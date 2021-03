Nadine Visser: Ik ben duidelijk de favoriet op de horden

Nadine Visser is een van de weinige topsporters die het publiek niet mist bij haar wedstrijden. Haar races over 60 meter horden gaan zo snel dat ze het verschil tussen een volle of ­lege tribune eigenlijk niet merkt. “Atleten op de langere afstanden of technische nummers hebben meer aan toeschouwers. Voor mij is de race vaak perfect als ik na afloop niet meer precies weet hoe het is ­gegaan.”

Hoe beter in vorm, hoe meer er vanzelf gaat. Noem het een roes. ­Tijdens de eerste races van het seizoen moet Visser traditiegetrouw nog aan veel dingen denken. Gaandeweg wordt dat minder en op haar beste momenten voelt ze hooguit nog dat ze ‘lekker weg is’. “Maar ­verder loop ik gewoon.”

Die sensatie ervaarde ze vorige week, toen ze in Madrid haar eigen Nederlandse record aanscherpte naar 7,81. Daarmee is Visser samen met de Amerikaanse Christina ­Clemons de snelste hordeloopster van dit jaar. Op de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse ­Torun is ze dit weekend niet alleen favoriet, maar ook titelverdedigster. Twee jaar geleden was zij de enige Nederlander die goud won.

‘Druk voel ik sowieso’

“Ik ben nu duidelijk de favoriet door de tijden die ik heb gelopen. De vorige keer was ik een van de kanshebbers, dat is anders. Voor de druk maakt het niet zo veel uit. Die druk voel ik sowieso, die leg ik mezelf op. De zenuwen die ik ervan krijg, vind ik niet prettig, maar meestal loop ik er wel goed door.”

De perfecte race, daar is het streven naar. In Madrid voelde het bijna perfect, maar Visser hoopt dat het zondag in de finale nog sneller gaat. “Ik voelde me in Spanje niet uit­gerust, niet in topvorm. Daar moet het verschil in zitten. Dan zou ik misschien met dezelfde race iets harder kunnen lopen.”

Visser begon haar sportcarrière als meerkampster. In 2017 deed ze de zevenkamp voor het laatst, op het WK. Daarna is ze zich gaan specialiseren. Plezier was bij die keuze de belangrijkste drijfveer. “Ik vind de horden het leukst. Je moet er staan in één race: dat past wel bij me.”

Alles komt aan op een handvol ­seconden. Daarin moet het gebeuren, daarin moet alles samenvallen. Een foutje is op haar afstand niet meer te compenseren. Visser (26) is naar eigen zeggen het afgelopen jaar in alles beter geworden: ze is sneller, sterker en technisch bekwamer. “Het is fijn dat ik nog steeds voor­uitga.”

Trager bewegen, grotere passen

Samen met haar coach Bart ­Bennema heeft ze de voorbije indoor­weken vooral gewerkt aan een betere start. De eerste passen moesten groter, zodat de laatste ­stappen voor de eerste horde kleiner kunnen en meer onder haar lichaam, waardoor ze met meer snelheid over de hindernis kan. Tijdens het outdoorseizoen in de zomer – met de langere 100 meter horden op het programma – lag het accent juist op het slot van de race, waarin ze soms te dicht op de horden uitkwam. “Als je moe wordt, ga je trager bewegen, waardoor je passen groter worden. Daardoor kwam ik niet altijd goed uit. En als je minder ruimte hebt, raak je de horde sneller.”

In het samenspel tussen opzwaai- en bijzetbeen zijn het de details die regeren – en genadeloos straffen. Wie de horde raakt, levert onher­roepelijk tijd in. Wat dat betreft ­excelleert Visser op een onbegrepen onderdeel. “Mensen noemen het vaak springen. Dat is het eigenlijk niet. Het is hordelópen: je wilt zo laag mogelijk over de horden heen.”

Visser hoopt het verbeterde begin en eind nu samen te voegen. Het zou een mooi moment zijn om te pieken. Natuurlijk staat 2021 in het teken van de Olympische Spelen. “Maar”, zegt ze, “ik vind elke titel die ik kan grijpen belangrijk”.

Lees ook:

Waarom de talentontwikkeling van de Atletiekunie werkt: deze bijzondere generatie is geen toeval

De Nederlandse kampioenschappen indoor kennen dit weekend meer blikvangers dan lang gebruikelijk was. Waarom gaat het zo goed met de Nederlandse atletiek?