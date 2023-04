Na winst in de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar ‘de alien’ en de ‘zoals Merckx’

Tadej Pogacar had kilometers tijd om na te denken hoe hij zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zou vieren. Twintig kilometer reed hij solo, op weg naar de finish in Oudenaarde. Uiteindelijk was het toch vooral het hoofd in ongeloof schudden toen hij zijn zege vierde, ver voor nummers twee en drie, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

Het was toch ongelooflijk geweest, wat hij had gedaan. Maar ‘de mooiste eendagswedstrijd in het wielrennen’, zoals hij de Ronde van Vlaanderen na afloop noemde, was toch voor hem.

24 jaar is Pogacar, maar zijn prestaties zijn al bijna ongeëvenaard. Zondag kwam er een nieuw addendum bij. De winnaar van een Tour de France won ook in Vlaanderen. Het was uitzonderlijk voor de wielersport. Alleen Louison Bobet en Eddy Merckx, en bij de vrouwen Annemiek van Vleuten, deden dat hem voor.

'Dit zal niet vaak meer gebeuren'

Pogacar bleef er nuchter onder. “Ik ben vooral blij en dankbaar dat ik én de Ronde van Vlaanderen én de Tour de France kan rijden in hetzelfde jaar.” Maar ook voor hem was de zege in Vlaanderen uniek. “Dit zal niet vaak meer gebeuren”, zei hij over zijn dominantie, die was voorspeld maar waar met aanwezigheid van specialisten als Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook aan was getwijfeld. Zij zouden Pogacar weerstand kunnen bieden.

Maar tijdens de wedstrijd had Pogacar altijd de controle. Zelfs de drie minuten voorsprong die een grote groep kreeg, met daarin semi-favorieten als Mads Pedersen en Matteo Jorgensen, deden Pogacar ogenschijnlijk niets. Hij wist dat hij in één klim een minuut goed kon maken. Al dat het kostte was drie klimmen en hij zat weer voorin.

Voor bijna iedere andere renner is dat gekkenwerk. Niet voor Pogacar, en overigens ook niet voor Van der Poel en Van Aert. Zij waren de enigen die nog de oversteek konden maken. Maar Pogacar was van hen de actiefste, de man met het meeste overschot.

Het machtsblok op brute kracht ontmanteld

Drie keer viel hij aan: de tweede passage van de Kwaremont, de Koppenberg en de derde doorkomst van de Oude Kwaremont. Het machtsblok van Jumbo-Visma, tot zondag de sterkste voorjaarsploeg, werd door die aanvallen op brute kracht ontmanteld. Zelfs Van Aert moest passen.

Dat de Oude Kwaremont de sleutel was, was al voorspeld. Als de lichtste renner van de favorieten kon Pogacar daar, op de langste klim op het parcours, verschil maken met de lange inspanningen. Eigenlijk had Pogacar nog wel eerder willen demarreren, maar vanuit de auto werd hij via zijn oortje teruggeroepen.

Van der Poel bleef nog het dichtst bij. Toch stond ook hij in de hectiek na de finish in de rij te wachten om de felicitaties over te brengen. Hij had op zijn fietscomputertje gezien dat hij nooit betere waardes had gereden. “Dit was mijn beste Vlaanderen uit mijn carrière. Maar er was er een beter. Daar kan ik mee leven.”

Een grote lofzang uit het peloton

Het peloton kwam na afloop met een grote lofzang op de Sloveen. Daan Hoole, voor Trek mee in de kopgroep, grapte dat hij hopelijk geen verkoudheid had opgelopen toen Pogacar op de Paterberg ‘ongelooflijk hard’ langs hem stoof. UAE-ploeggenoot Sjoerd Bax noemde zijn kopman een ‘alien’.

Hij had op een groot scherm op diezelfde Paterberg gezien hoe Pogacar ver voor hem uit nog vier kilometer moest en ging winnen. “Hij wist van tevoren dat hij het op deze manier moest doen, alleen aankomen. Hij durfde dat uit te spreken, ‘met een solootje’. Het is speciaal dat in deze tijd iedereen zich specialiseert, maar hij alles kan.”

Ook Van der Poel had grote woorden over voor zijn concurrent. “Het is echt zijn tijdperk. Hij is de renner die het makkelijkst de vijf monumenten kan winnen. Plus alle drie de grote ronden. Dat zie ik hem nog doen ook.” Om in een laatste zin tegen Belgische televisie te zeggen, al dan niet rekening houdend met het nationale eergevoel: “Hij zal een beetje zoals Merckx worden. Hij is goed weg.”

‘Laat er nog maar wat overblijven’

Na afloop ging het ook vooral over die erelijst. Pogacar heeft nu met de Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik en De Ronde van Vlaanderen drie van de vijf monumenten gewonnen. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog. Dus uiteraard ging de vraag ook over of Pogacar niet nog een paar dagen in Noord-Europa moet blijven om zondag mee te doen op de kasseien rond Roubaix.

Hij lachte het zelf een beetje weg. “Laat er nog maar wat overblijven voor de toekomst.” En ook Bax deed er vooral nuchter over. “Laat hem maar doen wat hij leuk vindt. Dan gaat het het best.”

