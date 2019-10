Na vijf maanden is Jaap Stam alweer weg bij Feyenoord

Het is het beste voor de club, de spelers en hemzelf, vindt trainer Jaap Stam. Hij maakte maandagmiddag bekend per direct te stoppen bij Feyenoord. “Ik heb er goed en lang over nagedacht’, zei hij in een bericht op de site van de club.

Stam (47) was pas sinds afgelopen zomer werkzaam bij Feyenoord. Hij maakte zijn besluit om te vertrekken bekend op de dag na na de verloren Klassieker tegen Ajax (4-0). Feyenoord staat na die nederlaag twaalfde in de eredivisie.

Sjaak Troost, interim technisch directeur, gaf maandagavond in de perszaal van De Kuip tekst en uitleg over Stams vertrek. “Vorige week had ik nog een goed gesprek met Jaap, waarin hij toch wel een beetje zijn zorgen uitte. Hij vroeg zich af: breng ik wel genoeg om Feyenoord beter te kunnen laten voetballen? Dat gesprek eindigde plezierig. Met het volste vertrouwen voor de toekomst.”

Tot maandagmiddag. Stam trok zijn conclusies na een wedstrijd waarin Feyenoord op ontluisterende wijze uit elkaar was gevallen. Het deed de kritiek op de ploeg nog verder toenemen. Sinds de komst van Stam, die te maken had met een weinig fitte, kwalitatief beperkte spelersgroep, viel er weinig lijn te ontdekken in het spel van Feyenoord. Het Legioen roerde zich. Na de nederlaag tegen Ajax werd de spelersbus opgewacht in Rotterdam-Zuid.

Stam was, hoewel de clubleiding en spelersgroep graag met hem verder had gewild, niet op andere gedachten te krijgen. “Jaap komt uit Kampen”, benadrukte Troost. “Hij heeft er goed over nagedacht en – hem inschattende – heeft hij hier best mee geworsteld. Ik denk dat het voor hem ook een optelsom is geweest van de afgelopen maanden.”

Stam, die eerder trainer was bij Jong Ajax, Reading en PEC Zwolle, werd de opvolger van de succesvolle Van Bronckhorst bij Feyenoord. De oud-verdediger begon ambitieus bij de landskampioen van 2017, maar al snel werd hij geconfronteerd met de stuurloosheid bij Feyenoord. Technisch directeur Van Geel vertrok afgelopen zomer, net als algemeen directeur Jan de Jong; hun functies worden momenteel op interimbasis waargenomen door respectievelijk Troost en Mark Koevermans. Mede hierdoor was het aan- en verkoopbeleid afgelopen zomer rommelig. De selectie was daardoor te laat op orde was en kreeg ook nog te maken met blessures. Troost, maandag stellig: “Binnen enkele weken zal er een nieuwe directie worden gepresenteerd.”

Troost zei in alle zorgvuldigheid op zoek te gaan naar een opvolger voor Stam. Tot die tijd nemen de assistent-trainers Van Gastel, Landzaat en Bakkati de taken waar.

