Na de winst van de Johan Cruijff schaal is de boodschap duidelijk: PSV is concurrent Ajax genaderd

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal, traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen, borrelde het verlangen op naar de start van de eredivisie, die vrijdagavond begint met Go Ahead Eagles-SC Heerenveen.

Want PSV, de nummer twee van het afgelopen seizoen, gaf zaterdagavond een duidelijke waarschuwing af aan regerend landskampioen en bekerhouder Ajax: 0-4. Cijfermatig was dat misschien wat geflatteerd en Ajax-trainer Erik ten Hag mocht er verzachtende omstandigheden bij aandragen, maar onder de streep was de boodschap helder: uitdager PSV is de concurrent genaderd.

Wat er bij PSV is veranderd

Vorig seizoen was het verschil tussen Ajax en PSV nog opgelopen naar zestien punten, een kloof die het ergste deed vermoeden voor de nabije toekomst. Ajax, gestut door de miljoeneninkomsten uit de Champions League, zou steeds verder uit zicht verdwijnen voor de concurrentie. Maar het duel om Johan Cruijff Schaal, de eerste prijs voor PSV sinds het landskampioenschap van 2018, gaf in ieder geval hoop op een spannendere titelstrijd dan vorig seizoen.

Wat er bij PSV is veranderd? Trainer Roger Schmidt, begonnen aan zijn tweede seizoen in Eindhoven, benoemde na afloop de houding van zijn spelers. “Een goede instelling is ook een kwestie van ontwikkeling”, meent de Duitser, die zijn eerste prijs pakte met PSV. “Tactisch zijn we top. Ook de motivatie is hoger. En daarnaast moeten de spelers zich realiseren dat een individu alleen kan uitblinken in teamverband.”

Een razendsnelle omschakeling

Schmidt zei het niet voor niets. De vier doelpunten in de sfeervolle Johan Cruijff Arena, gevuld met 25 duizend supporters (inclusief 1500 Eindhovense fans), gaven stuk voor stuk blijk van een voorbeeldige teamgeest. Die kwam het best tot uiting bij de derde Eindhovense treffer. Uitblinker Mario Götze leek aanvankelijk een sprintduel met Lisandro Martinez te verliezen, maar de Duitser knokte zich terug, ontfutselde Martinez de bal en gaf hem mee aan invaller Yorbe Vertessen. De Belg verschalkte – na een fraaie combinatie met Cody Gakpo – doelman Remko Pasveer, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg verving.

De negentienjarige Noni Madueke had de score al na twee minuten geopend. Binnen het half uur – nadat Ajax-spits Sébastian Haller zijn doelpunt zag afgekeurd wegens buitenspel – had Madueke vanuit een razendsnelle omschakeling de 0-2 gemaakt. De uitsluiting van Nicolás Tagliafico, die kort voor rust wegens een onbesuisde actie de rode kaart kreeg voorgehouden van de afscheidnemende arbiter Björn Kuipers, vormde het breekpunt in de wedstrijd. Ajax probeerde het na de pauze nog wel, maar creëerde weinig - mede door collectief en onverzettelijk verdedigen van PSV, dat zich gesterkt weet door de Braziliaan André Ramalho. Götze verzilverde in de slotminuut nog een counter: 0-4.

‘Het is niet zo dat Ajax zwak was en wij heel goed’

Een ‘wake up call’ noemde Ten Hag de schrobbering in eigen huis. Hij schreef de nederlaag vooral toe aan een gebrek aan fitheid. Omdat PSV medio juli al moest uitkomen in de voorrondes van de Champions League, is de Eindhovense ploeg al langer in training, waarbij Ten Hag diverse spelers ook nog eens laat tot zijn beschikking had wegens interlandverplichtingen. “Wij moeten echt goed zijn”, benadrukte Ten Hag. “En dat begint met fitheid.”

Schmidt weigerde te spreken over een signaal dat zijn ploeg zogenaamd had afgegeven in de hoofdstad. “Het is niet zo dat Ajax zwak was en wij heel goed”, stelde hij realistisch. “Nee, het was erg close, net als vorig seizoen.” Toen eindigden de twee competitieontmoetingen in remises: 2-2 in Amsterdam, 1-1 in Eindhoven. “We hebben het in de overige 32 wedstrijden laten liggen. Daarin moeten we verbeteren.”

Met de Johan Cruijff Schaal als beloning voor de progressie van PSV mag Schmidt in ieder geval het vertrouwen hebben dat het fundament van zijn ploeg verstevigd is.

