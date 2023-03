Na al het fysieke leed is Bernal weer coureur, maar nog wel op de tweede rij

De derde etappe van de Ronde van Catalonië, een flinke bergrit met drie zware beklimmingen en bijna 4000 hoogtemeters, was voor Egan Bernal woensdag een echte test. Na een lange en zware revalidatie fietste de Tour- en Giro-winnaar weer in het spoor van de besten mee in de World Tour.

Op 39 kilometer voor de finish moest hij alle grote mannen nog wel laten gaan, hoofdschuddend. Na 181 kilometer versloeg Remco Evenepoel op La Molina klassementsleider Primoz Roglic. Tien minuten na de ritwinnaar kwam Bernal over de streep.

Het niveau van Evenepoel en Roglic is voor de Colombiaan nog te hoog gegrepen, zo bleek, na alle fysieke ellende die hem is overkomen. Eind januari 2022 ging het mis, toen hij tijdens een training met volle snelheid op een stilstaande bus in Bogota klapte. Bernal belandde op de intensive care en hield er onder meer een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen en een geperforeerde long aan over. Weg wielerseizoen.

Openhartig op sociale media

Zijn herstel ging sneller dan verwacht. Zes weken na de val plaatste hij een foto op Instagram. Hij schreef erbij: ‘Raad eens wie er op de fiets zit? … Zolang er geloof is, is alles mogelijk.’ Op sociale media was hij openhartig over zijn herstel en weg terug naar de top.

Zijn ploeg Ineos, het wielergekke Colombia maar ook alle wielerfans misten hem afgelopen jaar bij het grote rondewerk. Nadat hij na de Tour de France van 2019 in Parijs zowel in het geel als het wit was gehuldigd, leek hij de man die de sport jaren zou gaan domineren. Hij was de eerste Colombiaan die de Ronde van Frankrijk won, en was met zijn 22 jaar de jongste Tour-winnaar sinds 1904. Nadat hij in de Tour van 2020 moest opgeven, was hij in 2021 de sterkste in de Giro.

In november zat hij 85 uur op de fiets

Met Tadej Pogacar was er al een nieuwe grootheid opgestaan toen Bernal tegen die bus in Bogota crashte. En terwijl hij aan het herstellen was, greep de Deen Jonas Vingegaard in de Tour de macht. Of Bernal dat niveau ooit weer kan gaan benaderen, is geen zekerheid.

Na zeven maanden reed hij afgelopen jaar weer een rittenkoers en in de winter trainde hij hard door. In de mist, de regen en in het zonnetje van de Andes maakte Bernal heel veel kilometers. Alleen al in november zat hij 85 uur op de fiets. In december deed hij er een schepje bovenop en fietste hij meer dan 100 uur.

Hij richtte zijn vizier op de Tour van 2023. Eind januari ging hij in de Argentijnse rittenkoers Vuelta a San Juan van start – wat tot een nieuwe tegenslag leidde. Terwijl hij vierde in het klassement stond, moest hij tijdens de zesde etappe de wedstrijd opgeven vanwege een knieblessure na een eerdere valpartij.

Deze week maakte Bernal een nieuwe rentree, in Catalonië, een zware zevendaagse rittenkoers. In een interview met CyclingProNet zei hij vooraf al niet voor de eindzege te rijden en vooral te willen genieten. Na de derde etappe van woensdag staat hij 44ste in het klassement, op ruim 13 minuten van Roglic. Komende vrijdag staat Bernal een nieuwe test te wachten, met aan het einde de pittige slotklim naar Lo Port. “Ik verwacht daar een mooie strijd”, zei Evenepoel. Of Bernal zich daar al in kan mengen, is de vraag.

