Naomi Osaka riskeert uitsluiting Roland Garros als ze bij persboycot blijft

De weigering van Naomi Osaka om na haar partijen op Roland Garros de media te woord te staan, kan verregaande consequenties hebben voor de Japanse tennisster. Mocht de nummer twee van de wereld volharden in haar standpunt, en daar lijkt het vooralsnog wel op, dan kan ze uiteindelijk zelfs gediskwalificeerd worden bij het grandslamtoernooi in Parijs.

De organisatie van Roland Garros probeerde Osaka zondag op andere gedachten te brengen, maar de best betaalde sportvrouw van 2020 ging niet in op de uitnodiging voor een gesprek. Na die weigering lieten de directies van de vier grandslamtoernooien (de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open) haar schriftelijk weten dat haar besluit niet zonder gevolgen zal blijven.

Osaka (23) werd in het schrijven gewezen op haar verantwoordelijkheden om de tennissport naar buiten toe uit te dragen. Zondag werd Osaka bestraft met een geldboete van 15.000 dollar (zo’n 12.5000 euro), nadat ze na haar gewonnen partij tegen de Roemeense Patricia Tig niet op de verplichte persconferentie was verschenen.

De strafmaat zal oplopen, wanneer Osaka bij haar persboycot blijft en het aantal overtredingen en boetes toeneemt. Met als ultieme consequentie dat ze kan worden uitgesloten van verdere deelname. Zo staat het omschreven in de Code of Conduct. Dezelfde gedragsregels schrijven tevens voor dat spelers of speelsters die zich schuldig maken aan herhaald wangedrag ook kunnen worden geschorst voor andere grandslamtoernooien.

‘Ik heb het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten’

Osaka maakte woensdag via sociale media bekend dat ze uit protest de persconferenties op Roland Garros zou overslaan. Ze vond dat er op die bijeenkomsten vragen werden gesteld die voor twijfels zorgden in de hoofden van de tennissers. “Ik heb het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten”, zei ze. “Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die in de perskamer instorten na een nederlaag.”

De Japanse laat vaker haar hart spreken. Eerder deze maand ontving ze de Laureus-award, die is bedoeld voor atleten die de sport gebruiken om discriminatie, racisme, geweld en armoede tegen te gaan. Ze stond vorig jaar tijdens de US Open in New York pal voor de Black Lives Matter-beweging. Ook sprak Osaka onlangs openlijk haar twijfels uit over het doorgaan van de Olympische Spelen in haar eigen land.

Osaka kreeg niet veel bijval van collega’s voor haar actie. Novak Djokovic liet weten dat mediaverplichtingen er nu eenmaal bijhoren. Ook Kiki Bertens, die niets leest wat er over haar wordt geschreven, zei vrijdag dat ze ‘gewoon de pers blijft doen’.

Morgen komt Bertens in actie op Roland Garros, met vraagtekens over haar vorm en de blessure aan de achillespees. “Ik hoop dat het goed gaat, maar dat weten we pas bij de persconferentie na de partij”, lachte ze met een knipoog naar de actie van Osaka.

Tweevoudig finalist Thiem al in eerste ronde onderuit Dominic Thiem is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 27-jarige Oostenrijker, tweevoudig finalist in Parijs, verloor na een voorsprong van 2-0 in sets in een vijfsetter van de Spanjaard Pablo Andujar. Het werd 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4. Thiem was als vierde geplaatst in Parijs, waar hij in 2018 en 2019 in de finale stond. Beide keren verloor hij van Rafael Nadal. Aan de vooravond van Roland Garros werd Thiem gevraagd hoe hij zijn kansen zag, met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer in de andere helft van het schema. “Er zijn nog genoeg goede spelers in mijn helft die mij kunnen verslaan”, zei hij. Hij had een vooruitziende blik.

