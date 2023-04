Na de promotie van Heracles Almelo spreekt de technisch directeur: “Eredivisievoetbal is niet vanzelfsprekend”

De Keuken Kampioen-divisie kende dit jaar misschien wel het sterkste deelnemersveld ooit. Hoe knap is de promotie van Heracles Almelo?

Hoogma: “Heel knap. Het is in het verleden niet veel clubs gelukt om binnen een jaar weer terug te keren naar de eredivisie. Als je kijkt naar de potentie en grootsheid van clubs in de eerste divisie, dan was bijna de helft van de clubs kansrijk voor promotie. Behalve PEC Zwolle en wij hadden onder andere ook Willem II, De Graafschap en ADO Den Haag de ambitie uitgesproken om te promoveren naar de eredivisie. Het is geen vast gegeven dat je daarin ook slaagt. Daar moet je elke week hard voor werken. Dat hebben we dan ook gedaan.”

Vorig seizoen degradeerde Heracles na zeventien jaar uit de eredivisie. Wat is de impact geweest van die degradatie?

“Qua begroting gingen we terug van ongeveer 12,5 naar tien miljoen euro. Dat komt vooral doordat we 2,5 miljoen euro minder aan tv-gelden binnenkregen. Qua personeel hebben we gelukkig iedereen kunnen behouden. Dat vond ik ook wel een belangrijke voorwaarde. We wilden een jaar lang vasthouden aan ons personeelsbestand om vol voor onze missie te gaan. Omdat we nog wat geld op de bank hadden en als club altijd gezond financieel beleid hebben gevoerd, kon dat ook. Ik ben blij dat onze missie is gelukt.”

Welke les uit het vorige seizoen nemen jullie mee met de terugkeer in de eredivisie?

“De belangrijkste les is dat eredivisievoetbal geen vanzelfsprekendheid is in Almelo. Als je kijkt naar ons verzorgingsgebied, dan zijn we misschien de zestiende of zeventiende club in Nederland. Onze begroting is navenant. Dat betekent dat je hard moet werken. Vanaf 15 juni, de dag dat ik hier begon, ben ik dagelijks bezig met het team. Ik probeer een sparringpartner te zijn voor de technische staf en ook een ruggensteun richting de spelers.”

Uw zoon Justin vormde dit seizoen een belangrijke schakel bij Heracles Almelo. Hoe was het om dit seizoen samen te beleven?

“Erg bijzonder. En ook heel erg mooi. Ik besef dat dit niet veel mensen is gegeven, om zoiets samen te beleven. Vrijdagavond hadden we heel even een momentje samen na de wedstrijd. Dat was mooi. We beleven het zo intens. Maar dit succes is vooral het succes van het hele team.”

Zien we Heracles Almelo komend seizoen al op natuurgras in de eredivisie?

“Nee, daar moeten we nog een jaar op wachten. We zijn nu net begonnen met de ontwikkeling van ons nieuwe trainingscomplex. Daar hopen we volgend jaar een tweede trainingsveld aan toe te voegen. En dan hopen we in ons stadion ook de overstap te maken naar een hybride-veld met echt natuurgras. Daar ben ik altijd een voorstander van geweest.”

In uw vorige functie was u directeur topvoetbal bij de KNVB. Hoe is de terugkeer naar de dagelijkse reuring van het clubvoetbal bevallen?

“Vooropgesteld: ik heb een mooie tijd gehad bij de KNVB, waar ik vierenhalf jaar heb mogen werken met leuke collega’s. Maar toen ik mijn contract niet verlengde heb ik al gezegd: ik voel mij veel meer clubman dan bondsman. Dat heb ik dit seizoen aan den lijve ondervonden.”

Lees ook:

Degradatie Heracles past bij seizoen waarin de club alle charme verloor

Hoe zat het ook weer, bij de degradatie? Lees dat hier terug.