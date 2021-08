Liveblog Olympische Spelen

Nageeye evenaart Nijboer met zilver op marathon, Lavreysen en Wild winnen brons

Abdi Nageeye in extase na zijn tweede plaats. Hij valt in de armen van winnaar Eliud Kipchoge. Beeld AFP

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de belangrijkste (Nederlandse) prestaties tijdens de Olympische Spelen op zondag 8 augustus. Het blog van gisteren leest u hier terug. Lees in dit dossier alle berichtgeving, reportages en verslagen over het toernooi.