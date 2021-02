Na 21 jaar winnen de Nederlandse voetbalvrouwen weer eens van Duitsland

Een opsteker voor de Nederlandse voetbalvrouwen in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Na de kansloze nederlaag van eind vorig jaar tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten, bleek de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman woensdagavond wel bestand tegen Duitsland, de nummer twee van de wereld. In Venlo zegevierde Nederland over de Duitse vrouwen (2-1) en dat was sinds 2000 niet meer gebeurd.

Dus mocht de prestatie van Nederland best historisch worden genoemd. Wiegman droeg in die wedstrijd van 21 jaar geleden nog het oranje shirt en Nederland was nog mijlenver verwijderd van de bovenlaag in het internationale vrouwenvoetbal. Inmiddels mag Oranje zich rekenen tot de mondiale top en presteerde het de laatste jaren op grote toernooien veel beter dan bijvoorbeeld Duitsland.

Nederland zette in Venlo vanaf het begin druk op de Duitse opbouw en kwam na ruim een kwartier op voorsprong. Nadat Lieke Martens een grote kans had laten liggen (ze schoot van dichtbij hoog over) scoorde Jacky Groenen uit een pass van Vivianne Miedema. Het was pas de zesde treffer van de middenvelder van Manchester United en de derde nadat ze in 2019 in Lyon Nederland met een rake knal tegen Zweden naar de finale van het WK had geschoten.

Kleinste speelster op het veld scoort koppend

Duitsland, op de wereldranglijst twee plaatsen hoger geklasseerd dan Nederland, had tot dan bijzonder weinig laten zien. Toch viel vlak voor rust de gelijkmaker. Nadat eerst Daniëlle van de Donk nog was gestuit op de Duitse keepster Merle Frohms, tikte Laura Freigang van dichtbij in na een fraaie actie aan de rechterkant van Svenja Huth: 1-1.

Na rust pakte Duitsland het initiatief, maar was het Nederland dat uit een van de schaarse aanvallen scoorde. Na een schot van Jill Roord belandde de bal via Frohm op de lat, waarna Van de Donk, een van de kleinste speelsters op het veld, raak kopte. Duitsland drong daarna aan, maar ­Lize Kop, vervangster van Sari van Veenendaal in de Nederlandse goal, redde een paar maal knap. Tot wanhoop van Martina Voss-Tecklenburg, de Duitse bondscoach.

Door de triomf op Duitsland mocht Nederland zich winnaar noemen van het mini-toernooi, met Belgïe als derde deelnemer. De drie landen, gezamenlijk kandidaat voor de organisatie van het WK in 2027, hadden de handen ineengeslagen om in deze interlandperiode dichtbij huis te oefenen. België verloor vorige week in Brussel met 6-1 van Nederland en afgelopen zondag in Aken met 2-0 van Duitsland.

Verzachtende omstandigheden voor Duitsland

De zege van Nederland kende wel een voor Duitsland verzachtende omstandigheid. Voss-Tecklenburg had vanwege de reisbeperkingen de internationals uit onder meer Spanje en Engeland niet opgeroepen. De enige ‘buitenlanders’ in de selectie waren Sara Däbritz (Paris SG) en Dzsenifer Marozsan (Lyon).

De uitslag in Venlo deed wel recht aan de gewijzigde verhoudingen in het vrouwenvoetbal. Met twee wereldtitels, een keer olympisch goud en acht Europese titels was Duitsland jarenlang toonaangevend. Op de laatste, voor Nederland succesvolle titeltoernooien, het gewonnen EK van 2017 en het WK van 2019, bleef Duitsland steken in de kwartfinale. Ook liep de ploeg de Spelen van Tokio mis.

De klap dat de Duitse vrouwen komende zomer de olympische titel van Rio niet kunnen verdedigen kwam hard aan. De blik werd direct gericht op het EK van 2022 in Engeland. In de kwalificatiereeks won Duitsland alle acht duels met een indrukwekkend doelsaldo van 46-1. Ook oefenwedstrijden tegen toplanden als Engeland, Zweden en Noorwegen werden gewonnen. Maar woensdag maakte Nederland een einde aan die goede reeks.

Lees ook: Miedema hoopt op een frisse start met een nieuwe bondscoach

Er is nog altijd geen opvolger van de vertrokken vrouwenbondscoach Sarina Wiegman. Het hele plaatje moet kloppen, vindt spits Vivianne Miedema.