Na de zomerse duiventil proberen Ajax en PSV weer een team te smeden

Precies tweeënhalve maand zitten er tussen de laatste speelronde van het vorige voetbalseizoen en de strijd om de Johan Cruijff Schaal, vanavond tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff Arena (20.00 uur).

Een periode waarin de veranderende status van Nederland voetballand zich opnieuw liet voelen: we worden steeds minder een opleidingsland voor zelf opgeleid talent en steeds meer een handelshuis voor buitenlandse spelers, waar clubs, zaakwaarnemers en voetballers zelf grof geld aan verdienen.

Met als gevolg? Een selectie als een zomerse duiventil. Neem Ajax, dat de vorige voetbaljaargang op 15 mei afsloot met een gelijkspel bij Vitesse (2-2). Niet uitgesloten is dat er vanavond slechts vier dezelfde namen op het opstellingenformulier staan. De rest is vertrokken of (weer) naar de bank verwezen.

‘Bassey is een beest’

Die carrousel zorgt er uiteraard voor dat de kassa deze zomer als vanouds rinkelde bij de regerend landskampioen. Lisandro Martinez (57 miljoen euro), Sébastien Haller (31 miljoen), de zelfopgeleide Ryan Gravenberch (18 miljoen) en Nicolas Tagliafico (4 miljoen) vertrokken voor in totaal 112 miljoen euro naar elders, evenals de transfervrije Noussair Mazraoui en keeper André Onana. Van dat geld werd ruim tachtig miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe spelers, onder wie oud-PSV’er Steven Bergwijn (31 miljoen euro, de duurste speler in de eredivisie), Calvin Bassey (23 miljoen), de terugkerende Brian Brobbey (16 miljoen), Owen Wijndal (10 miljoen) en Francisco Conceição (5 miljoen).

Bij PSV, vorig seizoen winnaar van de Johan Cruijff Schaal (na een 0-4-zege op Ajax) en de KNVB-beker, is de transformatie ogenschijnlijk nog heviger, al zal de basisformatie vanavond op mogelijk zeven plekken hetzelfde zijn als bij de afsluiting van het vorige seizoen, bij PEC Zwolle (1-2). De vertrokken spelers, onder wie Ritsu Doan, Mario Götze en Eran Zahavi, leverden veertien miljoen euro op, waarvan ‘slechts’ zes miljoen werd uitgegeven; aan een oude bekende, Luuk de Jong, en Guus Til, die vorig seizoen nog uitkwam voor Feyenoord.

De verschillen in budget – Ajax had vorig seizoen een begroting van 160 miljoen euro, terwijl PSV ‘maar’ 85 miljoen euro te besteden had – zullen zich ook dit seizoen weer laten doorwegen, al blijft de vraag hoe Ajax de inkomsten zal herinvesteren nu Gerry Hamstra de vakbekwame technisch manager Marc Overmars heeft vervangen. Hoezeer zal het vertrek van de Argentijnse verdedigers Martinez en Tagliafico zich bijvoorbeeld laten voelen? “Qua mentaliteit waren dat allebei geweldige spelers”, loofde Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gistermiddag op de persconferentie. “Maar ook Bassey is een beest.”

‘Onmogelijk om in deze tijdspanne een eenheid te vormen’

Zie in deze prille fase van het seizoen maar eens een hecht team te smeden, zoals de nieuwe trainers Alfred Schreuder (Ajax) en Ruud van Nistelrooij (PSV) trachten. “Er is veel gebeurd bij ons, net als bij PSV”, concludeerde Schreuder bij voetbalbond KNVB in Zeist. “Het is natuurlijk altijd leuk om nieuwe spelers in te passen en ze het gevoel te geven dat ze alles samen moeten doen en dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid delen met de groep, maar goed, dat kost wel veel werk en tijd. Niet alles zal vanaf dag één lopen, maar we moeten vooral kijken naar wat goed gaat. En dat proberen uit te bouwen.”

Van Nistelrooij, begonnen aan zijn eerste klus in de eredivisie, herkende veel in de woorden van Schreuder, die eerder hoofdtrainer was bij FC Twente. “We zijn zes weken geleden begonnen met de voorbereiding, vier weken geleden stroomden de internationals in en dan heb je ook nog de nieuwkomers”, schetste Van Nistelrooij. “Dat voeg je dan allemaal samen en probeer je een eenheid te laten worden, maar dat is natuurlijk onmogelijk binnen deze tijdspanne. Ons proces is nog in volle gang. En daar is de wedstrijd tegen Ajax een prachtig meetmoment voor.”

