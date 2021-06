Na jaren pijn en strijd heeft Syrische triatleet Maso wat hij wil: een ticket voor Tokio

Na het positieve besluit van de Syrische bond werd het Maso (27) na maanden van onzekerheid allemaal even te veel. Totaal tegen zijn gewoonte in miste hij de afgelopen dagen zelfs een training. In plaats daarvan lag hij een paar uur in bed naar het niets te staren. “Niemand kan zich voorstellen hoe dit voelt”, zegt Maso aan de telefoon. “Niemand begrijpt wat ik mee heb gemaakt. Ik kan het gewoon niet uitleggen.”

Zijn reis begon ruim vijf jaar geleden bij de grensovergang van Syrië en Libanon. Als getalenteerd triatleet wilde Maso naar de Spelen, maar door de voortdurende oorlog in zijn thuisland bleek trainen onmogelijk.

Maso belandde in Nederland zonder geld, materiaal en begeleiding, maar bezat nog het belangrijkste: wilskracht. Een groep mensen verzamelde zich om hem heen voor ondersteuning. In een eindeloze reeks van wedstrijden moest Maso de afgelopen jaren zorgen dat hij de beste Syriër op de wereldranglijst werd. Geen sinecure, want Mohamad Alsabbagh, nu als vluchteling in Canada, zat hem op de hielen. Deze maand beslechtte Maso de strijd in Tunesië en Egypte.

Alleen het IOC en de Syrische bond moesten nog groen licht geven. Dat duurde heel lang, tot groot misnoegen van Maso, die dagelijks een keer of honderd op zijn telefoon keek voor het verlossende bericht. Toen dat kwam voelde het onwerkelijk. Hij leefde gescheiden van zijn ouders, verloor familieleden in de oorlog, en volgde op Spartaanse wijze zijn trainingsschema’s. De beloning komt op 26 juli: deelname aan de olympische triatlon.

