Na een gedwongen time-out is zwemmer Kamminga bijna terug. ‘Ik voel me weer de oude’

Voor het eerst sinds de zomer heeft Arno Kamminga zijn lichaam weer echt getest. Dat deed de zwemmer de afgelopen dagen bij een kwalificatiewedstrijd in Rotterdam. Hem ging het niet om de limieten voor de WK van volgend jaar. Dat is zelfs op halve kracht voor de olympische vicekampioen geen uitdaging. Nee, Kamminga wilde zijn lijf eindelijk weer eens pijnigen met een zware prikkel, om zo een nieuwe stap te zetten op de weg terug.

Hij straalt. “Ik voel me weer de oude.” Natuurlijk liggen zijn 58,90 seconden op de 100 meter schoolslag en 2.10,39 op de dubbele afstand ver boven zijn persoonlijke records. Maar ze overtreffen zijn verwachtingen. Hij dacht pas over een maand of twee, drie aan deze tijden te komen.

Kamminga is nu vijf weken weer serieus in training, na een noodzakelijke time-out. In de oefensessies zit hij op 80 procent van zijn normale arbeid. Toch zegt hij zich frisser en misschien wel beter dan ooit te voelen. Niet qua vorm, licht hij toe, maar wel qua voorwaarden.

“Ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst een maand niet in het water heb gelegen en zo lang vakantie heb gevierd. Al die jaren heb ik dat nooit gemist, maar het bleek wel nodig.” Kamminga is ervan overtuigd dat zijn break voor de lange termijn wat oplevert, ‘omdat je een andere vorm van uitrusting in je lichaam krijgt’.

Gouden bergen uit zicht

De spiermassa die hij is kwijtgeraakt neemt de schoolslagspecialist voor lief, net als de tijdelijke stap terug in snelheid en klasseringen. Lachend: “Ik kwam totaal niet fit van vakantie terug, maar wel extreem uitgerust en hongerig. Dat zie ik echt als voordelen.”

Dat positieve is typerend voor hem. Na een lange aanloop had Kamminga zich vorig jaar als 25-jarige eindelijk aan de wereldtop gemeld. Maar na twee keer zilver op de Spelen van Tokio raakten de gouden bergen juist verder uit zicht.

“Positief blijven is een les die ik geleerd heb door het overlijden van mijn moeder. Ik kan heel makkelijk relativeren en het goede ergens van inzien. Weet je, sommige dingen moet je gewoon accepteren. Je kunt je druk maken, boos worden of verdrietig, maar als iets buiten je macht ligt, gaat dat niet helpen. Ik kan die switch naar accepteren en doorgaan als een van de besten maken.”

“Het is belangrijk om vandaag te genieten, want je weet nooit wat morgen brengt. Natuurlijk leeft een topsporter altijd toe naar een groot toernooi. Maar ik ben bewust bezig om vandaag mijn beste ik te laten zien, om vandaag iets te leren. Over een langere periode maak je dan mooie, grote stappen.”

In 2021 was Kamminga de eerste Nederlandse man in zeventien jaar die een olympische zwemmedaille won. Dit voorjaar werd hij op de WK langebaan nog tweede op de 100 meter, maar op de EK in augustus finishte hij als zevende. Op beide toernooien meldde hij zich af voor de 200 meter. Een coronabesmetting had zijn toch al vermoeide lijf het laatste zetje richting uitputting gegeven.

Omgekeerde heimwee

De WK langebaan van volgend jaar, waarvoor in Rotterdam startbewijzen waren te verdienen, staat in zijn agenda omcirkeld. De WK kortebaan later deze maand, in het niet olympische 25-meter-bad, laat hij nog schieten - een moeilijke beslissing. “Normaal zit ik bijna 250 dagen per jaar in het buitenland. Nu ben ik al sinds de zomer thuis. Ik heb inmiddels omgekeerde heimwee. Ik wil weer weg. Ik wil weer meedoen met de absolute top en racen, want dat is het leukste wat er is en daar word ik ook beter van.”

Kamminga denkt dat zijn lichaam zonder de pandemie niet aan de noodrem had getrokken. Nu was het post-olympische jaar extreem druk met extra toernooien die vanwege alle beperkende maatregelen eerder uitgesteld waren. “Na Tokio kwam er zoveel op me af: huldigingen, grootschalige aandacht. Ik wist nog niet goed hoe ik de balans met mijn eigen rust en ontspanning moest vinden. Daar kwam de overvolle wedstrijdkalender bij. Toen ik rond de WK covid kreeg, heeft dat me net over het randje getikt en kwam alles eruit.

“Het echte indalen van de Spelen is pas afgelopen zomer gebeurd. Pas toen heb ik het kunnen verwerken. Wat precies, is moeilijk te verwoorden. Maar kijk naar het zwemmen: Caeleb Dressel, Emma McKeon, Adam Peaty; echt veel grote namen moesten er even tussenuit. Normaal zorgt presteren op de Spelen al voor immense druk en door het hele coronaverhaal kwam dat nog eens in een snelkookpan.”

