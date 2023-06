Na het Russische feestje van Ziyech met Promes gun ik Flevoland een succes

Ik zal hier heus niet alles oprakelen over Flevoland, door bijvoorbeeld over Ali B. te beginnen, zoon van Almere. Of over die Floriade, waarvan de laatste geschatte schade richting de 180 miljoen euro loopt. De mop van dat splinternieuwe vliegveld in Lelystad kent u al: nooit gebruikt.

Toch dreigde het wel weer zo’n typische Flevopolderweek te worden. Eerst las ik dat de buitenlandse toppers de zeilregatta hadden gemeden. Dat klassieke evenement ging van Medemblik naar Almere, maar de wind schijnt daar verkeerd te zitten. Heeft Almere weer.

Vervolgens kwam het allerberoemdste kind van de provincie in het nieuws. Hakim Ziyech uit Dronten houdt al jaren de bank van Chelsea warm, al is deze Flevolandse mislukking in vergelijking met de Floriade relatief. Hij krijgt er jaarlijks een vergoeding van een kleine 10 miljoen voor. Dus kan hij het zich veroorloven dwars door alle sancties heen naar Moskou te vliegen om een oude vriend op te zoeken, Quincy Promes!

Twee akkefietjes

Hakim en Quincy vierden een feestje in het land dat al vijftien maanden een buurland bestookt met bommen en raketten, mensen laat vermoorden en nu ook nog laat verzuipen. Promes had die dag eigenlijk in de Amsterdamse rechtbank moeten zijn voor twee akkefietjes. Verdenking: een neef neergestoken (eis: twee jaar cel) en de smokkel van zoveel coke dat ze zelfs in de Antwerpse haven dachten: amai! Niettemin lieten Hakim en Quincy zich onder de rook van het Kremlin fêteren op een feestje van een gokbedrijf. Het moet gezegd: ze waren er open over, op de sociale media.

Heeft Flevoland weer, zo’n held. Een dag later keerde ineens het tij. Almere City FC won met 2-0 van FC Emmen. Nu gloort eredivisievoetbal, voor het eerst ooit in de provincie. Almere City heette vroeger FC Omniworld en dat was wat de naam al suggereert: een overbodige bedenksel waar geen hond kwam.

Maar tegen het cynisme in, werd er stiekem hard doorgewerkt daar. En zie, de laatste jaren gebeurde er iets bijzonders: de tribunes werden voller en Almere voetbalde steeds beter. In deze play-offs om promotie zag ik het nog met eigen ogen: FC Eindhoven-Almere City. Ik zag een vak vol Almeerse ‘radicals’. Jonge mannen die met ontblote bovenlijven stonden te springen. Ze smolten vanaf onze plek in het stadionnetje ineen tot een lillende vleesmassa. Ze oogden gelukkig.

Zondag in Emmen moet het gebeuren

Ik dacht dat dit een typisch wedstrijdje was tussen twee clubs die voor eeuwig veroordeeld zijn tot de ‘KKD’, de competitie die naar een goedkope keukenboer is genoemd. Op mijn tribune leek niemand zich daar echt druk om te maken. Met bekers bier werd niet gegooid, die werden tot de laatste druppel leeggedronken. In frietlucht ging een zak winegums rond. In de rust zong iemand niet te weten of er een engelbewaarder bestaat.

En zie: Almere overleefde FC Eindhoven én VVV. Na Lowlands lijkt een tweede groot succes voor Flevoland in de maak: een voetbalclub in de eredivisie! Zondag in Emmen moet het gebeuren. Ik gun het de mannen van meneer Pastoor, de provincie en die ‘nieuwe stad waar alles is mislukt’ (Maarten van Rossem). Maar, mócht het voor Almere toch KKD blijven: dat is niet erg. Het is daar goed toeven. Je ziet er misschien geen sterren, maar ook geen voetballers die de polder zo ver ontstegen denken te zijn dat ze hun billen provocerend afvegen aan onze rechtsstaat en aan het lot van het Oekraïense volk.