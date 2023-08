Na haar verbanning uit Tokio is gevluchte sprintster Kristina Tsimanoeskaja terug op het strijdtoneel

Verstopt in de series van de 100 meter voor vrouwen, zondagmiddag op de WK atletiek in Boedapest, zit een bijzonder verhaal. Kristina Tsimanoeskaja verschijnt voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer op de baan. Ze stuurt een kushandje naar de camera, zoals zoveel sprintsters doen, verder kijkt ze vooral geconcentreerd. Op haar rood-witte-tenue na verraadt niets hoe bijzonder deze rentree is.

Twee jaar geleden, tijdens de sportzomer in Japan, werd de toen 24-jarige Tsimanoeskaja door haar eigen equipe gesommeerd om zich terug te trekken uit het toernooi en naar huis te gaan. Onder escorte verscheen ze op luchthaven Haneda. Wat was er gebeurd? De atlete had kritiek geuit op de coachstaf van haar land en dat werd in het dictatoriale Belarus niet geaccepteerd. Kwestie van nationale trots.

Carrière was voorbij geweest als ze niet gevlucht was

Tsimanoeskaja was bang. Ze is naar eigen zeggen een a-politiek persoon, maar wat zou er desondanks met haar gebeuren? Haar specialiteit ligt bij de korte sprintnummers en ze had het gek gevonden dat ze van de coaches opeens met de 4x400 estafette moest meedoen. Terwijl het vliegtuig naar Minsk wachtte, zocht ze hulp bij de Japanse politie. Via de Poolse ambassade belandde ze uiteindelijk in Warschau.

En nu is ze terug op het sportieve wereldtoneel. Als vertegenwoordiger van haar nieuwe land. Met de vijfde tijd (11,32 seconden) in haar serie plaatst ze zich niet voor de halve finales, maar haar beste afstand moet nog komen. Op de 200 meter heeft ze onlangs haar persoonlijk record verbeterd.

In een interview met de Britse krant The Guardian, voorafgaand aan de WK, verklaarde ze ervan overtuigd te zijn dat haar carrière voorbij was geweest als ze niet gevlucht was. Daarbij doelde ze ook op de huidige situatie, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. “In Belarus is er geen normale competitie meer.”

Geen atleten uit Rusland of Belarus

Met haar teamgenoten van weleer heeft ze geen contact. “Zij steunen de coach, niet mij.” Er is één uitzondering, maar de naam van die atleet noemt ze voor zijn veiligheid niet. Een ongemakkelijke ontmoeting zal er in Boedapest niet plaatsvinden. In tegenstelling tot andere sportfederaties mogen er van World Athletics geen atleten uit Rusland en Belarus meedoen, ook niet onder neutrale vlag.

Inmiddels heeft de Russische plaatsvervangend minister van sport Alexei Morozov toegegeven dat 67 atleten sinds de strijd in Oekraïne hun nationaliteit hebben veranderd. Onder hen 47 Tokio-gangers. Volgens The Moscow Times zijn het er in totaal tenminste 204.

Natuurlijk heeft Tsimanoeskaja verdriet om het leven dat ze achter zich heeft gelaten, haar ouders die ze niet meer heeft gezien. Maar ze hoopt vooral dat haar geschiedenis onthouden wordt als een verhaal van hoop. “Ik wil bewijzen dat het mogelijk is om elders vanaf nul opnieuw je sportcarrière op te bouwen en dat de resultaten uiteindelijk beter zijn dan daarvoor.”

‘Zilveren’ Vetter wint nu brons op de zevenkamp Als je goed kijkt naar meerkampers, vertelde Anouk Vetter voorafgaand aan de WK, zie je bij vrijwel iedereen wel ergens tape zitten. “Wij kunnen niet één bepaalde spiergroep heel sterk maken om één bepaalde belasting aan te kunnen, omdat we zoveel verschillende bewegingen moeten maken.” Na het mondiale zilver van vorig jaar en de tweede plaats op de Olympische Spelen van Tokio leken er dit toernooi gouden kansen te liggen, in ieder geval op papier. De Belgische Nafissatou Thiam, al jarenlang de beste, had immers met een protesterende achillespees afgezegd. Maar Vetter zelf had de maand juni door een blessure niet voluit kunnen trainen. Ze eindigde na een slecht toernooi uiteindelijk als derde, vooral dankzij een geweldige speerworp, en was daar dolblij mee. De Britse Katarina Johnson-Thompson maakte een gouden comeback, na – jawel – een jarenlange revalidatie.

