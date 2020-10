Natuurlijk is Wilco Kelderman nerveus

"Natuurlijk, dit is de laatste grote dag en het wordt een zware dag", keek de klassementsleider in de Giro vooruit op de rit van Alba naar Sestriere. Voor de camera van de NOS zei hij er alles aan te zullen doen om de roze trui te verdedigen. “Het is het mooiste wat je kunt hebben, deze trui. Ik ga hier volle bak voor.”

Kelderman verdedigt een voorsprong van 12 seconden op de Australiër Jai Hindley, zijn ploeggenoot bij Sunweb. Die weet de Brit Tao Geoghegan Hart van Team Ineos op drie seconden achter zich. De drie renners lijken de enigen die nog kans maken op de eindzege in de Giro. Plan A is alle ballen op Kelderman, maar, mocht hij het tempo van de Ineos-renners vandaag niet kunnen volgen, gaf hij ook toe dat er een plan B is, waar vermoedelijk zijn ploeggenoot en tegelijkertijd concurrent Hindley een hoofdrol in speelt. “Maar daar gaan we niet vanuit.”

De rit van vandaag is enigszins omgegooid nadat eerder in de week bleek dat Frankrijk niet toegankelijk was voor het peloton vanwege de coronamaatregelen. Daardoor verdwenen de Col d'Agnello en de Izoard uit het parcours. Er wordt nu drie keer geklommen naar het wintersportdorp Sestriere waar, zoals gepland, ook de finishstreep is getrokken. De ingekorte, en minder hoge rit zou in het voordeel moeten zijn van Kelderman, die donderdag kraakte toen het peloton naar het dak van de Giro reed op de flanken van de machtige Stelvio.

Zondag volgt nog een individuele tijdrit over 15 kilometer naar Milaan, iets dat Kelderman normaal gesproken beter onder de knie zou moeten hebben dan Hart en Hindley.

Nog even over vrijdag

De etappe van vrijdag werd ingekort na protesten van de renners. Die zagen het niet zitten om in het slechte weer een rit van 258 kilometer te rijden. “Het weer was zo slecht en het was heel koud”, zei Kelderman. “De afgelopen week is heel zwaar geweest en was een aanslag op onze immuunsystemen en een gevaar voor onze gezondheid.”

Volgens Kelderman wilden de renners vrijdagochtend niet starten en is er gesproken met rennersvakbond CPA en met de Giro-organisatoren RCS. “Er was wat discussie bij de start. Ik ben de RCS dankbaar dat ze naar ons hebben geluisterd en de etappe hebben ingekort.”