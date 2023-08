Na brons geeft Hassan haar lichaam meteen een nieuwe prikkel

Vanwege de hitte in Boedapest moest Sifan Hassan de voorronde op de 5000 meter, haar derde afstand alweer dit toernooi, woensdagavond lopen in plaats van overdag. Maar blij met de extra hersteltijd na haar bronzen race over 1500 meter van de avond daarvoor was ze verrassend genoeg niet. Ze had de ochtendsessie namelijk als een veredelde uitloopsessie willen gebruiken - opmerkelijk op een WK.

Hassan is Hassan, uniek en eigen. Dat onderstreepte ze dinsdag met haar derde plaats op de middellange afstand, slechts vier maanden na haar marathondebuut. Ze was dolblij met haar podiumplaats. De ongenaakbare Faith Kipyegon, haar eeuwige rivaal uit Kenia, won het goud. “Ik had vooraf niet verwacht dat ik een medaille zou winnen”, zei de Nederlandse. “Het is ook leerzaam voor mij om te weten dat ik zo hard kan lopen op de 1500 meter na een marathon.”

Een echte training

Dat unieke karakter onderstreepte ze woensdag eens te meer in de series van de 5000 meter. Nadat de WK-organisatie de tijdsplanning had omgegooid, besloot Hassan haar plan ook te veranderen. Laat ik er dan maar een echte training van maken, besloot ze. Niks krachten sparen dus, ondanks haar overvolle programma.

Ze liep vrijwel de hele race aan kop, ook omdat niemand die positie overnam en zij het tempo de laatste negen rondes hoog wilde hebben. Om haar lichaam te prikkelen, want ze is na haar uitstapje op de weg nog steeds niet 100 procent op snelheid voor de baan. Toen Kipyegon er in de laatste tweehonderd meter overheen wilde gaan, weer zij, perste Hassan er nog een eindsprint uit. Ze finishte als tweede, maar was tevreden met haar tijd van 14.32,29. “Het voelde goed.”

Marleen Koster

Ook landgenoot Marleen Koster plaatste zich voor de finale op zaterdagavond. Maar het contrast met Hassan was groot. Uitgeput kwam zij als achtste in haar heat over de finish, net voldoende om door te mogen.

Hassan heeft nu twee dagen om te herstellen. Hoe ze dat gaat doen, zei ze niet.

