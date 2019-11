Mooi spelen lukt PSV nog niet, maar winnen wel

Van Bommel had er zo zijn redenen voor. PSV won weer eens - de eerste triomf in zeven wedstrijden - en dat gegeven, gevoegd bij het moeizame karakter van de totstandkoming van de achtste competitiezege, zorgde voor opluchting bij de PSV-coach. Er moest gewonnen worden, wist Van Bommel, zeker gezien de lastige fase waarin zijn elftal zich bevindt. De excuses waren wel een beetje op voor Van Bommel. De geschorste spelers hadden hun straf uitgezeten, het geduld van de eigen aanhang was danig op de proef gesteld en Malen en Bergwijn hadden de afgelopen interlandperiode gebruikt om weer fit te geraken.

Van Bommel (42), bezig aan zijn tweede seizoen als trainer, zei goed en lang nagedacht te hebben in de voorbije interlandperiode. De vrije val van zijn elftal dwong hem tot reflectie. En wederom leidde dat tot maatregelen. Van Bommel voerde, twee weken na zijn veelbesproken keeperswissel (Unnerstall voor Zoet), opnieuw een belangrijke mutatie door bij PSV. Niet Rosario, maar verdediger Dumfries (23) droeg gistermiddag de aanvoerdersband tegen SC Heerenveen. “Iemand die daar beter mee om kan gaan”, vindt Van Bommel.

Rosario werd niet sterker van de aanvoerdersband

Van Bommel worstelt met het leiderschap in zijn elftal, bekende hij vrijdag nog op de persbijeenkomst. PSV herbergt weinig spelers met karakter, aldus de trainer, spelers die in een wedstrijd bij kunnen sturen en leiding kunnen geven. Van Bommel zei een inschattingsfout gemaakt te hebben door Rosario voor dit seizoen te benoemen tot aanvoerder. Hij had verwacht dat de middenvelder er juist sterker van zou worden, maar het tegendeel was waar. “Ik kijk naar het teambelang, maar ook naar het individu”, motiveerde Van Bommel de overdracht van de aanvoerdersband. “Ik heb erover gesproken met Pablo (Rosario, red.): hoe krijg ik jou weer op het niveau waarop je vorig jaar speelde, toen je het Nederlands elftal haalde? Ik denk dat ik hem hiermee ontlast, zodat hij zich alleen maar bezig hoeft te houden met voetbal.”

Het is een bemoedigend teken voor de ontwikkeling van de trainer Van Bommel. Hij predikt vanaf het begin onverstoorbaarheid en consistentie in de door hem gekozen werkwijze, maar het trainersvak vraagt soms ook een flexibelere benadering. “Je moet qua structuur altijd hetzelfde doen”, benadrukte Van Bommel. “Maar je moet wel openstaan voor aanpassingen die ten goede komen aan je elftal.” Dat vraagt soms rigoureuze keuzes, passend bij de beginnersfouten die een jonge trainer maakt.

Soms hoeft het niet meer mooi

Van Bommel zag in de eerste helft weer iets terug van het elftal dat in het begin van het seizoen swingend door de eredivisie trok. Bergwijn, na balverlies van Ejuke, knalde na ruim een kwartier de openingstreffer binnen achter Heerenveen-doelman Hahn. Kort voor rust herhaalde de linksbuiten dat. Bergwijn trok naar binnen (waarbij verdediger Van Rhijn niet kort genoeg dekte) en krulde de 2-0 binnen voor PSV. Viergever kopte nog op de paal.

Een Friese treffer van Odgaard, een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied, gaf tien minuten na de pauze het startsein tot een offensief van Heerenveen. Faik (vrije trap), Van Bergen (schot) en Botman (kopbal) waren dichtbij de gelijkmaker en PSV moest alles aanwenden, inclusief tijdrekken en gele kaarten (onder andere voor Van Bommel na commentaar op de leiding), om nieuw puntenverlies te voorkomen. Het vertrouwen van de spelers bleek nog broos.

Maar hoe lelijk het ook was, besefte Van Bommel na afloop, zijn elftal voldeed aan de belangrijkste opdracht: winnen, waardoor PSV na veertien speelronden derde staat - elf punten achter koploper Ajax. Als oud-voetballer van Bayern München en AC Milan maakte hij dit soort mindere fases ook wel eens mee, zei Van Bommel. “Dan hoeft het niet meer mooi, maar je moet gewoon winnen.” Aan die belangrijkste opdracht had zijn elftal voldaan.