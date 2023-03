Na jarenlang ontkennen blijkt nu: Russische oligarch Abramovitsj financierde Vitesse tóch

De KNVB vond geen spoor, toen zij in 2010 de handel en wandel van Vitesse onderzochten. Bewijs dat de Russische oligarch Roman Abramovitsj in Vitesse investeerde, toen zijn onbekende Georgische makker Merab Jordania de Arnhemse club dat jaar kocht? Twee ingehuurde forensisch accountants vonden niets. Abramovitsj, eigenaar van de Londense topclub Chelsea, was geen geheime suikeroom. Ook Vitesse zelf had vlak na de overname ‘geen enkele indicatie’ dat Abramovitsj bij de club betrokken was. Een nieuw onderzoek van de KNVB in 2015? Zelfde uitkomst.

Ondertussen stroomde het Russische oliegeld in het diepste geheim richting Arnhem, blijkt nu uit onderzoek van The Guardian en het Bureau of Investigative Journalism. Zij zagen de Oligarch Files in, een gelekte berg docmenten van een Cypriotisch offshorebedrijf. Wat daaruit blijkt? Ook Vitesse was onderdeel van The Roman Empire. Twee bedrijven van Abramovitsj leenden tussen 2010 en 2015 via drie verschillende routes langs (tropische) belastingparadijzen zeker 117 miljoen euro aan Vitesse.

Van Maagdeneilanden naar Belize en weer terug

Het Cypriotische offshorebedrijf tuigde een ingewikkelde constructie op voor Abramovitsj. Via twee van zijn bedrijven op de Britse Maagdeneilanden, Ovington Worldwide en Wotton Overseas, leende hij geld aan bedrijven in Liechtenstein en Belize. Die bedrijven waren van zijn Russische zakenpartner Aleksandr Tsjigirinski, die het geld op dezelfde dag weer leenden aan een van zijn andere bedrijven op de Maagdeneilanden. Vanuit daar bereikte het geld de Vitesse Holding Company van Vitesse-eigenaar Jordania. Het eindstation was de voetbalclub zelf.

Jordania dropte in zijn Arnhemse jaren zelf al enkele hints die duidden op Abramovitsj’ betrokkenheid. De volstrekt onbekende zakenman riep bij zijn perspresentatie in 2010 dat Abramovitsj ‘een goede vriend’ was, maar niet meer dan dat. In die jaren stalde Chelsea ook vele spelers bij Vitesse door een nieuw samenwerkingsverband. In 2014, toen hij de club al verkocht had, ontstak hij ineens in woede. Vitesse werd volgens hem gehinderd in het bereiken van haar doelen, de eredivisie winnen en Champions League spelen, omdat ‘Londen het niet wilde’. Daarmee leek hij te hinten op Abramovitsj, hoewel hij dat daarna ontkende.

In 2013 kocht Aleksandr Tsjigirinski, de tussenpersoon in de transacties tussen Abramovitsj en Vitesse, de club van Jordania. De KNVB vond daarna opnieuw geen bewijs voor de betrokkenheid van Abramovitsj, die ook een goede vriend is van de Russische president Vladimir Poetin. Door sancties vanwege de oorlog in Oekraïne verkocht hij Chelsea in 2022.

‘Een persoonlijke lening’

Onder Tsjigirinski gingen de miljoenenleningen door. Tsjigirinski verkocht de club in 2018 weer aan de eveneens Russische oligarch Valeri Oyf, ook gelieerd aan Abramovitsj. The Guardian vond geen aanwijzingen voor geheime leningen in die periode. Inmiddels wacht de Amerikaan Coley Parry op groen licht om de club over te nemen.

Jordania bevestigde aan The Guardian de leningen van Abramovitsj, maar zijn verklaring was opmerkelijk. Die waren volgens de Georgiër niet voor Vitesse, maar voor hem persoonlijk. Over de mislukte onderzoeken van de KNVB verklaarde een woordvoerder dat zij nou eenmaal afhankelijk waren van wat ze aangeleverd kregen. Een Vitesse-woordvoerder zei dat de club ‘geen enkele wetenschap had van Abramovitsj’ leningen.

Ironisch genoeg kan Vitesse een lening als die van Abramovitsj nu goed gebruiken. De club wil niet langer de huur van twee miljoen voor het stadion Gelredome betalen. Komt Vitesse voor 11 april niet tot een akkoord met de verhuurder, dan neemt de KNVB de proflicentie in.

