Na de matige Klassieker tellen de trainers van Feyenoord en Ajax hun zegeningen

Gelet op de kwaliteit van het voetbal was het geen beste Klassieker. Maar van een heel hoog niveau is het voetbal in de altijd beladen strijd tussen Feyenoord en Ajax zelden. De trainer van Ajax was na afloop wel de laatste die daarover wilde klagen. Alfred Schreuder telde vooral zijn zegeningen. “Met het resultaat kan ik leven.” Schreuder besefte dat een remise in de Kuip, gezien de moeilijke fase waarin Ajax zit, acceptabel is. Ook al staat de club nu vijfde en wisten de Amsterdammers al zes eredivisieduels op rij niet te winnen, de dreiging van ontslag lijkt voor Schreuder voorlopig afgewend.

Arne Slot, zijn collega bij Feyenoord, kon minder goed leven met het gelijkspel. Hij vond dat zijn ploeg op tien minuten na de wedstrijd had gedomineerd. Daar was hij trots op, zeker gezien het feit dat hij deze zomer met weinig geld een nieuw team moest opbouwen. De echte winst van de dag, zo gaf Slot ook aan, was het gedrag van de supporters van de thuisclub. Ernstige incidenten en nare, massale spreekkoren waren uitgebleven. Slot: “De sfeer was geweldig. Het publiek heeft het elftal ondersteund en er zijn geen ongeregeldheden geweest. Dat is ook winst.”

Berghuis tegen zijn oude club

Vooraf werd er met de nodige zorg naar de topper toegeleefd. Voor het eerst sinds zijn overstap naar Ajax speelde Steven Berghuis weer in een volle Kuip tegen zijn oude club. Rond het veld waren metershoge netten gespannen om te voorkomen dat hij en andere Ajacieden met voorwerpen zouden worden bekogeld. Dat werkte. De vijandigheid richting Berghuis bleef beperkt tot gefluit bij balcontacten.

Wat de reden ook was, Berghuis slaagde er geen moment in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Net als heel Ajax. Schreuder had vanwege de schorsing van Devyne Rensch weer flink zitten schuiven in zijn elftal. Edson Alvarez was een linie naar achteren gezakt, Calvin Bassey had aan de linkerkant opnieuw de voorkeur gekregen boven Owen Wijndal. Links voorin was Steven Bergwijn gepasseerd ten faveure van Dusan Tadic. Schreuder: “Ik heb dat Stevie al vroeg in de week verteld. Het is logisch dat hij boos en teleurgesteld was.”

Zonder Bergwijn kwam Ajax in de eerste helft amper tot aanvallen. Vooral door het gebrek aan balvaardige opbouwers had de ploeg heel veel moeite de bal voorin te krijgen. Dat kwam ook door Feyenoord dat volgens het vertrouwde recept hoog en agressief druk zette. “We hebben Ajax vanaf de eerste minuut opgejaagd”, zei Slot na afloop. “De spelers hebben gebracht wat ik van ze verwacht, door ongelooflijk hard te werken. Na 65 minuten was er een fase dat het even minder was, maar ook daarna waren wij weer dreigend.”

Weinig uitgespeelde kansen

Heel veel kansen konden de Rotterdammers ondanks het overwicht niet uitspelen. Jurriën Timber was nog het dichtst bij de 1-0 voor Feyenoord toen hij een hoekschop bijna zijn eigen doelman passeerde. Even daarna kwam Feyenoord verdiend op voorsprong. Na een mislukte passje van Berghuis en slap ingrijpen van Taylor haalde Igor Paixao verwoestend uit: 1-0.

Paixao (22) werd afgelopen zomer voor 5 miljoen euro door Feyenoord uit Brazilië gehaald. Het is een van de duurdere spelers in de Kuip. De totale transferwaarde van het elftal ligt lager dan wat Ajax alleen al voor Bassey (23 miljoen euro) betaalde, laat staan voor bankzitter Bergwijn (31 miljoen). Slot prees na afloop ook Mats Wieffer, vorig jaar voor zes ton overgekomen van Excelsior. “Prachtig om hem, komend vanuit de eerste divisie, in zijn derde duel in de eredivisie te zien. Ik ben een redelijke fan van Berghuis maar ik denk dat Mats hem aardig uit de wedstrijd heeft gespeeld.”

Wieffer was wel ongelukkig bij de gelijkmaker, in de tweede helft. Bergwijn was alsnog in de ploeg gekomen, als vervanger van Conceicao die voor de rust was geneutraliseerd door Quilindschy Hartman, een talent uit de Feyenoord-jeugd dat geruisloos een basisplaats heeft veroverd. Met Bergwijn werd Ajax dreigender. Na een grote gemiste kans van Kudus viel de 1-1. Op aangeven van Bergwijn bracht Davy Klaassen de bal vanaf de achterlijn terug voor het Rotterdamse doel. Daar liep Wieffer de bal in het eigen doel.

‘Vechtklassieker’

Feyenoord maakte in het restant het meeste aanspraak op de zege maar kon Ajax niet meer echt pijn doen. Invaller Santiago Gimenez had oog in oog met Ajax-doelman Gerónimo Rulli nog de beste kans maar de Mexicaan faalde. Goed combinatievoetbal was en bleef ver te zoeken in deze ‘vechtklassieker’ (in de woorden van Feyenoord-keeper Justin Bijlow). De wedstrijd was vermakelijk maar werd verder gekenmerkt door veel overtredingen en uiteraard nog een paar opstootjes.

Schreuder putte moed uit de strijdlust die zijn elftal had getoond. De drie aankomende duels tegen Volendam, Excelsior en Cambuur moeten nu negen punten gaan opleveren. “Als ik zie hoe er getraind wordt en hoe het team ook deze wedstrijd heeft beleefd, dan geeft dat vertrouwen.”

Slot constateerde tevreden dat Feyenoord in de eerste competitiehelft, die zondag werd afgesloten, slechts één keer heeft verloren (bij PSV, 4-3) maar geen enkele keer is weggespeeld. “En al die zeventien wedstrijden hebben we hetzelfde gezicht laten zien, met aanvallend voetbal en veel druk, ook vandaag.”

Berghuis boos op ‘ophitsende media’ Ajacied Steven Berghuis haalde na de topper tegen Feyenoord uit naar media die volgens hem de stemming rond zijn terugkeer naar de Kuip hadden opgehitst. Voor de camera’s van ESPN noemde Berghuis expliciet René van der Gijp (‘de domste van allemaal’) die vrijdag in het programma Vandaag Inside had gezegd dat Berghuis maar beter niet kon spelen in de Kuip. Hij noemde ook het AD, dat als Rotterdamse krant een foto van hem schreeuwend als Ajacied groot had gepubliceerd. En hij noemde een bericht op Twitter van tv-programma Jinek waarin werd gerept over hem en een ‘strijd van leven op dood’. “Mensen met zo’n bereik moeten goed nadenken wat ze zeggen”, zei Berghuis. Hij werd ook bedreigd via sociale media. Het had ‘veel impact’ op hem en zijn familie gehad, zei hij. “Mijn oma stuurde mij vanochtend nog een berichtje dat ze bezorgd was. Dat is allemaal gecreëerd door media.”

