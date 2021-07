Na Rooks en Theunisse straks Poels als bergkoning in de Tour?

Het is 18.08 uur als Wout Poels dinsdagmiddag in Saint-Gaudens goed gesoigneerd het podium van de Tour de France op mag, voor de derde keer deze ronde gekleed in een rood-witte bollentrui. De speaker kondigt hem luidkeels aan: “De beste klimmer deze Tour, Wout Pouuueeelss!” Poels doet als op commando zijn bosje bloemen omhoog.

Poels kwam in Saint-Gaudens weer een dag dichter bij Parijs en zijn doel: het winnen van het bergklassement. Na Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse kan Poels de derde Nederlander worden die de winnaar wordt van de prestigieuze nevenklassering. Het zou voor Poels (33) de grootste prestatie in zijn carrière zijn.

Bijnaam: clown

En de iconische bolletjestrui is absoluut het doel van Poels. De eerste drager van deze trui – gebaseerd op de verpakking van het chocolademerk dat die kleur had – Joop Zoetemelk in 1975, kreeg er de bijnaam ‘clown’ door. Toen Zoetemelk tijd verloor in de daarop volgende etappe, kopte De Telegraaf dat ‘de clown niet kon lachen’.

Maar Poels, die geen trui nodig heeft om regelmatig de clown uit te hangen, vindt het tricot juist heel aansprekend. “Het is toch de trui die je het meeste ziet langs de kant van de weg.” Al komt dat ook omdat de huidige sponsor E.Leclerc met meerdere reclamewagens over het parcours rijdt en iedereen die wil een pet of trui met daarop de rood-witte bollen overhandigt.

Poels is bezig aan zijn zeventiende grote ronde. Vorig jaar in de Tour bezocht hij vanaf dag één al de ziekenboeg. Hij reed rond met een gebroken rib en een gekneusde long, en kreeg zelfs een keer de prijs voor strijdlust omdat hij ondanks die blessures toch doorreed. Dit jaar kan hij doen wat het best bij hem past: heel hard omhoog rijden, met de bolletjestrui in gedachten.

Poels had de trui al in etappe acht naar Le Grand Bornand, maar hij verloor hem een dag later, vooral omdat hij op weg naar Tignes veel te enthousiast op alles reageerde in het begin van de etappe en de kopgroep moest laten gaan. Zondag richting Andorra haalde hij na weer een dag in de ontsnapping het kleinood weer op. Hij staat nu op 74 punten.

Kapers op de kust

Maar Poels is niet de enige kandidaat voor de bolletjestrui. Nairo Quintana (64 punten) is een kandidaat, nadat hij zijn klassement in de regen van de Alpen zag vervagen. En dan is er nog de Canadees Michael Woods, nu tweede met 66 punten. “Toen ik als kind naar de Tour de France keek, was dit de trui die ik het coolst vond”, zei Woods.

Poels houdt dat duo ‘natuurlijk’ in de gaten. Met Woods is hij vrijwel gelijkwaardig, zegt hij zelf. En het is mooi dat hij iets vinniger is als bovenop wordt gesprint voor de punten. En Quintana? “Dat is een speciale.”

Dat is Wout van Aert ook, vindt Poels. De Belg is nog een vierde kaper, maar die staat eigenlijk bij toeval hoog in het klassement. Van Aert won de rit waarin twee keer de Mont Ventoux werd beklommen, waar hij in een klap het merendeel van zijn punten (64 totaal) veroverde. Toen hij zondag in de kopgroep zat, sprintte hij Poels er meerdere keren uit. “Als ik er toch ben, kan ik de punten net zo goed maar pakken”, vertelde hij achteraf. Maar toch is dat klassement niet zijn doel, zei hij.

Geen sprokkelaars

De situatie met Van Aert geeft wel aan hoe het klassement scheef getrokken kan worden. Of eigenlijk recht, want de regel om bij de laatste klim bergop dubbele punten uit te delen is in het leven geroepen om te zorgen dat de beste klimmer het bergklassement wint, en niet zomaar een ‘sprokkelaar’ met de trui aan de haal gaat.

Dit jaar vormt die regel de grootste vrees voor Poels. Terwijl hij ‘puntje voor puntje’ probeert uit te lopen, zijn er aan de finish van zowel woensdag op de Col de Portet als donderdag op Luz Ardiden veertig punten te verdienen. Wint Tadej Pogacar (26 punten) twee keer, dan is Poels zijn trui kwijt, mocht hij zelf geen punten verdienen. “Als hij echt wil, dan is die kans best reëel dat ik verlies”, aldus Poels.

Maar, en dat is Poels’ hoop, mogelijk blijft een kopgroep twee keer tot de finish weg, wellicht met hemzelf daarbij. Er zijn immers nog maximaal 124 punten te verdienen. Poels: “Ik moet elke dag meespringen en vol voor alle punten gaan”, zei hij zondag al na de finish.

Krachten sparen

Dinsdag deed Poels het rustig aan. In het begin van de etappe zat hij weliswaar attent voorin, mede omdat hij vooraan mocht starten, maar hij bemoeide zich niet met de etappe. Hij eindigde op een kwartier van de winnaar. Het was krachten sparen, voor de etappes van woensdag en donderdag.

Het zijn die twee dagen in de bergen die Poels nog scheiden van een speciale huldiging in Parijs. Vrijdag en zondag is slechts een schamel puntje te pakken. Poels heeft de beste kansen, maar het is ook zoals de speaker in Saint-Gaudens niet kan nalaten te vermelden: “Er is nog van alles om voor te rijden.” Poels riposteerde op eigen wijze: “Ik wil winnen woensdag.”

