Na honderd jaar bereikt de emancipatie ook de ‘klassieker’

Op 19 december speelt Feyenoord in de Kuip tegen Ajax. De editie van deze ‘klassieker’ staat ongetwijfeld in het teken van de overstap van Steven Berghuis naar Amsterdam, mits hij die dag niet op één of andere manier uit het elftal wordt gehouden. Het wordt zijn eerste bezoek in Ajax-shirt aan zijn oude werkgever, een nieuwe climax in deze zeer explosieve sportieve rivaliteit.

Het past in de roemruchte geschiedenis van wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. De altijd beladen ‘klassieker’ bestaat komende week precies een eeuw. Op 9 oktober 1921 speelden Feyenoord en Ajax voor de eerste keer tegen elkaar. Honderd jaar aan sportieve strijd dreigt daarmee op de schouders terecht te komen van Berghuis alleen.

Eredivisie Vrouwen

Dit vooruitzicht overschaduwt een historisch moment van komende zondag. Op het Rotterdamse Varkenoord is dan de eerste officiële wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax in de eredivisie voor vrouwen. De Rotterdammers maakten pas vorige maand hun debuut in deze competitie, waar Ajax al sinds 2015 onderdeel van uitmaakt.

In oktober 2009 sprak Marleen Molenaar als manager vrouwenvoetbal van AZ al de wens uit dat Feyenoord en Ajax ook in de toen nog nieuwe topcompetitie voor vrouwen moesten stappen. “Uiteindelijk streven we naar een volwaardige eredivisie waarin clubs als Ajax, Feyenoord en PSV vanzelfsprekend thuis horen.” Pas twaalf jaar later komt haar wens uit, waarmee de meest intense sportieve rivaliteit van Nederland een extra dimensie krijgt.

Dat de eerste confrontatie bij de vrouwen praktisch samenvalt met het honderdjarige bestaan van de ‘klassieker’ is puur toeval. Door een merkwaardige speling van het lot vallen die historische gebeurtenissen samen, zegt de KNVB desgevraagd. De bond erkent geen weet te hebben van dit naderende eeuwfeest.

Vertraagde Var

In 1921 begon het allemaal op het oude Feyenoord-terrein aan de Kromme Zandweg, de voorganger van de Kuip, zo’n vijf kilometer verwijderd van de wedstrijdlocatie van zondag. Natuurlijk werd er niet gesproken over de ‘klassieker’, omdat niemand kon weten welke dynamiek daarna zou ontstaan tussen Ajax en Feyenoord.

Dat neemt niet weg dat er meteen al een grote controverse was vanwege het ruwe spel van de Amsterdamse spelers, in ieder geval in de ogen van het thuispubliek. De verwensingen vlogen over het veld. Ajacied Fons Pelser werd in de 75ste minuut zelfs van het veld gestuurd na commentaar op de wedstrijdleiding. ‘Toch stemt het prettig dat onze jongens zich daardoor niet tot ander spel hebben laten verleiden,’ oordeelde clubblad De Feijenoorder tevreden.

Ajax won met 2-3, maar na afloop diende Feyenoord een officieel protest in tegen het eerste doelpunt, omdat de bal niet geheel over de lijn zou zijn geweest. De voetbalbond honoreerde dat enkele weken later, waarmee de einduitslag alsnog op 2-2 werd bepaald. Curieus natuurlijk, want in 1921 waren er geen filmbeelden om de situatie vanuit alle hoeken goed te analyseren. De eerste wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax werd dus beslist door de Var, maar dan wel per post.

De vrouwen van Feyenoord debuteren zondag in de eredivisie. ‘We gaan ervoor zorgen dat de clubs niet graag naar Varkenoord komen.’