Na de wereldtitel krijgt aanvoerder Marloes Keetels eindelijk tijd voor zichzelf

Als ze het scenario voor het einde van haar hockeycarrière mocht uitschrijven, dan had Marloes Keetels (29) het precies zo gedaan als zondagavond. De finale tegen Argentinië, winnen met 3-1, haar vrienden en familie in een uitverkocht stadion en als aanvoerder de beker in ontvangst nemen.

Het was haar laatste wedstrijd. Voor het Wilhelmus waarschuwde ze haar teamgenoten al voor de emotie die ze niet kon bedwingen. Bij de eerste tonen biggelden de tranen over haar wangen en na afloop weer. In afwachting van haar laatste dopingcontrole, een uur na de wedstrijd, gaf ze er woorden aan: “Het schiet alle kanten op. Van ‘dit was het’ naar ‘wij zijn wereldkampioen’, en weer terug. Ik voel veel vreugde en wil al mijn teamgenoten knuffelen.”

‘Ik merk dat mijn horizon verbreedt’

Keetels, afgestudeerd in bedrijfskunde en veranderingsmanagement, heeft uitgekeken naar de zomer zonder verplichtingen die nu voor haar ligt. Vanwege haar zwakke achillespees was ze altijd genoodzaakt tot kracht- en loopoefeningen. Het is een van de redenen waarom ze stopt. “Hockeyen blijft superleuk, zeker in de play-offs om het kampioenschap en de eindtoernooien, maar ik moet de sport alle weken van het jaar leuk blijven vinden en dat neemt af. Ik merk dat mijn horizon verbreedt.”

De wereldtitel in het Spaanse Terrassa was de derde voor Keetels, die ook drie keer Europees kampioen werd en olympisch goud op zak heeft. Dit was de medaille met de meeste betekenis. Dat gold voor vrijwel het gehele team, gezien de enorme emotionele ontlading na de WK-finale. Een half jaar geleden ruimde bondscoach Alyson Annan het veld bij Oranje nadat uit een onderzoeksrapport bleek dat de prestatiecultuur binnen de hockeyploeg te ver was doorgeslagen. Een deel van de selectie voelde zich onprettig binnen het team.

De ontlading bij Marloes Keetels (rechts) in Terrassa zondagavond. Beeld ANP

Het WK bewees dat presteren ook op een andere manier kan. “Ik heb veel geleerd”, zegt Keetels. “Hoe snel je als mens aannames doet, of iets denkt te weten, zonder de ander te vragen. Als groep moet je investeren in elkaar. Het is topsport, een intense omgeving op heel hoog niveau en met heel veel druk. Het is een goede ontwikkeling dat er meer aandacht komt voor de mens naast de topsporter. Ik hoop dat wij hieraan bijgedragen hebben voor toekomstige generaties.”

Keetels leverde de aanvoerdersband in

Keetels zelf heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Een half jaar voor het vorige WK leverde ze de aanvoerdersband in. Ze wist niet wat ze met de functie moest. Mensen zeiden dat ze het kon, maar zelf wist ze niet hoe. Het voelde als extra ballast, alsof ze een ander moest zijn. “Niet goed. Je moet juist jezelf blijven, want dat is de reden waarom je tot aanvoerder bent gekozen. Dit toernooi deelde ik de band met Xan de Waard en Pien Sanders, op voorspraak van de selectie, dat voelde veel natuurlijker.”

De strubbelingen als aanvoerder liet zich vergelijken met de eerste jaren van Keetels bij Oranje. Ze was onzeker. Bijvoorbeeld toen ze voor het WK van 2014 op het telefoontje van Max Caldas, destijds bondscoach, wachtte of ze erbij zat. Omdat ze niet wist wat ze met zichzelf aan moest, was ze die dag met haar vriend meegegaan naar kantoor. De spanning was groter dan wachten op de uitslag van een eindexamen.

Door de onzekerheid kon ze binnen de lijnen soms verstijven. “Ik verstopte me en kreeg daardoor maar vier ballen per wedstrijd. Dat was niet prettig. Oudere speelsters zeiden tegen mij wat ik nu tegen de talenten zeg: ‘Vraag om de bal, je bent goed genoeg.’ Uiteindelijk moet je dat eerst zelf geloven, dat je er staat met een reden. Een talentenbegeleider hielp mij daarbij.”

Voor nu laat Keetels het hockey achter zich. Over een paar maanden solliciteren voor een baan. Eerst paar maanden vakantie zonder kracht- en loopoefeningen. “Minder tijd voor mijn achillespezen. Meer tijd voor mezelf.”

