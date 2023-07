Na vertrek Tadić bij Ajax verliest ook PSV een sleutelspeler: Xavi Simons

PSV is er ondanks verwoede pogingen niet in geslaagd om Xavi Simons nog een jaar in Eindhoven te houden. De 20-jarige international was afgelopen seizoen de revelatie én (mede)topscorer van de eredivisie. Hij kwam vorig jaar zomer over van Paris Saint-Germain maar die club had de optie bedongen Simons voor een relatief laag bedrag terug te kunnen kopen. Daar lijkt de Franse kampioen nu gebruik van te maken.

Simons had bij PSV een contract dat liep tot 2027. Door zijn negentien doelpunten, negen assists en zijn spel in de eredivisie en zijn doorbraak in het Nederlands elftal was er veel buitenlandse belangstelling. De nieuwe PSV-trainer Peter Bosz en directeur voetbalzaken Earnest Stewart wilden graag dat Simons zou blijven, maar alles was afhankelijk van de wens van de speler zelf. “Xavi zal uiteindelijk zelf de beslissing moeten nemen”, zei Bosz begin juli.

Simons was met PSV op trainingskamp in Oostenrijk. Zaterdag scoorde hij nog in de oefenwedstrijd tegen FC Blau-Weiss Linz, uit een strafschop (2-1). Bekerwinnaar PSV begint op 12 augustus aan het nieuwe eredivisieseizoen.

Tadić ging in gesprek met directeur Mislintat

Vrijdagavond werd al bekend dat ook Ajax een belangrijke speler verliest: Dušan Tadić. De 34-jarige Serviër vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk bij Fenerbahçe in Turkije.

Tadić meldde zich donderdag na een vakantie weer bij Ajax. Hij nam niet deel aan de training maar ging in gesprek met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De aanvoerder wilde niet meer meewerken aan de bouw van een nieuw elftal. Tadić speelde vanaf 2018 bij Ajax en bouwde in die jaren een grote staat van dienst op. De leiding van Ajax gunde hem een transfervrij vertrek.

Hij trainde zaterdag nog wel individueel bij de club in Amsterdam, maar stapte vervolgens op het vliegtuig naar Turkije. “Het besluit om de club te verlaten is heel lastig geweest”, zei Tadić in een verklaring. “Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij, maar ook voor de club het beste is om een nieuwe start te maken. De tijd die ik bij Ajax heb gehad en de successen die ik heb mogen meemaken zijn onbeschrijfelijke gevoelens, die heb ik nooit eerder in mijn carrière ervaren.” Tadić zei ook te hopen dat hij ooit terugkeert bij Ajax, als trainer.

