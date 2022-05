Na een slopende klim: wel een schifting, amper tijdverschil

Wie maandag op de rustdag in de Ronde van Italië om zich heen kijkt, zal in het peloton van de Giro vooral mensen zien met hoop. Voor veel ploegen is er na een week Ronde van Italië nog voldoende om voor te rijden. Het weekend eindigde zondagmiddag namelijk bijna paradoxaal. Er werd op weg naar de top van de Blockhaus zondag een duidelijke schifting gemaakt, maar de verschillen in het klassement zijn juist kleiner dan ze voor de etappe waren.

De Blockhaus, de reus in de Apennijnen

Het maakt de Giro vooralsnog een aantrekkelijk schouwspel. Zondag bij de eerste echte test voor de klassementsrenners was er afscheiding, dat wel, op weg naar de Blockhaus, een reus in de ruggengraat van Italië, de Apennijnen. Drie man zijn deze Giro vooralsnog de besten bergop: Richard Carapaz, Romain Bardet en Mikel Landa. In de slotmeters kwam Joao Almeida, Domenico Pozzovivo en Jay Hindley nog terug. Die laatste won de etappe. Ook tot zijn eigen verbazing, want zoveel had hij niet over. De Spanjaard Lopez behield het roze, zij het nipt.

De Blockhaus was vooraf al gevreesd. De beklimming is minder bekend dan de bergen in de Alpen, maar net zo moeilijk, net zo zwaar. De naam van de klim komt naar verluidt van een Oostenrijks garnizoen dat in de negentiende eeuw op de top een stenen fort had gebouwd. Op die manier kon de hele omgeving worden gecontroleerd. Niet ver van de finish van de Giro-etappe is in de rotsen nog een inscriptie te vinden uit 1867, precies honderd jaar voordat de Giro er voor de eerste keer kwam. Tom Dumoulin legde er in 2017 een basis voor zijn eindzege dat jaar.

De weg naar de top glom zondag van zwart asfalt, net heraangelegd. Dwars door grasland, met de wind die er dwars over de weg vrij spel had. Niet regelmatig in steilte, maar soms vlak en dan weer met stroken tot 14 procent stijgingspercentage.

Spaakbreuk bij Wilco Kelderman

Wilco Kelderman zag de klim van achteruit de groep renners. Bij de nummer vijf van afgelopen Tour de France brak op een ongelukkig moment een spaak in zijn wiel, juist op het moment dat het peloton op volle snelheid naar de laatste klim reed. Op de camerabeelden was te zien hoe hij nog heel nonchalant zijn bewaarde bidon terug van achterzak naar bidonhouder op zijn fiets zette, maar Kelderman, voor wie de voorbereiding niet goed was door een zware val, keerde daarna niet meer voorin terug. Hij verloor ruim tien minuten. Tegen het Algemeen Dagblad oogde hij daarna gelaten. “De voorbereiding was niet goed. Dan hoop je dat het nog lukt, maar ik voelde meteen dat het niet ging.”

Ook Simon Yates, de grote favoriet na zijn zege in de tijdrit op dag twee, was al snel gezien. Met rode tape op de knie, het gevolg nog van een val in etappe drie, stuurde hij twaalf kilometer voor de finish uit de groep. De val deed hem pijn, de hitte hielp eveneens niet mee. Yates viel weg op een onverwacht moment. De kans is klein dat hij dinsdag nog van start gaat.

De beste Nederlander is nu Thymen Arensman, het jonge talent van Team DSM dat die ploeg volgend jaar verlaat. Hij werd tiende en klom op naar plek twaalf in het klassement. “Maar wat ik doe, maakt niet zoveel uit”, zei hij na afloop tegen Eurosport, terwijl het zweet van zijn voorhoofd droop. “Het is belangrijk dat Romain zo goed rijdt. Ik moet volgen en zorgen dat hij krijgt wat hij nodig heeft. En ik moet een beetje in het klassement blijven staan, want dan hebben we twee kaarten om uit te spelen.”

Jumbo-Visma zag iedereen afhaken voor het klassement

Op de rustdag zullen de ploegen de consequenties van het eerste Italiaanse weekend deze Giro grondig evalueren. De leiderstrui is nog bij de Spanjaard Lopez, die twaalf seconden overhield van zijn bijna twee minuten voorsprong. Jumbo-Visma zag iedereen afhaken voor het klassement. Tom Dumoulin deed geen moeite meer. Hij eindigde op een kwartier. Maar zij hebben hun zege al binnen.

Mathieu van der Poel vond een rustdag ook wel wel prettig. Hij was zaterdag in de aanval gegaan, toen het peloton rond Napels vier rondes moest rijden. De grote dagfavoriet zat wel in de kopgroep, maar eindigde achter winnaar Thomas De Gendt als zesde, omdat iedereen op hem lette. Vooral de Eritreeër Girmay, die aan zijn wiel zat geplakt.

De nieuwe Afrikaanse ster zei na afloop dat iedereen vooral hemzelf en Van der Poel in de gaten hielden. Van der Poel zelf reageerde nadien op sociale media direct op een nieuwsartikel van website Wielerflits. Hij stuurde een smiley die lacht, maar waar de tranen uit de ooghoeken komen. Het betekende dat Van der Poel het er niet helemaal mee eens was. Als er iemand was die op Van der Poel lette, was dat Girmay zelf.

Voor Van der Poel komen dinsdag weer kansen. Iets waar hij naar uitkijkt. En zo kan elke ploeg na een week Giro wel lichtpuntjes vinden. Zeker bij de ploegen die een favoriet hebben. De eerste zeven van het klassement staan binnen dertig seconden van elkaar. Lopez één, Almeida tweede en Bardet kwam de top-drie binnen. De klim naar de Blockhaus werd zo wel slopend, maar zeker nog niet beslissend.

