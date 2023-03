Na curieuze Oekraïense goal ontsnapt Feyenoord toch weer aan nederlaag

De eenzijdige wedstrijd, waarin het dominante Feyenoord vrijwel geen kans weggaf, kreeg een kwartier voor tijd een totaal onverwachte wending. Sjachtar Donetsk had nog geen kans gehad toen Yaroslav Rakitskiy de bal uit een hoekschop via zijn rug op miraculeuze wijze in het Rotterdamse doel zag verdwijnen.

De vreugde in het Oekraïense kamp was enorm. Sjachtar speelt ‘voor volk, vaderland en de soldaten', om de mensen in het door oorlog geteisterde Oekraïne wat momenten van vreugde te schenken, zoals coach Igor Jovicevic het vooraf uitdrukte.

Dat lukte donderdagavond, maar tot een overwinning kwam het niet. Want Feyenoord blijft Feyenoord, ook in Europa. Kort voor tijd trok invaller Ezequiel Bullaude, die net in het veld stond, met een fraaie kopbal de stand alsnog gelijk. In blessuretijd leek Lutsharel Geertruida de Rotterdammers zelfs nog de zege te bezorgen maar hij stond buitenspel. Maar door het 1-1 gelijkspel heeft Feyenoord alsnog een goede uitgangspositie om de laatste acht in de Europa League te bereiken. Dat moet op 16 maart gebeuren in de return in de Kuip.

Vooral Oekraïense vrouwen en kinderen

De oorlog overschaduwde de wedstrijd, zoals dat voor alle wedstrijden van Sjachtar Donetsk geldt. De nummer twee van de nationale competitie kan al jaren niet meer thuis spelen, in het bezette oosten van het land. De Europese wedstrijden speelt Sjachtar in Polen.

Stadion Wolska Polskiego, normaal thuishaven van Legia Warschau, was donderdagavond nog niet voor de helft gevuld. Op de tribune zaten vooral Polen en veel Oekraïense vrouwen en kinderen. Mannen tussen de 18 en 60 moeten in het land blijven om mee te vechten tegen de Russen. Ook waren enkele honderden Feyenoordfans aanwezig, ondanks een straf van de Uefa. Sjachtar mocht officieel geen kaarten verkopen voor het uitvak, maar de supporters hadden dat toch omzeild.

Zij zagen dat Sebastian Szymanski voor het eerst sinds zijn blessure weer in de basis stond. De Pool keerde daarmee terug in het stadion van de club waarmee hij twee keer kampioen werd. Javairo Dilrosun begon op de bank. Net voor de aftrap kreeg Feyenoord nog een tegenvaller te verwerken. Santiago Giménez was geblesseerd geraakt in de warming-up. Daardoor begon Danilo in de spits.

Vanaf het beginsignaal had Feyenoord veel grip op Sjachtar, mede dankzij de weer sterk spelende Mats Wieffer op het middenveld. Als Feyenoord de bal verloor had het die meestal snel weer terug. Het speelde daardoor vrijwel voortdurend op de helft van Sjachtar en was daardoor steeds dreigend. Veel grote kansen leverde het Rotterdamse overwicht niet op. In de buurt van het Oekraïense strafschopgebied werd Feyenoord heel slordig, linksbuiten Oussama Idrissi voorop.

Sensationeel gelijkspel bij Real Madrid

Van Sjachtar had Feyenoord niet zo veel te duchten. De club is danig verzwakt als gevolg van de oorlog. Sjachtar begon het seizoen nog wel in de Champions League en eindigde als derde in de poule, onder meer door een verrassende zege op RB Leipzig (1-4) en een sensationeel gelijkspel bij Real Madrid (1-1). Maar toen was sterspeler Mykhailo Mudryk er nog bij. Hij werd deze winter voor ruim 100 miljoen euro verkocht aan Chelsea. Sjachtar zag vorig jaar al veel andere topspelers, waaronder vijftien Brazilianen, al vertrekken, na de Russische invasie.

Daar kwam nog eens bij dat tegen Feyenoord drie verdedigers geschorst waren. Wel van de partij was Lassina Traoré. De oud-Ajacied, afkomstig uit Burkina Faso, is een van de weinige buitenlanders die wel zijn gebleven. Hij stond donderdagavond een uur lang in de spits maar kon niet gevaarlijk worden.

Feyenoord was dat na de rust nadrukkelijk wel. De bal ging in een hoger tempo rond, wat goede kansen opleverde. Kort na rust kwam Hartman op links goed door, waarna Danilo van dichtbij net niet tot scoren kwam. Even later schoot Alireza Jahanbakhsh de bal centimeters naast. Op een kopbal van Danilo bracht doelman Trubin knap redding.

Bij een van de zeldzame keren dat Sjachtar aanvallend gevaarlijk werd, was het meteen raak. In de 78ste minuut stuiterde de bal uit een corner min of meer per ongeluk via de rug van de vallende Rakitskiy over doelman Wellenreuther heen in het doel. Onder impulsen van invaller Paixao, die de voorzet gaf, en de trefzekere Bullaude bleef Feyenoord een ontluisterende nederlaag alsnog bespaard.

Lees ook:

Bij SV CWO in Vlaardingen zijn ze voor Feyenoord, maar toch ook een beetje voor tegenstander Sjachtar Donetsk

Feyenoord speelt donderdag tegen Sjachtar Donetsk. De Oekraïense club, al jaren op de vlucht voor oorlog, legde de basis voor dit seizoenbij SV CWO in Vlaardingen.