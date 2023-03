Naar NOS Sport kijken is niet meer hetzelfde

Eigenlijk zou Xandra Velzeboer een lofzang verdienen. Zaterdagochtend voelde ik me – naast vermoeid van een formidabel Boekenbal – licht in mijn hoofd van euforie na haar eerste gouden plak op de WK in Zuid-Korea. Die medaille was enigszins te verwachten, de 500 meter is haar terrein, maar dat ze een dag later nóg drie keer het hoogste podium mocht beklimmen was ronduit spectaculair. Ze heeft de gave meedogenloos te demarreren, alsof ze plots wordt voortgestuwd door raketschaatsen of een paddenstoel cadeau krijgt in Mario Kart. Een genot voor elk sporthart.

Maar het lukte me niet om onbevangen naar de uitzendingen te kijken. Telkens dwaalden mijn gedachten af naar het onderzoek over NOS Sport dat de Volkskrant afgelopen weekend publiceerde. Op de grootste sportredactie van Nederland was jarenlang voortdurend ruimte voor grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, pesterijen en scheldpartijen. Achter de uitzendingen, achter de beelden waarop deze columns met enige regelmaat worden gebaseerd, gaat een verziekte werkcultuur schuil en dat kan ik niet verkroppen.

Het idee maakte me kotsmisselijk

Een van de passages uit het artikel speelt in een montagekamer. Er werden beelden van turnsters bekeken en op ‘het moment dat haar benen het wijdst uit elkaar waren’ stilgezet. Gebeurde dat nu ook, afgelopen weekend? Terwijl ik verwonderd keek naar een uniek oranje podium, plek een-twee-drie? Het idee maakte me kotsmisselijk.

De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn af om ruimte te maken voor nieuw leiderschap. Het zou volgens de leiding onmogelijk zijn eerder een stap terug te doen omdat ‘de continuïteit van de sportverslaggeving’ gegarandeerd moet blijven. De huidige hoofdredactie wil overigens graag zelf ruimte aan de cultuuromslag geven en pas een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag instellen als ‘melders dat wensen’. De bureaustoelen van de hoofdredactie moeten wel erg comfortabel zitten, de leden vergroeid met het pluche.

Het eindresultaat telt en daar moet alles voor wijken

Op termijn is veel te laat. De continuïteit van de sportverslaggeving is heus niet in het gedrang, hun warme hoofdredactionele stoeltjes zijn dat wel. De leiding vindt de verslaggeving belangrijker dan de mensen die de uitzendingen mogelijk maken. NOS Sport is tenslotte ‘een triple-A-merk’, zoals hoofdredacteur Maarten Nooter zou hebben gezegd – de ver-NOS-sifisering van Matthijs van Nieuwkerks “we spelen Champions League”. Het eindresultaat telt en daar moet alles voor wijken, het doel heiligt voor hen elk middel, maar het getuigt van een middelvinger naar iedereen die ooit onheus is bejegend of behandeld.

Of liever: een middelvinger naar ons allemaal. De kijker, de sportliefhebber, iedereen voor wie het eindresultaat is bedoeld. De leiding maakte de afgelopen decennia van NOS Sport een ordinaire worstenmakerij: je wilt eigenlijk niet weten hoe het product wordt gemaakt, omdat je weet dat de realiteit niet fraai zal zijn. Maar nu kunnen we het niet onweten tot er wat verandert, omdat aan elk beeld de excessen kleven die de hoofdredactie oogluikend toestond. Dus houd de schamele eer aan uzelf, dan kunnen wij volgende week onbezorgd genieten van sporters die het leven zingeven, types als Xandra Velzeboer.