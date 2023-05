Na het uitvallen van Remco Evenepoel is de vraag: heerst corona dan alleen in het wielerpeloton?

Wat was er met Evenepoel aan de hand?

Remco Evenepoel wilde het beestje niet bij naam noemen, maar hij vreesde zondag al een beetje voor corona toen hij aangaf dat hij afgelopen weekend niet op zijn best was. Hij verloor 13 seconden in een heuveletappe zaterdag en hoewel hij zondag (dus met corona) de tijdrit won, was het met minimaal veel minder dan gehoopt.

Nog steeds was hij dus weliswaar goed in vorm, maar hij voelde zich niet fit. In de avond volgde een bericht via zijn sociale media. Met ‘pijn in het hart’ moest hij de Giro verlaten. ‘Het spijt me heel erg.’

Evenepoel is de grootste naam die nu is weggevallen, en de zevende die deze Giro vanwege covid opgeeft. Eerder overkwam het ook onder meer Ramon Sinkeldam, Filippo Ganna en Rigoberto Urán. Evenepoel stond bovenaan in het klassement. De roze trui gaat nu naar Geraint Thomas.

In de rest van de wereld gaat het amper meer over corona? Heerst dat nu alleen in het wielerpeloton?

Nee, dat is niet zo. Corona gaat nog steeds rond. Het verschil is dat in het peloton sommige teams nog vrijblijvend en uit voorzorg testen op corona, bij Jumbo-Visma bijvoorbeeld dagelijks. Overigens doen niet alle ploegen dat. Trek bijvoorbeeld test alleen bij klachten.

Zijn de regels in de Giro strenger dan in de rest van de samenleving?

Nee. Net als op bijna alle plekken in de samenleving zijn in de Giro de regels die golden in 2020 en 2021 geschrapt. Testen is niet verplicht, mondmaskers hoeven niet meer op en afstand hoeft niet meer te worden gehouden. Er wordt bovendien amper meer rekening gehouden met deze basismaatregelen. De persdag vlak voor de Giro vond plaats in een bedompt hok en vrijdag moesten de renners tussen de fans afdalen in een kleine gondel (Evenepoel koos overigens voor een helikoptervlucht).

Ploegen zijn ook minder rigide in hun maatregelen. Zo slapen renners weer regelmatig samen op een kamer en zijn in het contact met supporters behoorlijk relaxt. Wel lopen bijvoorbeeld de renners van Jumbo-Visma en ook Quick-Step nog met mondmaskers door plekken waar veel publiek staat.

Had Evenepoel dan in de Giro kunnen blijven?

Dat had hij zeker kunnen doen. Sterker nog, hij had gewoon door kunnen fietsen, omdat ook de quarantaineregels niet meer gelden en de organisatie renners niet uit koers haalt. Maar Evenepoel volgde het protocol dat binnen de ploeg is opgesteld. Wie positief test, moet naar huis. Vanwege de gezondheid van die renner, zoals ook ploegbaas Patrick Lefevere laat op de avond op sociale media antwoordde op een vraag van een journalist: “Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen ‘negen-tot-vijfjob’. Geen enkel risico.”

Waar kan het door komen?

Deze Giro is de golf aan griep- en coronagevallen te verklaren. De renners reden vorige week dagenlang door de regen en in de kou. Niet fijn voor een lijf dat zo licht mogelijk moet zijn, waardoor het vetpercentage heel laag is. Meerdere renners kregen al koorts. Evenepoel had het er zondag zelf na zijn tijdrit ook over: “Ik ben vatbaar voor ziekte”.

Bovendien waarde corona al wat langer dan alleen deze Giro rond in het peloton. Het begon al in de Ronde van Romandië, een week voor de Ronde van Italië. Onder meer Tobias Foss en Robert Gesink testten positief, later ook vervanger Jos van Emden positief. Vooral die eerste twee waren er goed ziek van geworden.

Welk effect heeft corona op een wielrenner?

Dat is afhankelijk van de renners, maar zeker is dat wielrenners die grote inspanningen moeten leveren goed ziek kunnen worden. Gesink en Foss hadden het voor de Giro echt zwaar te pakken. De langetermijneffecten van corona op wielrenners zijn nog onduidelijk. Over het algemeen geldt dat artsen iedereen met een infectie afraden om te sporten, overigens op alle niveaus van profs tot amateurs.

Wat corona kan betekenen voor een wielrenner in een grote ronde bleek vorig jaar toen Magnus Cort Nielsen in de Tour positief testte aan het eind van de tweede week. Zijn herstelvermogen was even daarvoor al drastisch gedaald, zijn lichaamstemperatuur steeg met twee graden, zijn hartslag versnelde in rust gigantisch, en zijn ademhalingsfrequentie nam flink toe. Het lichaam was flink bezig de infectie tegen te gaan. Presteren werd heel moeilijk. Cort gaf op. In zijn eigen woorden: “Ik voel me gebruikt”.

Wat betekent het uitvallen van Evenepoel voor de rest van de favorieten?

Sportief gezien dat Geraint Thomas nu de roze trui aan mag. Hij heeft een minimale voorsprong op Primoz Roglic en Tao Geoghegan Hart. Maar het opgeven van Evenepoel geeft ook aan dat zij voorzichtig moeten blijven. Thomas en Hart zagen teamgenoot Ganna met een coronabesmetting de Giro verlaten. De kans is aanwezig dat ook bij hen de virusdeeltjes in de ploegbus ronddwalen.

Over Roglic ging de afgelopen dagen het gerucht dat hij corona had, iets wat hij volgens Thomas zelf had verteld. De ploegleiding van Jumbo-Visma sprak dat in de Telegraaf tegen.

Roglic zei dat hij er verder weinig aan kan doen, behalve dan de maatregelen volgen die zijn ploeg heeft ingesteld: mondmaskers op en goed de handen ontsmetten. De Sloveen gaf het voor de Giro al aan: “Als je ziek bent, kan je geen topprestatie leveren. En dan heb je een probleem.”

Langlopend onderzoek toont aan: long covid verandert je leven en iedereen kan het krijgen

Long covid zit in je hele lijf, zeggen patiënten. Dat geeft onzekerheid omdat er nog steeds geen aantoonbare oorzaak van de klachten te vinden is, blijkt uit het langstlopende onderzoek naar long covid in Nederland.