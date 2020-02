Nadine Visser excelleert wederom op hààr onderdeel, de horden

Het onbevangen wuifje naar de camera, de routineuze klets op de achterbillen en het flesje losjes in de hand vòòr de race. De bescheiden vreugde, op het randje van emotieloos nà de winst. Het is duidelijk: dit Nederlands Kampioenschap atletiek is voor Nadine Visser (25) een tussendoortje. “Goed om mee te pakken.”

Voor haar kan het altijd sneller. Ze is altijd op zoek naar de perfecte race. Maar die had de hordenloopster niet nodig om zondag eremetaal op het NK indoor in Apeldoorn te halen.

Visser staat opgewekt in de zuinig verlichte mixed zone onder de atletiekbaan van het Omnisport in Apeldoorn. Visser, gezegend met een vliegende start won net met sprekende eenvoud goud op de 60 meter horden. Een dag eerder sprintte ze al naar een derde plek op de 60 meter.

De horden, het is hààr onderdeel geworden. “Je kunt me wel een hordenloopster noemen, ja” zegt ze met ingehouden lach. “Sprinten is echt een bijonderdeel geworden.”

Ze was eerst meerkampster

In razendsnel tempo heeft de atlete uit Hoorn zich genesteld tussen de wereldtop van het hordenlopen. Op de WK in Londen drie jaar geleden bereikte Visser als gereputeerd meerkampster nog vanuit het niets de WK-finale op de 100 meter horden. Voor haar het sein om de meerkamp de rug toe te keren.

Die transitie is heel natuurlijk gegaan, zegt Visser. “Het plezier op de verschillende onderdelen van de meerkamp was er niet echt meer. Ik voelde dat het er bij de trainingen op de horde wel was. Dat is heel natuurlijk gegaan. Uiteindelijk was het wel duidelijk. Het was na het WK Indoor in 2018. En ik heb er nooit spijt van gehad. ”

Vorig jaar groeide ze uit tot iemand om rekening mee te houden. Zo snelde ze op de EK indoor in Glasgow naar een gouden medaille en op de WK in Birmingham naar brons.

Een vraag over Zoë Sedney(18) die tweede werd en nog verraderlijk dichtbij kwam, ontvangt Visser sportief. “Oh ja, zeker. Dat heb ik gevolgd. Ze loopt een hele mooie tijd. Ik vind het heel leuk, dat er meer concurrentie bijkomt, dat is goed”. Het is veelbetekenend voor het overwicht dat Visser op de discipline uitoefent.

Ze kan haar blik stilaan wenden naar de Olympische Spelen in Tokio. Voor de atlete uit Hoorn moet een finaleplaats daar op de 100 meter horden een orgelpunt worden. De voortekenen zijn veelbelovend. Haar succes – een finaleplaats op het WK in Doha en een Nederlands record: 12.62 – bewijst dat Visser haar hordentechniek heeft verfijnd.

Door het uitvallen van het WK indoor in het Chinese Nanjing wegens het uitbreken van het coronavirus, moesten veel atleten hun programma omgooien. Geen geschenk in een olympisch jaar. Heel even speelde Visser met het idee om meer wedstrijden in te plannen. Maar uiteindelijk werd door tijdgebrek besloten de vrijgekomen tijd uit te besteden aan trainingen.

Uit handen

“Balen”, noemt Visser de geannuleerde wereldindoorkampioenschappen terwijl ze een sportdrankje opent en een zwart trainingjack aantrekt voor de prijsuitreiking.

“Ik had daar gewoon voor medailles willen gaan. Aan de andere kant had ik geen zin om voor die ingewikkelde keuze te staan: wel of niet daarheen gaan. Fijn dat die beslissing snel uit onze handen is gehaald zodat we wisten waar we stonden. Het was wel heel erg kort indoorseizoen. Ik had bijna niet eens het gevoel dat het echt een seizoen was.”

De grote belofte N’ketia Seedo (16) De handen gingen voor de mond van ongeloof. Toch was het echt waar, N’ketia Seedo won zaterdag goud op de 60 meter in Apeldoorn. De grote belofte, pas 16 jaar oud rekende in de finale af met de Nederlandse sprinttop. Ze liet Naomi Sedney (zilver) en Nadine Visser (brons) achter zich. Haar winnende tijd - 7,24 seconden - is een Nederlands juniorenrecord. Op de wereldranglijst aller tijden van atletes onder 18 jaar is Seedo naar de tweede plaats geklommen. Het televisieinterview met Omroep Gelderland toonde een jonge vrouw die met de rauwe emoties van een onverhoopte overwinning geen blijf wist. Nee, ze kon het niet geloven. “7,24! Dat is echt niet normaal. Het is echt niet normaal, oh my god. Ik was zo nerveus, en nu heb ik het toch gedaan. Deze medaille ga ik ergens ophangen, dit mag ik echt nooit vergeten.”

