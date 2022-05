Naomi Osaka is weer opgekrabbeld na een donkere periode in haar leven

Getooid met een veelkleurige koptelefoon, een blauwe zonneklep en gekleed in een opzichtig geel-blauw trainingsjack neemt Naomi Osaka plaats achter de microfoon in de interviewruimte numero 1 van Roland Garros. Op fluistertoon geeft de 24-jarige Japanse tennisster antwoord op vragen uit de zaal, gevuld met tientallen journalisten. Ze neemt rustig de tijd voor de antwoorden en soms breekt er een glimlach door op haar gezicht.

Hoe anders was dat een jaar geleden, toen ze weigerde de verplichte persconferenties na een wedstrijd te bezoeken. De confrontaties met journalisten, zeker na een nederlaag, hadden een slechte invloed op haar mentale welzijn, legde ze uit. Toen ze na de partij uit de eerste ronde de daad bij het woord voegde, kreeg ze een boete van 15.000 euro. De vier grandslamtoernooien dreigden met sancties tegen Osaka, als ze bij haar standpunt zou blijven. Een dag later trok de Japanse, verstrikt in haar eigen twijfels, zich terug uit de open Franse titelstrijd.

Depressiviteit

Later verklaarde Osaka dat ze sinds haar eerste grandslamtitel op de US Open in 2018 last had van angststoornissen en gekweld werd door lange periodes van depressiviteit. Ze was van mening dat er in de sportwereld te weinig aandacht was voor de mentale gezondheid van de sporters en noemde onder meer de Amerikaanse turnster Simone Biles als een ander slachtoffer van de hoge prestatiedruk. Op de Olympische Spelen in Tokio kreeg ze bijval van veel sporters, die haar dankbaar waren dat ze het onderbelichte mentale aspect in de topsport aan de kaak had gesteld.

Aan de vooravond van Roland Garros 2022 vertelde Osaka dat ze zich inmiddels weer oké voelt, al erkende ze dat ze nog regelmatig terugdacht aan die donkere periode uit haar leven. “Ik wil niet liegen”, zei ze op een persconferentie vóór het toernooi, “maar ik zag er best tegen op om weer voor de eerste keer op het complex te komen.” Ze was bang om mensen tegen het lijf te lopen die haar twaalf maanden terug hadden uitgejouwd. De angst voor negatieve reacties bleek echter ongegrond, ze werd positief verwelkomd door officials, speelsters en toeschouwers.

Gebrek aan wedstrijdritme

Tijdens de partij tegen Amanda Anisimova op het Court Suzanne Lenglen werd haar naam voortdurend gescandeerd. Dat gaf haar veel energie, zei ze later, maar de aanmoedigen hielpen haar niet aan de winst. Ze moest, net als op de Australian Open in januari haar meerdere erkennen in Anisimova, de Amerikaanse die de partij na anderhalf uur uitmaakte: 7-5, 6-4. Osaka, winnares van vier grandslamtitels en voormalig nummer één van de wereld, klaagde over een gebrek aan wedstrijdritme. In de aanloop naar Roland Garros had ze, gehinderd door een achillespeesblessure, slechts twee partijen op gravel kunnen spelen.

Die kwartier na de partij meldde Osaka zich in de persruimte die ze een jaar geleden tot besmet gebied had verklaard. Uiteraard werden er vragen gesteld over de aandacht die ze destijds vroeg voor het mentale welzijn van sporters. Bijvoorbeeld of instanties als de overkoepelende vrouwenbond WTA, de Internationale Tennis Federatie ITF en de toernooi-organisatoren voldoende hadden gedaan om de situatie te verbeteren. “Het kan altijd beter”, zei ze op bedachtzame toon. “Maar ze zijn er wel mee bezig. Ik kreeg laatst een enquête waarin ze vroegen om met suggesties te komen. Dat is bemoedigend.”

Titelverdedigster Krejcikova al in eerste ronde onderuit Barbora Krejcikova was met niet al te hoge verwachtingen naar Roland Garros afgereisd. De Tsjechische titelverdediger in Parijs had vanwege een elleboogblessure sinds februari niet meer gespeeld. Het gebrek aan wedstrijdritme brak haar op in de partij uit de eerste ronde tegen de 19-jarige Francaise Diane Parry ,die nog nooit tegen een speelster uit de toptien had geacteerd. Onder het dak van het Court Philippe Chatrier ging Krejcikova roemloos ten onder: 1-6, 6-2, 6-3. Het was pas de derde keer in de geschiedenis van Roland Garros dat de regerend kampioen al in de openingsronde werd uitgeschakeld.

Lees ook:

Carlos Alcaraz neemt de trap naar de tennistop met vier treden tegelijk. ‘Ik ben niet de nieuwe Nadal. Ik ben Carlos’

De jonge Spanjaard Carlos Alcaraz bestormt op imposante wijze de mondiale tennistop. Hij zou de nieuwe Nadal zijn, maar zijn spel lijkt meer op dat van Federer: fluwelen balgevoel, service-volley en dropshots.