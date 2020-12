Mulder versus Otterspeer: als twee duizendsten van een seconde een heel seizoen bepalen

Hoe opgelucht de een was, zo teleurgesteld bleek zaterdag in Thialf de ander. Ronald Mulder en Hein Otterspeer ontliepen elkaar op de 500 meter bij het wk-kwalificatietoernooi vrijwel niets, maar toch mocht er maar één blij zijn. Dat bleek Mulder, ook omdat Otterspeer uiteindelijk in Thialf in de boarding terecht kwam.

Het WKKT, zoals het toernooi in schaatswereld heet, is een driedaagse zonder titels, maar met kwalificaties. Wie zich hier niet in de top vijf rijdt op een afstand, mag geen wereldbekerwedstrijd rijden. Voor de WK afstanden zijn de eisen nog strenger: alleen de top-drie mag naar het belangrijkste toernooi van het jaar, half februari in Heerenveen.

En dus is opeens twee duizendsten van een seconde het verschil tussen plaatsing en geen plaatsing, tussen een wereldkampioenschap en geen wereldkampioenschap. Dat verschil was er zaterdag tussen Ronald Mulder en Hein Otterspeer na hun eerste 500 meter. Beiden hadden 34,91 seconden achter hun naam. Maar drie cijfers achter de komma bleek Mulder net iets sneller.

De tickets voor de 500 meter werden verdeeld op de snelste tijden. Daarom was het belangrijk dat de tweede 500 meter harder ging voor Otterspeer. De spanning was er vooral in de strijd om de derde plek, want Kai Verbij was met 34,63 absoluut de snelste en ook nationaal kampioen Dai Dai Ntab reed hard (34,71). Verbij was blij dat hij weer eens een snelle rit reed. Iets minder dan drie weken geleden kon hij na een trainingssessie nog amper lopen, omdat hij iets te hard trok aan het gewicht van 120 kilo voor zijn voeten.

De mannen van het drama

Maar voor plek drie was er het drama, tussen twee mannen om wie dat drama ook wel hangt. Otterspeer tobde jarenlang met een onwillige rug, wat uiteindelijk deze zomer met medische hulp uit het buitenland is opgelost. Mulder heeft bijna hetzelfde narratief. Hij was de man voor wie het telkens mis ging. Ook dit jaar, met een operatie aan zijn amandelen en door ploeggenoot Kjeld Nuis die hem op het NK uit het toernooi reed na een verkeerde wissel. “Maar ik wil het liefst worden gezien op prestaties, en niet als ‘ah wat zielig’.”

Daarom was er ook voor Mulder wel een en ander aan gelegen om zich zaterdag bij de beste drie te plaatsen. De climax zat op de laatste twee ritten op de tweede 500 meter. Otterspeer moest eerst, en hij moest sneller dan zijn eerste tijd. Dat ging mis en het was zijn eigen schuld. Otterspeer ging ‘te wild’ de laatste bocht in, zoals hij zelf zei. Met meer dan vijftig kilometer per uur knalde hij de boarding in. Enorm teleurgesteld bleef hij daar enkele seconden zitten.

Gelukkig is er lichamelijk niet veel kapot, zei hij na afloop. Maar de teleurstelling was wel erg groot, natuurlijk. Zeker omdat hij twee weken geleden het NK sprint nog had gedomineerd. “Ik ging te wild, wilde druk op Ronald leggen. Maar het is verschrikkelijk zonde dat het nu niet lukt.”

De vechtlust blijft

Voor Otterspeer rest nu een tweetal wereldbekers en een EK sprint. Hij heeft nog kans zich maandag te plaatsen op de 1000 meter. Dus er zat nog wel vechtlust in, zei hij. “De voorbereiding op die afstand is al begonnen.”

Mulder wist bij de val van Otterspeer al dat zijn derde plek veilig was. Na afloop nam hij uitgebreid tijd voor de pers. Het gaf hem rust, en het was een succesje. Voor iemand die weer ‘gewoon’ een schaatser is die met de besten meedoet. “Ik heb dit jaar drie weken gemist door mijn operatie. Dat ik niet top ben, weet ik ook wel. Maar het is heel fijn dat ik hier weer bij zit.”

Niet dat het hem zaterdag goed afging, dat niet. Mulder was niet trots op zijn tijd, vertelde hij (in zijn tweede race verbeterde hij zich niet). En hij had geluk gehad. Of, nou ja: “Twee duizendsten is in ieder geval geen pech.”

Geen grote verrassingen op 1500 meter vrouwen De 1500 meter bij de vrouwen leverde geen grote verrassingen op. Antoinette de Jong reed ijzersterk. Nooit was ze sneller op een laaglandbaan: 1.54,27. Ze bleef Ireen Wüst en Melissa Wijfje voor. Die drie mogen ook naar het wereldkampioenschap. Voor Nederlands kampioen Jorien ter Mors resten na een slechte rit ‘slechts’ twee wereldbekers.

