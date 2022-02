Na wéér een val is haar falen ook voor Mikaela Shiffrin zelf een mysterie

De Amerikaanse skiester (26) had de rekensom zelf gemaakt. Van alle keren dat ze in haar carrière niet finishte op een skionderdeel, had 60 procent plaatsgevonden op deze Olympische Spelen. “Dat maakt dit wel een verbijsterend toernooi.”

Mikaela Shiffrin kwam naar China als de grote favoriet op bijna alle onderdelen waar ze aan deel zou nemen. Zeker vanuit haar thuisland, de VS, waar haar positie als succesvolste skiester aller tijden in talloze shows werd uitgevent. Shiffrin had in Peking kans op vijf medailles. Het werden er nul.

Op de pistes in de bergen nabij Zhangjiakou kreeg ze klap op klap. Ze viel eerder al uit op de slalom en reuzenslalom, waarna ze bij dat laatste onderdeel minutenlang ontgoocheld op de piste zat. Op de super-G werd Shiffrin negende, op de afdaling achttiende. Donderdag kwam de Amerikaanse op de combinatie in actie. Na de afdaling stond ze vijfde, waardoor ze voor het eerst deze Spelen kans had op een topklassering. Maar het ging weer mis: ze viel op de slalom, haar favoriete onderdeel. “Ik heb geen idee wat er aan de hand is”, vertelde ze na afloop.

Openhartig over mentale spanning

Zo werd Peking voor een van de grootste sterren van het evenement een bittere deceptie. Voor aanvang van de Spelen was ze al openhartig over de mentale spanning waar ze mee worstelde. Ze haalde Simone Biles aan, de turnster voor wie op de Zomerspelen in Tokio de druk ook te veel werd. Het is fijn dat topsporters konden vertellen wat er in hen omging, verwees Shiffrin naar Biles.

Shiffrin (rechts) na haar misser op de slalom in gesprek met de Zwitserse Priska Nufer. Beeld EPA

Tijdens het skitoernooi bleef Shiffrin steeds open en geduldig de pers te woord staan, ook na elke tegenslag die ze te verwerken kreeg. Na haar eerste teleurstellingen ging ze ‘niet meer denken aan medailles’, vertelde ze. “Ik wilde vooral plezier vinden. En veel mensen zullen dat raar gevonden hebben, want ik faalde in iets wat ik al twaalf jaar doe. Maar zo staat het er op dit moment voor.”

De druk van de favorietenrol voelen is ook een privilege, zei ze na haar super-G. “Het geeft aan hoe goed wij het hebben gedaan. Maar als je dan geen medaille wint, is de val des te harder. Dan blijven de teleurstelling en de pijn over. Ik denk dat je blij kan zijn met een carrière, en triest bent over het moment waar je in leeft.”

‘Jullie zoeken een waarom. Ik zoek dat ook’

Toch stelde de Amerikaanse dat haar resultaten niet alleen toe te schrijven waren aan de hoge verwachtingen. “Dat willen mensen graag, en zeker waren er deze Spelen momenten dat ik de druk voelde. Maar als ik naar beneden ging, was er niet meer spanning dan eerder in mijn carrière.” Donderdag zei ze tegen de media dat ze zelf ook geen verklaring had. “Jullie zoeken een waarom. Ik zoek dat ook.”

Op geleende ski’s startte ze donderdag op de slalom. Zelf had ze zestig paar meegenomen, maar toch koos ze ervoor op ski’s van de Italiaanse Sofia Goggia naar beneden te gaan – iets wat overigens vaker voorkomt bij het skiën. Er zat een briefje op van Goggia: ‘Vlieg, Mikaela, je kan het’. Shiffrin moest er bijna van huilen, vertelde ze. De steun deed veel meer voor haar dan haar resultaten. En nadien werd duidelijk dat ze nog een onderdeel toevoegt aan haar programma.

Dit weekend doet ze mee aan de landenwedstrijd. “Eigenlijk kan ik beter stoppen”, grapte ze. “Maar nu wil ik toch graag oefenen.”

