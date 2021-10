NBA-ster Kyrie Irving loopt 14 miljoen euro mis door besluit zich niet te laten vaccineren

De Brooklyn Nets trappen in de nacht van dinsdag op woensdag het 75ste seizoen van de Amerikaanse profcompetitie NBA af tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks. Het team uit New York moet het echter doen zonder een van zijn sterspelers, de 29-jarige spelverdeler Kyrie Irving. Hij heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

Irving mag daardoor van de stad New York geen thuiswedstrijden spelen. Burgemeester Bill de Blasio schrijft voor dat professionele atleten ten minste één dosis van het vaccin moeten hebben gehad om in New York te mogen spelen. Opvallend in de coronaregels van New York is dat niet-gevaccineerde spelers van uitspelende teams wel mogen komen spelen. Een andere ster uit de NBA die ook niet gevaccineerd is, Bradley Beal van de Washington Wizards, zou dus wel bij de Nets op bezoek mogen komen.

Kyrie Irving zou in theorie ook uitwedstrijden mogen spelen, maar Sean Marks, algemeen directeur van de Brooklyn Nets, liet weten dat Irving dit seizoen helemaal niet in actie komt zolang hij niet gevaccineerd is. Hij mag ook niet trainen. Marks: “Kyrie heeft een keuze gemaakt en die respecteren wij, maar wij staan geen enkel lid van ons team toe om slechts gedeeltelijk beschikbaar te zijn. Ons doel om kampioen te worden is niet veranderd, en daarom moeten alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant opstaan.”

Nog steeds topfavoriet voor de titel?

Irving, die in 2019 naar de Brooklyn Nets kwam, is een van de drie supersterren van het team. De andere twee, Kevin Durant en James Harden, zijn wel gevaccineerd, en mogen dit seizoen dus gewoon spelen. De Nets waren voor het wegvallen van Irving topfavoriet voor het kampioenschap, maar het is de vraag of ze dit nog steeds zijn.

De absentie van Irving raakt het team vooral sportief, maar het besluit heeft ook grote financiële gevolgen voor hemzelf. Van de 82 wedstrijden in het reguliere seizoen mist hij sowieso 41 thuiswedstrijden, plus twee uitwedstrijden tegen de New York Knicks. Irving verliest hierdoor 380.000 dollar (327.000 euro) per wedstrijd, waardoor hij dit seizoen 16,3 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan salaris misloopt. Voor de uitwedstrijden krijgt hij wel salaris, ook al speelt hij niet. Overigens heeft Irving alleen al aan salaris inmiddels zo’n 130 miljoen euro verdiend in zijn carrière.

Twee jaar geleden baarde Irving al opzien door in een podcast te verklaren dat hij denkt dat de aarde plat is. Op Instagram reageerde hij woensdag voor het eerst op de nieuwe controverse rond zijn persoon. “Dit gaat over mijn leven en mijn keuzes”, zei hij. In de video zei hij een stem te willen zijn voor alle mensen die hun baan hebben verloren door verplichte vaccinaties. “Ik heb één lichaam gekregen. En dan gaat iemand anders mij vertellen wat ik met mijn lichaam moet doen? Dit alles gaat om wat er nu in de wereld gebeurt. Dit is belangrijker dan basketbal.”

Vaccinatie in de NBA Van alle NBA-spelers in de VS is 96 procent gevaccineerd. In steden met vergelijkbare regels als New York, zoals San Francisco en Los Angeles, zijn alle spelers van de thuisploeg wel gevaccineerd. Ongevaccineerde spelers van uitspelende ploegen mogen wel komen spelen in deze steden, zij het onder voorwaarden.

