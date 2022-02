Nathan Chen verbaast wereld met waanzinnige oefening, zwak begin van De Blois

Veel liefhebbers hielden in de nacht van woensdag op donderdag de adem in bij het kunstrijden waar twee absolute grootheden met elkaar om het goud streden. De Japanner Yuzuru Hany (27) wilde na twee keer olympisch goud op een andere manier geschiedenis schrijven, namelijk met een nooit eerder vertoonde viervoudige axel. Hij droomde er als kind al van.

Voor de leek: een axel is een verticale wending in de lucht waarbij op één been wordt geland. Uniek aan de axel is dat de sprong voorwaarts wordt afgezet.

Hoewel Hany in de korte kür slechtst achtste eindigde, was Nathan Chen (22), de Amerikaanse topfavoriet en koploper na één onderdeel, er in aanloop van de vrije kür nog niet gerust op dat Hany met zijn kamikaze-actie uit de buurt van het goud zou blijven. “Je kan niemand echt uitsluiten, het is gaat om meer dan één onderdeel", zei Chen. “Wat in de korte kür gebeurt, zegt niet alles wat er in de vrije kür gebeurt.”

De opzet van Hany mislukte, waarna het de beurt was aan Chen. In het spanningsveld tussen de artistieke en atletische kant van zijn sport doorbrak eerder deze week de Amerikaan nieuwe grenzen. Chen schaatste in Peking op de korte kür met 113,97 punten een nieuw wereldrecord. Daarmee verwees hij zijn Japanse concurrenten voorlopig naar het tweede plan. Vier jaar geleden bij zijn olympisch debuut ging het juist op deze korte kür mis. Hij zou vijfde worden in Pyeongchang, vier plaatsen achter zijn grote idool Hany.

Nathan Chen Beeld AFP

Al snel in zijn oefening werd duidelijk wat iedereen al verwachtte: drievoudig wereldkampioen Chen stond opnieuw op eenzame hoogte. Onder de muziek van Rocket Man (Elton John) zwierde over het ijs. Pirouetten, passencombinaties en sprongen volgden elkaar in hoog tempo op. Al tijdens de waanzinnige kür wist het publiek zeker dat het goud voor de Amerikaan was.

Zo bleek. Zelfs de Japanse concurrenten klapten hun handen stuk voor hem. Chen kon met 218.63 zijn handen juichend in de lucht steken. Hij was de nieuwe olympisch kampioen, de keizer van het kunstrijden.

De Blois

Voor Glenn de Blois is het olympisch toernooi teleurstellend begonnen. De snowboardcrosser kwam in de kwalificatieruns niet verder dan plek 27 van de in totaal 32 deelnemers. Vooraf werd gedacht dat De Blois op het spectaculaire onderdeel mee kon doen om de medailles aangezien hij vorig jaar in Italië nog een wereldbekerwedstrijd won.

Vanaf 7.00 uur beginnen de achtste finales. Bij opnieuw een matig optreden, is De Blois uitgeschakeld.

Schouten gaat voor de tweede

Vanaf 13.00 uur opent Irene Schouten de jacht op de tweede gouden medaille. De Noord-Hollandse schaatsster is torenhoog favoriet op de 5.000 meter, waar ook Sanne in ’t Hof van start zal gaan.

Schouten is ingedeeld laatste rit met de Italiaanse Francesca Lollobrigida, dezelfde tegenstandster als tijdens de 3000 meter. In ’t Hof neemt het in de derde rit op tegen de Russische Natalia Voronina.

