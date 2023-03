Na record in Arena is volle Kuip de volgende stap: ‘Deze vrouwen verdienen dit’

Nee, het was niet zo dat de ploeggenoten van Sherida Spitse vooraf de wc plat liepen. Maar de aanvoerder van Ajax, die een EK- en WK-finale speelde, had bij haar ploeggenoten wel zenuwen ontwaard. “Er komt bij dit soort wedstrijden natuurlijk ook een andere spanning kijken”, verduidelijkte de 32-jarige middenvelder na de 1-1 tegen Feyenoord.

Dat resultaat was teleurstellend voor de Ajacieden. Spitse: “Maar het was een historische dag voor Ajax en voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dit is waar we naartoe willen.”

Ze doelde op het toeschouwersrecord. De oude topscore van 14.618 toeschouwers − vorig seizoen bij Feyenoord-Ajax − werd met 33.742 verkochte kaarten verpulverd. Marieke de Kock was een van die toeschouwers. Samen met haar man Stefan had de Zaandamse jarenlang een Ajax-seizoenkaart. “Maar nadat we Emma, onze oudste hadden gekregen, gingen we vaker niet dan wel. In 2016 deden we die seizoenkaarten dus de deur uit.”

‘Ze werken er harder voor dan die verwende mannen’

Na dochter Emma, inmiddels 9, werd zoon Bram (6) geboren. Voor hen was deze Klassieker de allereerste keer in een stadion, wat net als bij de hoofdrolspelers op het veld zeker voor de nodige spanning zorgde. Met hun knuffel in hun knuistjes zochten ze hun plekje in de Arena op. “Ik vind ook dat de vrouwen dit verdienen”, vervolgt hun moeder. “Ze werken er waarschijnlijk zelfs harder voor dan die verwende mannen.”

Gezinnen, opa’s en oma’s met kleinkinderen aan de hand, complete jeugdvoetbalteams; de Klassieker trok duizenden kinderen die voor het eerst een stadion bezochten. “Kijk hoe ontspannen het eraan toegaat. Je proeft het pure voetbal”, vertelt Emil Thiel. Hij peinst er niet over zijn 10-jarige zoon Joep, talent uit de jeugd van FC Weesp, mee te nemen naar de Klassieker voor mannen. “Die sfeer is veel te grimmig.”

Appeltje eitje voor de politie

Een uurtje voor de aftrap houden ‘slechts’ vier agenten rond de Johan Cruijff Arena een oogje in het zeil. “Deze wedstrijd wordt voor ons appeltje eitje.” Bij de mannen zouden er minstens 75 politiemensen op de been zijn, verklaart een van de dienders, terwijl er dan niet eens fans uit Rotterdam bij mogen zijn.

Fiene Thiel, de oudere zus van Joep, speelt in de talentenacademie van Ajax. “Ze mag met haar ploeggenoten in de rust een rondje over het veld lopen als de sterren van de toekomst worden voorgesteld”, vertelde vader Emil trots. “Wie weet komt over een jaar of acht haar droom, spelen in dat stadion, ook uit.”

‘Omgaan met die druk, dat moet je ervaren’

Wat Spitse betreft wordt dat ook de norm: wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie horen dáár thuis en niet op het complex van pakweg VV Berkum, waar de meeste thuiswedstrijden van competitiegenoot PEC Zwolle worden afgewerkt. Van die stadionervaringen leer je bovendien veel, legt Spitse uit. “Omgaan met die druk, dat moet je vooral ervaren.” Het zou volgens haar de kansen voor de Nederlandse clubs vergroten om verder te reiken in Europa. Nu spelen de Nederlandse clubs daar nog een bijrol.

In Engeland is spelen in het clubstadion al de gewoonste zaak, zegt Esmee de Graaf. De aanvoerder van Feyenoord was tot vorig seizoen prof in Engeland, waar ze uitkwam voor West Ham United en Leicester City. Nu is ze ook drie dagen gymjuf op een basisschool. “Bij Leicester zaten er vijf-, zesduizend toeschouwers per thuiswedstrijd. Dat is ook waar onze eredivisie naartoe zou moeten.”

De aanvoerder van middenmoter Feyenoord was content met de 1-1. Via de rug van Maxime Bennink werd het 0-1, Asleigh Weerden schoot de gelijkmaker op het bord. De Graaf hoopt na deze historische dag dat Feyenoord volgend seizoen het kersverse toeschouwersrecord weer kan overtreffen. “Een uitverkochte Kuip is de volgende stap.”

