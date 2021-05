Naomi Osaka is mondiaal sportvrouw van het jaar, ook vanwege haar rol in het Black Lives Matter-debat

Tennisster Naomi Osaka mag zich de mondiale sportvrouw van het jaar noemen. Zij won donderdagavond tijdens een virtuele uitreiking de fameuze Laureus-award. Ze ‘versloeg’ Anna van der Breggen, die een van de zes genomineerden was.

De Laureus-award is bedoeld voor atleten die niet alleen uitblinken in hun sport, maar ook de sport gebruiken om discriminatie, racisme, geweld en armoede tegen te gaan. Osaka werd vooral geprezen om haar politieke statements over onder meer de Black Lives Matter-beweging. Tijdens de door haar gewonnen US open van vorig jaar droeg ze mondkapjes met daarop zeven keer een andere naam van een door de politie vermoorde zwarte man. Gevraagd naar dat statement antwoordde ze bij de prijsuitreiking tegen de presentator: “Welk idee krijg jij erbij? Ik denk dat het belangrijkst is dat er over wordt gepraat.”

Rolmodellen

Osaka zelf was uiteraard blij met de trofee, stelde ze donderdag via een videoverbinding. “Veel van mijn rolmodellen wonnen deze prijs toen ik opgroeide. Mijn grootste doel voor de toekomst is om zoveel mogelijk mensen te helpen. Als je eenmaal een platform hebt, is het heel belangrijk dat te gebruiken.”

De nominatie van Van der Breggen was ook bijzonder. Alleen Inge de Bruijn, Leontien Zijlaard-Van Moorsel en Esther Vergeer kregen als Nederlandse sportvrouwen ooit een nominatie. Vergeer is de enige winnaar van een Laureus-award. In 2002 en 2008 werd ze paralympisch sporter van het jaar. Johan Cruijff kreeg in 2016 postuum een ere-Laureus.

Van der Breggen werd genomineerd vanwege haar twee wereldtitels. Bovendien zet ze zich onder meer in voor onderzoek tegen kanker en is ambassadrice voor Bake for Life, een stichting in Uganda die ervoor zorgt dat kansarme kinderen een vak aanleren: bakker. Naast Osaka en Van der Breggen waren ook marathonloopster Brigid Kosgei, skiester Federica Brignone, basketbalster Breanna Stewart en voetbalster Wendie Renard genomineerd.

De Laureus-award wordt sinds 2000 uitgereikt door een jury van 68 voormalig topsporters (onder wie Ruud Gullit). Tennisster Serena Williams (4x) en turnster Simone Biles (3x) domineerden bij de vrouwen de laatste jaren de verkiezing. Beiden waren dit jaar niet genomineerd.

Naomi Osaka is een bron van inspiratie, op en naast de tennisbaan. “

Vorig jaar was Osaka de aanjager van een sportstaking in de Verenigde Staten na nieuw politiegeweld tegen de zwarte bevolking. Ze weigerde een dag te spelen in de Cincinnati Open en dat voorbeeld werd massaal gevolgd door veel Amerikaanse sporters. Ook op de Australian Open gaf haar activisme haar kracht. We vechten al zo lang voor gelijke rechten”, aldus Osaka, “en we zijn er nog lang niet.”