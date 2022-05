Na uitstappen in de Giro is de vraag logisch: wat nu voor een gedesillusioneerde Tom Dumoulin?

Elke dag had hij zichzelf moed ingepraat. Gezegd tegen zichzelf dat het zo slecht niet was wat hij liet zien, dat hij nog genoeg kansen zou krijgen en dat er mogelijk wel een ritzege in zou kunnen zitten. Maar Tom Dumoulin kon zichzelf dit weekend niet meer overtuigen. Veertig kilometer ver in de veertiende etappe gaf hij op. Leeg, teleurgesteld en gelaten. Hij verliet gedesillusioneerd de ronde die hem in het verleden zoveel gaf.

De eindwinnaar van 2017 had geen idee waarom hij nu niet het vermogen op de pedalen kon leveren, iets wat hij in het verleden wel kon. Rugproblemen? Ja, die waren er, maar dat was niet het grootste probleem. Wat dan wel? Hij wist het niet. Feit was wel dat hij deze Giro de stapeling van tegenslag niet meer aankon. Eerder deze ronde gaf hij zijn klassementsambities al op. Nadien voelde hij zijn benen bij elke pedaalslag.

Zaterdag werd hij al vroeg gelost. De camera nam hem nog één keer in beeld, een privilege voor een oud-winnaar maar in deze fase vooral pijnlijke televisie. Niet veel later gaf hij op. Buiten beeld, dat nog wel.

Specialiseren op tijdritten

Zijn uitstappen leidt tot een onvermijdelijke vraag. Wat rest Dumoulin (31) nu, temeer omdat het rijden van een goed klassement een groot doel voor hem was dit jaar? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. De kans is klein dat hij nog klassementen gaat rijden, of hij moet er de tijd en ruimte voor krijgen. Anders kan hij andere keuzes maken: specialiseren op tijdritten bijvoorbeeld, daar waar hij van oudsher al goed in is. In Tokio werd hij nog tweede in de olympische race tegen de klok.

Of, een tweede optie: hij kan zich toeleggen als zelfbenoemd rittenkaper, zoals in de etappe deze Giro waarin hij Koen Bouwman aan de zege hielp. Maar dat vergt een heel andere mentale insteek, ook omdat het iets is wat hij de laatste jaren zelden heeft gedaan. Dat betekent bovendien anders trainen en er tactisch anders in staan. Is dat iets voor een van de succesvolste Nederlandse renners ooit?

Dumoulin alleen kan dat antwoord geven. Thuis moet hij zich eerst bijeenrapen. Als het minder gaat, is hij vooral streng voor zichzelf. Daarna moet hij wel een antwoord vinden; er volgen dit jaar immers nog contractbesprekingen.

Dissonant in een imposante Nederlandse delegatie

Dumoulin begon dit jaar in de Giro nog goed, met onder meer een derde plaats in de tijdrit op de tweede dag in Hongarije. Uiteindelijk was hij een dissonant in een imposante Nederlandse delegatie dit jaar. Bijna elke etappe zitten meerdere renners mee in de kopgroep, onder meer Mathieu van der Poel en Bauke Mollema. Koen Bouwman won al een etappe en is voor de tweede keer in bezit van de bergtrui. En Wilco Kelderman, die zijn klassementsambities moest laten gaan, reed zaterdag zo hard op kop dat het hele peloton in een fascinerende etappe nabij Turijn in stukken brak.

Dat is het enige dat ontbreekt: een klassementsrenner. Iemand die de nieuwe leider Richard Carapaz kan bedreigen, die zaterdag de leiderstrui overnam van Juan Pedro Lopez en die trui zondag zonder problemen verdedigde. Iemand zoals Joao Almeida en Jai Hindley, de nummers drie en twee van het klassement, die nog binnen een halve minuut staan en van wie Hindley met Bora-Hansgrohe de ploeg heeft om het Carapaz nog lastig te maken. Thymen Arensman leek het te kunnen, maar de jonge renner van Team DSM kende een moeilijk weekend waarin hij veel tijd verloor.

De hoop was dat Dumoulin zich daar zou posteren. Wellicht tegen beter weten in, gezien zijn matige voorjaar. Maar het werd een stille exit, door een piepklein achterdeurtje.

