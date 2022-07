Na drie pogingen is het raak voor Jumbo-Visma: Vingegaard brengt het geel naar Parijs

Het was eind 2019, op het hoofdkantoor van een co-sponsor, tussen de bekende tompoucen van die sponsor, dat sportief directeur van Jumbo-Visma Merijn Zeeman aankondigde dat vanaf dat moment zijn ploeg all-in zou gaan. Vol risico met alle kopmannen voor winst in de Tour de France.

Vanaf dat moment probeerde Jumbo-Visma drie jaar lang de Tour te winnen, met alles wat de ploeg in zich had. Twee keer werd het team tweede. Een keer met Primoz Roglic en een keer met Jonas Vingegaard. Maar de derde poging was raak. Vingegaard hoeft het geel alleen maar naar Parijs te brengen morgen, in een feestetappe waar Jumbo-Visma opnieuw champagne kan schenken.

In de laatste tijdrit zaterdag naar Rocamadour kwam de positie van Vingegaard niet in gevaar. Hij reed zelfs zo goed, dat hij even de tijdrit leek te winnen. Dat lukte niet; uiteindelijk was ploeggenoot Wout van Aert de beste, ook omdat Vingegaard bijna nog ten val kwam. Hij bleef zitten en Vingegaard onttroont zondag in Parijs Tadej Pogacar. Zijn voorsprong is 3.34 minuut. Geraint Thomas wordt derde, op liefst 8.13 minuut.

De kroon op het werk

De hele ploeg wachtte Vingegaard na de finish op, met tijdritwinnaar Van Aert als eerste. Van Aert kon daarna zijn emotie niet bedwingen. En ook Sepp Kuss, Christophe Laporte en Tiesj Benoot gaven de winnaar een dikke knuffel. Maar het meest bleef hij in de buurt van zijn familie, zijn vrouw Trine en zijn dochter Frida.

Het is de kroon op het werk, zo zal teambaas Richard Plugge zondag zeggen. Iets waar al veel langer aan gewerkt is dan 2019. Het is een geschiedenis die begint op het moment dat Rabobank in 2012 aankondigt aan het einde van dat jaar te stoppen met sponsoring. De ploeg vaart daarna zonder duidelijk kompas, en zonder geld. Een periode reed de ploeg rond als Blanco, zonder een hoofdsponsor. Belkin was er voor anderhalf jaar, tot LottoNL en Jumbo de ploeg in 2015 overnamen. Dat jaar werd slechts zes keer gewonnen.

In 2016 won de ploeg niets in de Tour, maar dat was ook niet verwacht. Het belangrijkst was het instappen als hoofdsponsor van Jumbo, voor onbepaalde tijd. En er is dan een idee in de ploeg geslopen, waarvan de lijnen worden bedacht door sportief manager Merijn Zeeman. Een nieuwe generatie mag leren. Onder hen is een nieuwe Nederlandse topsprinter in de dop: Dylan Groenewegen. Die wint niet in de Tour, en kritiek barst los. Vergeten was op dat moment de vierde plek van Kruijswijk in de Giro, die op weg leek naar winst maar in een sneeuwmuur viel en het roze verspeelde.

Jumbo zorgde voor stabiliteit

Kleur op de wangen kreeg de ploeg vooral vanaf 2018, toen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk in de top-vijf eindigden van respectievelijk de Tour en de Vuelta. Het hele team ging beter presteren, het budget ging omhoog naar meer dan twintig miljoen euro. Dat was toen minder dan Team Sky, maar de ploeg zat in de top-vijf. “We komen niet weg met zeggen dat we niét willen winnen”, zei teambaas Richard Plugge toen.

Jumbo, dat in Visma een partner vond, zorgde voor stabiliteit. De ploeg kon uitbreiden naar alle kanten. Sportief gezien werd de schaatsploeg van Jac Orie betrokken, en later kwam er een vrouwenteam en een opleidingsploeg. De ploeg lanceerde een voedselapp, om tot op de calorie nauwkeurig de maaltijd te bepalen. Dat was de grootste innovatie in het wielrennen in jaren, aldus Zeeman. Wielrenners als Tony Martin vroegen zélf of er plek was binnen de ploeg. Een groter compliment kon het team niet krijgen, zei teambaas Plugge daar al eens over.

De ploeg loopt voorop in begeleiding en details. “Wil je daar niet op letten, dan zit je bij ons niet goed”, zei Zeeman deze Tour nog. Aerodynamica, voeding en trainingsprogramma’s zijn minutieus onderzocht. En de renners groeien door, aangevuld met aankopen als Wout van Aert en Christophe Laporte.

Niemand had interesse in Vingegaard

Vingegaard is daar een voorbeeld van. Hij werd opgepikt op een moment dat geen andere ploeg interesse in hem had. Zeeman: “Ook hij heeft alles stap voor stap gedaan. Met zijn trainer Tim Heemskerk langzaam opbouwen in intensiteit. En eerst niet werken met een foodcoach, toen wel werken met een foodcoach. Hij is daarin snel gegroeid.”

In 2019 volgde na een derde plek in de Giro (Roglic) en een derde plek in de Tour (Kruijswijk) voor het eerst een winst in een grote ronde. Primoz Roglic won de Vuelta en het was die zege die de extra stap op de persconferentie verklaarde. De ploeg zette alles in voor de Tour. “Dat is gevaarlijk, heel gevaarlijk zelfs, maar dat hoort bij topsport”, aldus Zeeman toen.

De sportief manager kon toen zeker nog niet vermoeden dat hij zeven maanden later op een klapstoeltje langs de weg getuige was van een toch historische inzinking van Roglic op La Planche des Belles Filles. Zeeman was zelf uit de Tour gezet na opmerkingen tegen een official bovenop Col de la Loze eerder in de wedstrijd. De stress was hoog. En Jumbo-Visma won niet.

Tien jaar na vertrek Rabobank weer de beste van de wereld

Het vergelijk met dat jaar is nu anders, zei Zeeman deze Tour. Allereerst de voorsprong van Vingegaard op Pogacar, die met 3.26 minuut bijna zes keer zo groot was als die van Roglic toen. “En we hebben nu veel meer ervaring. Toen hadden we één Vuelta gewonnen. Nu drie keer de Ronde van Spanje, een tweede plaats in de Tour en een bijna-winst in de Tour.” Want vorig jaar was het Vingegaard die zich al naar plek twee reed, achter Pogacar.

Dit jaar komt dan wel de kroon op het plan van Jumbo-Visma. Drie keer proberen, nu geslaagd. Maar het is ook vooral een kroon op het langetermijnproject van de ploeg, dat zich oprichtte na de gestopte sponsoring van Rabobank in 2012. Tien jaar na dat zwarte jaar is de ploeg weer de beste ter wereld.

