Na twintig uur gaat de winnaar van de kasseienrit bijna in zijn blote kont over de finish

Kasseien? Moeten die in Tour? Is dat niet te gevaarlijk? Is de kans op pech, lekke banden, valpartijen en zware blessures niet veel te groot?

In de oertijd van de Tour speelden die vragen natuurlijk niet. Die Tours gingen grotendeels over onverharde wegen en soms, in steden, over kinderkopjes. Kasseien gevaarlijk? Toch niet gevaarlijker dan die wegen vol kuilen, gaten en stenen – en dan ook nog de kans op een botsing met een auto, een hond of een paard.

Het is in 1906, in de vierde editie, dat de Tour voor het eerst het gebied boven Parijs aandoet. In dat jaar volgt de Tour grofweg de grenzen van Frankrijk en dat zou nog vele jaren zo blijven. Van 1911 tot en met 1914 loopt de meest noordelijke rit tussen Duinkerken en Longwy, dan een belangrijke staalstad en komende donderdag de finishplaats van de zesde etappe. Van 1919 tot en met 1926 staat Metz-Duinkerken (of andersom) in het routeboek. Het zijn ritten van 433 kilometer (in 1919 zelfs 468) met zo’n 170 kilometer aan klinkers.

En ja, het zijn soms helletochten. In 1919 bijvoorbeeld als het vrijwel de hele etappe, die om 10 uur ’s avonds begint, regent. In 1924 als de regen ook met bakken uit de hemel komt en de renners ook nog tegenwind hebben. Winnaar Romain Bellenger doet meer dan twintig uur over de rit, drie uur langer dan het voorziene tijdschema, en finisht bijna in zijn blote kont: door het vele water en het geschuif op zijn zadel is zijn koersbroek vrijwel versleten. Dat was de koersbroek van de kasseienritwinnaar van 1919, Firmin Lambot, trouwens ook.

