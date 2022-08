Monsterscore Liverpool, en wat nou ‘boring Arsenal’?

Hoe vaak waren ze de laatste jaren niet het lachertje van de competitie? Elk seizoen weer verscheen Arsenal met grote ambities aan de start van het nieuwe Premier League-seizoen, maar even zo vaak stelde het teleur.

Tot hilariteit van rivaliserende supporters, die maar wat graag de spot drijven met de Londense club. Boring Arsenal, een verwijzing naar het vaak weinig frivole spel, is inmiddels een begrip geworden in het Engelse voetbalvocabulaire, evenals The Library (De Bibliotheek), een cynische benoeming van het Emirates Stadium, waar het de laatste jaren soms zo akelig stil was. Met de laatste Champions League-wedstrijd in 2017, een 1-5-nederlaag tegen Bayern München, als exponent daarvan.

Ook dit seizoen gloort er hoop bij Arsenal, tegenstander van PSV in de groepsfase van de Europa League. Nadat het de vorige voetbaljaargang knap naar de vijfde plek opstoomde, staat de club dit seizoen bovenaan in de Premier League, waarin het na vier speelronden nog de enige ploeg zonder puntenverlies is. Verdediger Gabriel Magalhães zorgde zaterdag vlak voor tijd voor de winnende treffer in de Londense derby tegen Fulham (2-1).

Serieuze uitdager

Wat de Arsenal-fans vooral kan bekoren? De manier waarop het elftal van trainer Mikel Arteta, voormalig assistent van Josep Guardiola (Manchester City), ten strijde trekt. Het is een leuk, attractief elftal met een goede mix van jong talent en ervaren spelers. Gabriel Jesus en Zinchenko werden deze zomer voor in totaal 87 miljoen euro overgenomen van Manchester City. Zo moet Arsenal zich ontpoppen tot een serieuze uitdager in de Engelse titelstrijd.

Titelverdediger Manchester City, dat dankzij een hattrick van de Noorse spits Haaland een 0-2-achterstand omboog tegen Crystal Palace (4-2), is daarbij een geduchte concurrent. Evenals Liverpool, dat na een matige seizoensstart (twee remises en een nederlaag tegen Manchester United) dit keer wél overtuigde. Het won met een monsterscore van Bournemouth (9-0). Virgil van Dijk was één van de doelpuntenmakers voor Liverpool, dat op 13 september Ajax ontvangt in de groepsfase van de Champions League. Bij Bournemouth kon oud-Feyenoorder Marcos Senesi in de verdediging de doelpuntenregen van Liverpool niet voorkomen.

Arsenal-fans tellen intussen hun zegeningen met vier overwinningen op rij bij de seizoensstart. In 2004 gebeurde dat ook. Toen werd de Londense club voor het laatst kampioen.

