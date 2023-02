Mooi, die statistieken in het honkbal, maar bondscoach Hensley Meulens verlangt soms naar het verleden

Hensley Meulens moet diep in zijn geheugen graven, als hij zich probeert te herinneren wanneer hij voor het laatst in Nederland was. Zeker zo’n acht of negen jaar geleden. De bondscoach van Team Kingdom of the Netherlands wil zich er bijna voor verontschuldigen, maar hij heeft in Europa weinig te zoeken.

Amerika is het beloofde land. De plek waar je moet zijn als je geld wilt verdienen. Ook de plek waar een datarevolutie heeft plaatsgevonden. Ervaring en onderbuikgevoel hebben plaatsgemaakt voor wetenschap. Statistieken, met hun voorspellende waarde, bepalen het wedstrijdverloop. “Het is niet meer hetzelfde”, zegt Meulens, die soms naar het verleden verlangt. “Een coach heeft experts om zich heen die data uitlezen en vervolgens verwerken om een tactische keuze te verantwoorden.”

Zelf waakt hij voor balans. “Het zijn uiteindelijk maar percentages. Waarom zou ik mijn werkwijze daar volledig op aanpassen? Ik waak voor wat ik vertel aan mijn slagmannen. Zelfs de beste jongens maken constant fouten, raken misschien maar drie van de tien ballen, dat gaat in het hoofd zitten. In welke sport zie je dat nog meer? Als coach zie ik het als mijn voornaamste taak om hen te laten presteren.”

Landentoernooi heeft unieke positie

Normaal gesproken is Evert Jan ’t Hoen bondscoach van Nederland. Voor de World Baseball Classic (WBC) is Meulens gevraagd om Team Kingdom of the Netherlands te coachen, net als tijdens twee vorige edities van het toernooi. Na dienstverbanden bij onder andere San Francisco Giants en New York Mets werkt Meulens als slagcoach voor de Colorado Rockies. De baan vreet al zijn tijd op, waardoor er geen mogelijkheden zijn om in Nederland te kijken. Ook niet nodig, denkt Meulens, de steunpilaren in zijn selectie komen allemaal uit in de Major League (MLB).

De geboren Curaçaoënaar - imposante gestalte, vriendelijk voorkomen - is voor de WBC naar Amsterdam gekomen. Interviews, sponsorverplichtingen en gesprekken met sportkoepel NOC-NSF en honkbalbond KNBSB vullen de dagen. In een sport waar de Amerikaanse teams in de MLB vanwege hun enorme financiële slagkracht een monopoliepositie hebben, heeft het landentoernooi een unieke positie.

Honkballers uit de Major League krijgen alleen voor de WBC toestemming om voor hun land uit te komen. Daarmee is het ook de enige keer dat Team Kingdom of The Netherlands, de naam die voor de selectie wordt gebruikt omdat ook spelers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de ploeg uitkomen, op volledige sterkte is en tot de internationale top behoort. De laatste twee edities kwam de ploeg tot de halve finale.

Zonder honkballers uit de MLB miste de ploeg de Olympische Spelen, mét de MLB-spelers kan zelfs de Verenigde Staten verslagen worden. Zo redeneert Meulens. Curaçao heeft immers per hoofd van de bevolking de meeste MLB-honkballers.

Het was een harde wereld voor ‘Bam-Bam’

Ga maar na. Xander Bogaerts (San Diego Padres), Kenley Jansen (Boston Red Sox), Jonathan Scoop (Detroit Tigers): grootverdieners met een miljoenensalaris, onmisbaar in het team van Meulens. Aan hem de taak van een groep individuen een gemotiveerde eenheid te maken. “Dit is de beste lichting ooit. Ik ben heel blij dat ze er allemaal bij zijn.” Tegelijk waarschuwt Meulens: “De sterren worden ouder, misschien is dit wel de laatste kans.”

Meulens spreekt vanuit 38 jaar ervaring, waarvan de laatste 21 jaar als coach. De voormalig slagman zag de sport veranderen, sinds hij in 1989 als zesde Nederlander en eerste Curaçaoënaar debuteerde voor de New York Yankees. Enkele jaren daarvoor begon hij rechtstreeks vanaf de middelbare school aan het avontuur. Met een bescheiden salaris regelde ‘Bam-Bam’, vernoemd naar het kleine mannetje met de knuppel in televisieserie The Flintstones, zelf zijn vervoer en een woning met drie anderen. Het was een harde wereld, tegenwoordig viert het grote geld hoogtij en hoeven talenten maar met hun vingers te knippen om iets gedaan te krijgen.

Hij ging met zijn tijd mee, maar al zijn ervaring was niet genoeg om hoofdcoach in de MLB te worden. Zes keer was hij in gesprek, zes keer viel af. Zijn haat-liefdeverhouding met data was misschien wel een reden dat het niet doorging. “Ik heb aanpassingen in mijn werkwijze gedaan. Er zijn maar dertig clubs, het is maar een select groepje gegeven. Ik blijf mezelf trouw.”

