Na drie dagen zijn een hoop tennistoppers alweer verdwenen uit Rotterdam

Zo massaal als de toppers zich hadden aangemeld voor het ABN Amro-tennistoernooi, zo massaal houden ze het ook weer voor gezien in Rotterdam. Na drie dagen tennissen in Ahoy is al een handvol geplaatste spelers uit het sportpaleis verdwenen. Onder hen ook Daniil Medvedev, die elf dagen geleden nog in de finale van de Australian Open stond.

In Rotterdam waren alle ogen gericht op de 25-jarige Rus. De man in vorm had sinds oktober van zijn 21 partijen er 20 gewonnen, met als enige nederlaag die tegen Novak Djokovic in de eindstrijd in Melbourne. Bij het bereiken van de finale in de Maasstad zou Medvedev opklimmen naar de tweede plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste klassering ooit.

Gemopper in vloeiend Frans

Medvedev liet zich op het verlaten Rotterdamse centre court echter van zijn slechtste kant zien. In zijn partij uit de eerste ronde, tegen de Serviër Dusan Lajovic, mopperde hij aan één stuk door. In vloeiend Frans – hij woont sinds 2018 in Monte Carlo – liet hij zijn onvrede blijken over alles wat er om hem heen gebeurde.

Hij betwistte de kwaliteit van de ballen, hij mepte ballen tegen de boarding alsof hij de camera’s van de lijnbewaking wilde raken en hij sloeg de bal uit een onderhandse service onderin het net. Zijn humeur en negatieve lichaamshouding pasten niet de voorbeeldfunctie die hij beweert te hebben voor de jeugd. Maar goed dat de gebruikelijke Kids Day op woensdag er niet was.

Racket aan stukken

Het gedrag van Medvedev bereikte een dieptepunt in de laatste twee games van de partij. Wellicht had hij beter in het Russisch kunnen schelden, want de Franse umpire Arnaud Gabas was zijn eindeloze getier zo zat dat hij hem een waarschuwing gaf. Later kreeg Medvedev zelfs een strafpunt, nadat hij zijn racket uit frustratie aan stukken had geslagen. Wel dweilde hij keurig met een handdoek de baan, nadat in het tumult ook een flesje water was omgevallen. Lajovic bleef er rustig onder en boekte onverstoord een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan: 7-6, 6-4.

De uitschakeling van Medvedev vormde een teleurstelling voor toernooidirecteur Richard Krajicek – en niet de eerste. Ruim een week voor de start van de 48ste editie van het toernooi werd de lijst met spelers nog omschreven als een ‘droomveld’. Dat woord was nog niet de wereld ingeslingerd of hoog aangeslagen spelers als Nadal, Monfils, Raonic en Sinner lieten weten niet naar Rotterdam te komen.

Doemscenario

Voor Krajicek dreigt hetzelfde doemscenario als in Wenen, vorig jaar oktober. Ook dat toernooi kende een massale toeloop van toppers, die bijna allemaal weer snel van het toneel verdwenen. Na de uitschakeling van Medvedev (1), Zverev (3), Bautista Agut (5) en Auger-Aliassime (7) zit er in de bovenste helft van het schema in Rotterdam geen speler meer uit de mondiale top twintig. Een ‘droomfinale’ zit er komende zondag al niet meer in.

