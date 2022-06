Nadal en Djokovic vinden het maar niks, tennissen in de Parijse nacht

Rafael Nadal ontving vorig jaar twee noviteiten op Roland Garros met gemengde gevoelens. Trots was hij op het drie meter hoge stalen standbeeld dat van hem werd onthuld bij de hoofdingang van het Parijse complex. Maar minder verheugd toonde de Spanjaard zich over de invoering van avondpartijen. Nadal was - en is - van mening dat er een wereld van verschil is tussen tennissen op gravel overdag en in de late avonduren.

Een jaar later is de discussie weer actueel. Eerder deze week legde Nadal in Parijs nog een keer uit waarom er niet ’s avonds op gravel getennist moet worden. “In de avond is de vochtigheidsgraad hoger, daalt de temperatuur en worden de ballen zwaarder”, zei de dertienvoudig kampioen op Roland Garros. “Dat zijn hele andere, veel moeilijkere omstandigheden dan bij een partij in de middaguren onder de zon.”

‘Het zijn de televisiezenders die dit beslissen’

Maar er speelt meer. De partij uit de kwartfinale tussen Nadal en Novak Djokovic begon dinsdagavond om 21.00 uur en eindigde pas in de nacht, om 01.15 uur. Dat vonden beide spelers een slechte zaak. “Het zijn de televisiezenders die dit beslissen”, zei Djokovic, nadat hij in vier spannende en hoogstaande sets de winst aan Nadal had moeten laten (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). “Zij betalen en bepalen wie er in de avondsessies spelen. Dat is de wereld waarin wij leven.”

Nadal, die de meningen van Djokovic niet altijd deelt, onderstreepte nu de woorden van zijn Servische rivaal. “Ik begrijp dat televisiestations veel geld betalen om partijen zo laat te laten spelen, want zo krijgen het toernooi en de spelers geld. Maar als een partij op gravel om 21.00 uur begint en het wordt een vijfsetter, dan kan het lang duren.” Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zei de mogelijkheid te willen bekijken om de avondpartijen een uur eerder te laten beginnen, maar dat zei haar voorganger Guy Forget een jaar geleden ook.

Tennissen tot 04.34 uur in de nacht

Met het dak boven het Court Philippe Chatrier en de invoering van de avondpartijen wilde Roland Garros niet achterblijven bij de overige drie grandslamtoernooien, waar al langer in de avonduren wordt getennist. Met soms vreemde excessen. In 2008 duurde de partij tussen Lleyton Hewitt en Marco Baghdatis op de Australian Open tot 04.34 uur in de nacht. Ook op Wimbledon wordt in de avonduren gespeeld, maar met de omwonenden is de afspraak gemaakt dat er na 23.00 uur niet meer mag worden getennist.

Nadal en Djokovic, overigens allebei dankzij het tennis multimiljonair, weten dat geld regeert in de sport. Voor de avondpartijen op Roland Garros zijn de dagkaarten niet geldig en moeten de toeschouwers aparte entreebewijzen aanschaffen. Er zijn 15.000 plaatsen. De organisatie van de open Franse titelstrijd verkocht de televisierechten van de wedstrijden in de avonduren aan de Amerikaanse streamingsdienst Amazon. Kassa voor het toernooi, dat jaarlijks een omzet heeft van zo’n 200 miljoen euro.

Ook de taxichauffeurs deden goede zaken na de partij tussen Nadal en Djokovic. Vanwege de late afloop kwamen de bezoekers voor gesloten hekken te staan bij het metrostation Porte d’Auteuil. Ook iets om naar te kijken, zei Mauresmo. Een uurtje eerder beginnen, dan toch maar?

Lees ook:

Toni Nadal ziet zijn neef Rafael winnen, maar zijn pupil Félix verliezen

Rafael Nadal moest tegen Félix Auger-Aliassime tot het uiterste gaan om de kwartfinale te halen op Roland Garros. Daarin treft hij dinsdag Novak Djokovic.