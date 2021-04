‘Na een moeilijke periode wil ik gewoon weer de oude Sjaan zijn’

Shanice van de Sanden probeert zich na een lastige tijd weer volledig op voetbal te richten. Haar doel is een basisplaats bij VfL Wolfsburg én in Oranje.

Soms wordt het Shanice van de Sanden allemaal even te veel. Vooral in de auto, op weg van Nederland naar Duitsland, gaat er van alles door het hoofd van de 78-voudig international. Tijdens die emotionele momenten op de snelweg moet ze af en toe een traantje wegpinken, zegt Van de Sanden, open als altijd. “Dan ga je af en toe wel even kapot, maar ja dat is ook weer het leven.”

De laatste tijd gaan de gedachten vaak terug naar haar in februari overleden vader. Veel contact had Van de Sanden niet met hem, ze groeide op met haar moeder. Zo nu en dan sprak ze met hem via ­Facetime. ­“Natuurlijk mis je een ­vader. En als je die kwijtraakt weet je dat er geen moment meer komt dat we over voetbal kunnen praten of dat ik mijn medailles kan laten zien.”

Naast Sancho, Messi en Pogba

Er zijn ook andere momenten waarin Van de Sanden haar emoties nauwelijks de baas kan. Bijvoorbeeld wanneer ze thuiskomt bij haar moeder en eraan wordt herinnerd van hoever ze komt en wat ze allemaal heeft bereikt. Een bekendheid in het vrouwenvoetbal, en ook buiten het veld. In de nieuwe commercial van Pepsi Max staat Van de Sanden naast Jadon Sancho, Lionel Messi en Paul Pogba.

“Ik heb me nooit een ster gevoeld”, zegt Van de Sanden via een video­verbinding vanuit Marbella, waar Nederland morgen een oefenwedstrijd speelt tegen Spanje. “Ik ben trots op die reclame omdat ik jonge meiden wil laten zien dat het ­mogelijk is om naast sterren als ­Sancho, Messi en Pogba te staan. Ook wil ik ze meegegeven dat als je keihard werkt er een moment in je carrière komt dat je belangrijk bent.”

“Natuurlijk ben ik opgewonden als zo’n reclame naar buiten komt. Ik kreeg zoveel berichten, dat was mooi. Maar ik kan niet te lang op een roze wolk zitten, want dat gaat mij niet helpen. Ik moet presteren, ­voor je het weet word je weer met de grond gelijk gemaakt.” Van de Sanden doelt daarmee op de kritiek die ze kreeg op haar spel tijdens het WK in Frankrijk in 2019. Ze verloor haar basisplaats en was lange tijd zichzelf niet.

‘Kop vooruit en neus naar voren’

Het laatste half jaar ontdekte Van de Sanden dat er meer is dan voetbal. Eerst overleed de vader van haar vriendin met wie ze nog niet zo lang samen is, vervolgens moest ze in quarantaine omdat haar vriendin corona had. En daarna verloor ze haar eigen vader. Inmiddels zegt ze dat ze alles een plekje heeft gegeven (‘kop vooruit en neus naar voren’) en dat ze zich weer volledig op het voetbal wil richten. Met als doel om op haar oude niveau terug te komen.

Shanice van de Sanden (22) in het seizoen 2020-2021 in actie voor VfL Wolfsburg in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Beeld AFP

Op 18 september vorig jaar stond Van de Sanden voor het laatst in de basis van het Nederlands elftal, toevallig ook de dag dat ze een tweejarig contract tekende bij VfL Wolfsburg. Bij de Duitse topclub hoopte ze op meer speeltijd dan bij haar vorige werkgever Olympique Lyon. Dat is nog niet gelukt. Van de 27 duels die Wolfsburg dit seizoen speelde, stond ze één keer langer dan een helft op het veld.

Logisch vindt Van de Sanden. “Ik kom uit een moeilijke periode. Maar ik zit sportief lekker in mijn vel. Ik heb negentig minuten gespeeld in het tweede team en goede invalbeurten gemaakt tegen Sand, Chelsea en Bayern München. Op de trainingen doe ik er van alles aan. Het is nu aan de coach op de club om mij op te stellen. Hij is heel menselijk en zegt dat ik er niet van moet schrikken dat ik nog niet veel in de basis heb gestaan.”

Mentrix voor jonge speelsters

Van de Sanden heeft veel contact met bondscoach Sarina Wiegman, die de rechtsbuiten ook weer heeft opgenomen in de selectie voor de oefenduels met Spanje (morgen) en Australië, dinsdag in Nijmegen. Ze is niet bang dat ze, doordat ze zo weinig speelt, mogelijk buiten de ploeg valt voor de Olympische Spelen in Tokio. “Daar denk ik helemaal niet bij na. Als je daar bang voor bent, gaat het juist gebeuren. Sarina weet wat ze aan mij heeft en ik ben de afgelopen jaren ook ontzettend belangrijk geweest voor het Nederlands elftal.”

De speelster uit IJsselstein is eerzuchtig genoeg om niet alleen vanwege haar ervaring deel uit te willen maken van de selectie van Wiegman. Het is ook niet haar intentie om in het oranje shirt een mentrix te zijn voor de jonge speelsters. “Ik wil gewoon weer de oude Sjaan zijn”, zegt ze. “Ik ben nog niet klaar en ik weet dat het er nog in zit. Het is mijn motivatie om straks weer op het wedstrijdformulier te staan en dan hoop ik dat ook Nederland weer van me kan genieten.”

Lees ook:

Shanice van de Sanden: ‘Ik kan mijn moeder nu geld opsturen als ze het moeilijk heeft’

Shanice van de Sanden is een van de smaakmakers van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Toch begon ‘Sjaan’ pas relatief laat met voetballen. Dankzij een buurman in IJsselstein.