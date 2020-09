Na drie weken voorspelbaarheid is Tadej Pogacar toch de verrassende Tourwinnaar

Twee Slovenen stonden zondagmiddag op een lege Champs Élysées als nummers één en twee op het podium van de Tour de France, maar wel in een onverwachte volgorde. Niet de gedoodverfde favoriet Primoz Roglic, maar de debutant Tadej Pogacar won de Tour de France, het grote talent dat fysiek nog in zijn lichaam moet groeien.

Maandag wordt hij 22 jaar. Maar één keer was een Tourwinnaar jonger. Dat was in 1904. Drie keer werd hij zondag gehuldigd in Parijs. Hij kreeg de bolletjestrui als bergkoning, de witte trui als beste jongere en de gele als de beste in het klassement. Slechts één keer eerder in de historie lukte een renner dat: Eddy Merckx in 1969. Die won uiteindelijk vijf keer de Tour.

Onverwacht einde

De ronde van dit jaar, die drie weken lang in een voorspelbare plooi lag, kreeg in de tijdrit zaterdag een van de meest onverwachte eindes in de geschiedenis. Dat Pogacar op de hoogste trede stond, was die dag tot 17.00 uur bijna ondenkbaar. De Tour was zo gedomineerd door zijn negen jaar oudere landgenoot Roglic en diens Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg dat niemand rekening hield met een inzinking van de favoriet.

Het liep anders. Terwijl Roglic zwoegde, vloog Pogacar zaterdag naar de top van La Planche des Belles Filles in de Vogezen. De camera zoomde tijdens de tijdrit secondenlang in op Tom Dumoulin en Wout van Aert, teamgenoten van Roglic, die vol ongeloof keken naar het duel. Gebeurde dit echt?

Ja, het gebeurde. Pogacar maakte 57 seconden goed en stond na afloop zelfs 59 seconden voor. De tijdrit deed terugdenken aan 1989, toen in de laatste tijdrit Greg Lemond vijftig seconden goedmaakte op Laurent Fignon en de Tour won met acht seconden. Christian Prudhomme, de directeur van de Tour, haalde zelf zaterdag die historische ontknoping aan om Roglic enigszins op te beuren.

‘Van een andere planeet’

De Tour de France van 2020 werd zo een klassieker, niet alleen omdat het voor het eerst een Tour in september was, die ondanks alle waarschuwingssignalen en coronabesmettingen in Frankrijk toch Parijs haalde. Het was ook een Tour de France met een gevecht tussen twee landgenoten en twee sportmensen ‘van een andere planeet’, zoals de nummer drie Richie Porte de kwaliteiten van Roglic en Pogacar beschouwde.

Het was ook een gevecht tussen twee vrienden, die ook buiten het fietsen goed met elkaar kunnen opschieten. Toch was er wel degelijk rivaliteit. Pogacar liet geen kans onbenut om aan te vallen. Roglic volgde telkens. Als twee magneten zaten ze drie weken aan elkaar vastgeplakt.

De een, Roglic, had in Jumbo-Visma een ploeg die de wedstrijd in een ijzeren greep hield. Dumoulin zelf werd nog zevende in het klassement, Van Aert won twee etappes. De ander, Pogacar, moest het zonder een sterke ploeg hebben van zijn lef en durf, door Jumbo-Visam uit te dagen. De eenling won, wat bijdroeg aan het Tourverhaal dat zo uiteindelijk alsnog een klassieke vorm aannam.

