds de Australian Open van 2018 geen grandslamtitel meer en, net als bij Williams, is het maar zeer de vraag of hij dat nog in zich heeft. De jaren gaan tellen, de concurrentie neemt toe, al heeft het verleden wel geleerd om beide grootheden niet te snel af te schrijven.

Lees ook:

Jessica Pegula overwint fysieke en mentale problemen en bloeit op in tweede tennisleven

Laatbloeier Jessica Pegula staat in de kwartfinales van de Australian Open. Met dank aan een American Football-speler en de ex-coach van Venus Williams.